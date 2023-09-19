Русский с китайцем – братья навек: как ДНР и КНР "наводят мосты" - 19.09.2023 Украина.ру
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Русский с китайцем – братья навек: как ДНР и КНР "наводят мосты"
Русский с китайцем – братья навек: как ДНР и КНР "наводят мосты" - 19.09.2023 Украина.ру
Русский с китайцем – братья навек: как ДНР и КНР "наводят мосты"
Как группа китайцев оказалась в ДНР? Украина.ру, 19.09.2023
2023-09-19T19:29
2023-09-19T19:29
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днр
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Как группа китайцев оказалась в ДНР? Причём здесь Украина.ру? Итоги нашумевшего визита, попавшего на все полосы ведущих мировых СМИ.
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кнр (китай), днр, мариуполь, культура, видео, видео
КНР (Китай), ДНР, Мариуполь, культура, Видео

Русский с китайцем – братья навек: как ДНР и КНР "наводят мосты"

19:29 19.09.2023
 
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Как группа китайцев оказалась в ДНР?
Причём здесь Украина.ру?
Итоги нашумевшего визита, попавшего на все полосы ведущих мировых СМИ.
 
КНР (Китай)ДНРМариуполькультураВидео
 
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