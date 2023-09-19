Турция закупила уголь из новых регионов России - 19.09.2023 Украина.ру
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Турция закупила уголь из новых регионов России
Турция закупила уголь из новых регионов России - 19.09.2023 Украина.ру
Турция закупила уголь из новых регионов России
По данным таможенной статистики России, с февраля по июль 2023 года около 160 400 тонн угля прибыло в Турцию из ДНР и ЛНР. Страна-член НАТО заплатила за поставки $14,3 млн., сообщило 19 сентября агентство Reuters
2023-09-19T19:13
2023-09-19T19:28
новости
турция
уголь
антироссийские санкции
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Три производителя, указанных в таможенных данных, подтвердили агентству Reuters поставки из ДНР и ЛНР. Турецкие госорганы отказали информагентству в комментариях. Отказали в этом госорганы ДНР, ЛНР, Украины. ФТС России напомнила о приостановке публикации статданных в 2022 году.В публикации сказано, что Анкара хоть и признаёт территориальную целостность Украины, однако не соблюдает антироссийские санкции США и ЕС – несмотря на предостережения Вашингтона. Турция также игнорирует "мировую тенденцию" и увеличивает импорт угля для производства электроэнергии, которой в первом полугодии произведено на четверть больше, чем за тот же период 2022 года."По данным таможни, покупателями стали компании, зарегистрированные в Гонконге, ОАЭ и оффшорных юрисдикциях, включая Белиз и Британские Виргинские острова. В списке не было турецких компаний, - отмечено в публикации. - Reuters не удалось найти контакты покупателей и установить, кто были конечными бенефициарами".Из данных о сделках информагентство выяснило, что "часть угля шла через южнороссийский портовый город Ростов, а часть через черноморский порт Новороссийск, оба из которых имеют железнодорожное сообщение с Донецком и Луганском". Однако поставки из них в Турцию выявить не удалось.США ввели санкции против осуществляющих такую торговлю компаний. Анонимный представитель Госдепа в комментарии информагентству о поставках угля в Турцию сказал: "Нам известны сообщения о подобной торговле, но мы не можем комментировать ваши конкретные выводы".Еврокомиссия от комментариев отказалась. Пара предпринимателей в ЛДНР подтвердила информагентству продажу угля в Турцию.
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новости, турция, уголь, антироссийские санкции, сша, ес, новые регионы рф, днр, лднр, лнр, международные отношения, донбасс
Новости, Турция, уголь, антироссийские санкции, США, ЕС, Новые регионы РФ, ДНР, ЛДНР, ЛНР, международные отношения, Донбасс

Турция закупила уголь из новых регионов России

19:13 19.09.2023 (обновлено: 19:28 19.09.2023)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПоезда на Транссибирской железнодорожной магистрали
Поезда на Транссибирской железнодорожной магистрали - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
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По данным таможенной статистики России, с февраля по июль 2023 года около 160 400 тонн угля прибыло в Турцию из ДНР и ЛНР. Страна-член НАТО заплатила за поставки $14,3 млн., сообщило 19 сентября агентство Reuters
Три производителя, указанных в таможенных данных, подтвердили агентству Reuters поставки из ДНР и ЛНР. Турецкие госорганы отказали информагентству в комментариях. Отказали в этом госорганы ДНР, ЛНР, Украины. ФТС России напомнила о приостановке публикации статданных в 2022 году.
В публикации сказано, что Анкара хоть и признаёт территориальную целостность Украины, однако не соблюдает антироссийские санкции США и ЕС – несмотря на предостережения Вашингтона. Турция также игнорирует "мировую тенденцию" и увеличивает импорт угля для производства электроэнергии, которой в первом полугодии произведено на четверть больше, чем за тот же период 2022 года.
"По данным таможни, покупателями стали компании, зарегистрированные в Гонконге, ОАЭ и оффшорных юрисдикциях, включая Белиз и Британские Виргинские острова. В списке не было турецких компаний, - отмечено в публикации. - Reuters не удалось найти контакты покупателей и установить, кто были конечными бенефициарами".
Из данных о сделках информагентство выяснило, что "часть угля шла через южнороссийский портовый город Ростов, а часть через черноморский порт Новороссийск, оба из которых имеют железнодорожное сообщение с Донецком и Луганском". Однако поставки из них в Турцию выявить не удалось.
США ввели санкции против осуществляющих такую торговлю компаний. Анонимный представитель Госдепа в комментарии информагентству о поставках угля в Турцию сказал: "Нам известны сообщения о подобной торговле, но мы не можем комментировать ваши конкретные выводы".
Еврокомиссия от комментариев отказалась. Пара предпринимателей в ЛДНР подтвердила информагентству продажу угля в Турцию.
Миротворцы ООН - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
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19:13Турция закупила уголь из новых регионов России
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