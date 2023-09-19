https://ukraina.ru/20230919/1049545405.html

Русский с китайцем – братья навек: как ДНР и КНР "наводят мосты"

Русский с китайцем – братья навек: как ДНР и КНР "наводят мосты" - 19.09.2023 Украина.ру

Русский с китайцем – братья навек: как ДНР и КНР "наводят мосты"

Как группа китайцев оказалась в ДНР? Украина.ру, 19.09.2023

2023-09-19T19:29

2023-09-19T19:29

2023-09-19T19:29

кнр (китай)

днр

мариуполь

культура

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Как группа китайцев оказалась в ДНР? Причём здесь Украина.ру? Итоги нашумевшего визита, попавшего на все полосы ведущих мировых СМИ.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

кнр (китай), днр, мариуполь, культура, видео, видео