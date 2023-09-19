https://ukraina.ru/20230919/1049543566.html

В ЕС пригрозили Китаю за распространение "фейков" об Украине

В ЕС пригрозили Китаю за распространение "фейков" об Украине - 19.09.2023 Украина.ру

В ЕС пригрозили Китаю за распространение "фейков" об Украине

Глава ЕС по цифровым технологиям Вера Йоурова . Об этом 18 сентября сообщили журналисты Politico

2023-09-19T18:32

2023-09-19T18:32

2023-09-19T18:32

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Глава ЕС по цифровым технологиям посетила Пекин для переговоров на высоком уровне по цифровизации.При этом речь шла о фейках, в том числе, распространяемых "с Украины".Юрова добавила, что то, как Китай действует в конфликте на Украине, является определяющим фактором для будущих отношений между ЕС и Китаем. Аспекты двустороннего взаимодействия связаны с кибербезопасностью и дезинформацией, отметила Юрова.

https://ukraina.ru/20230915/1049431935.html

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новости, ес, европа, кнр (китай), китай, дезинформация, фейк