В ЕС пригрозили Китаю за распространение "фейков" об Украине
Глава ЕС по цифровым технологиям Вера Йоурова . Об этом 18 сентября сообщили журналисты Politico
"Китай должен действовать осторожно, когда дело доходит до распространения дезинформации и кибератак, чтобы помочь России во вторжении на Украину", - заявила Йоурова.
Глава ЕС по цифровым технологиям посетила Пекин для переговоров на высоком уровне по цифровизации.
При этом речь шла о фейках, в том числе, распространяемых "с Украины".
Юрова добавила, что то, как Китай действует в конфликте на Украине, является определяющим фактором для будущих отношений между ЕС и Китаем. Аспекты двустороннего взаимодействия связаны с кибербезопасностью и дезинформацией, отметила Юрова.
15 сентября, 11:42"Дезинформация в интересах России и попытка пошатнуть позиции ЕС": МИД Украины недоволен позицией ВенгрииВ МИД Украины обратили внимание на ролик, в котором глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявляет, что весь мир страдает из-за того, что ЕС глобализировал украинский конфликт, пишет телеграм-канал "УНИАН", ссылаясь на слова официального представителя министерства Олега Николенко