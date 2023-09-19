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Турция закупила уголь из новых регионов России

Турция закупила уголь из новых регионов России - 19.09.2023 Украина.ру

Турция закупила уголь из новых регионов России

По данным таможенной статистики России, с февраля по июль 2023 года около 160 400 тонн угля прибыло в Турцию из ДНР и ЛНР. Страна-член НАТО заплатила за поставки $14,3 млн., сообщило 19 сентября агентство Reuters

2023-09-19T19:13

2023-09-19T19:13

2023-09-19T19:28

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Три производителя, указанных в таможенных данных, подтвердили агентству Reuters поставки из ДНР и ЛНР. Турецкие госорганы отказали информагентству в комментариях. Отказали в этом госорганы ДНР, ЛНР, Украины. ФТС России напомнила о приостановке публикации статданных в 2022 году.В публикации сказано, что Анкара хоть и признаёт территориальную целостность Украины, однако не соблюдает антироссийские санкции США и ЕС – несмотря на предостережения Вашингтона. Турция также игнорирует "мировую тенденцию" и увеличивает импорт угля для производства электроэнергии, которой в первом полугодии произведено на четверть больше, чем за тот же период 2022 года."По данным таможни, покупателями стали компании, зарегистрированные в Гонконге, ОАЭ и оффшорных юрисдикциях, включая Белиз и Британские Виргинские острова. В списке не было турецких компаний, - отмечено в публикации. - Reuters не удалось найти контакты покупателей и установить, кто были конечными бенефициарами".Из данных о сделках информагентство выяснило, что "часть угля шла через южнороссийский портовый город Ростов, а часть через черноморский порт Новороссийск, оба из которых имеют железнодорожное сообщение с Донецком и Луганском". Однако поставки из них в Турцию выявить не удалось.США ввели санкции против осуществляющих такую торговлю компаний. Анонимный представитель Госдепа в комментарии информагентству о поставках угля в Турцию сказал: "Нам известны сообщения о подобной торговле, но мы не можем комментировать ваши конкретные выводы".Еврокомиссия от комментариев отказалась. Пара предпринимателей в ЛДНР подтвердила информагентству продажу угля в Турцию.

https://ukraina.ru/20230919/1049543849.html

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новости, турция, уголь, антироссийские санкции, сша, ес, новые регионы рф, днр, лднр, лнр, международные отношения, донбасс