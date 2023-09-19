В ЕС пригрозили Китаю за распространение "фейков" об Украине - 19.09.2023 Украина.ру
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В ЕС пригрозили Китаю за распространение "фейков" об Украине
В ЕС пригрозили Китаю за распространение "фейков" об Украине - 19.09.2023 Украина.ру
В ЕС пригрозили Китаю за распространение "фейков" об Украине
Глава ЕС по цифровым технологиям Вера Йоурова . Об этом 18 сентября сообщили журналисты Politico
2023-09-19T18:32
2023-09-19T18:32
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дезинформация
фейк
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Глава ЕС по цифровым технологиям посетила Пекин для переговоров на высоком уровне по цифровизации.При этом речь шла о фейках, в том числе, распространяемых "с Украины".Юрова добавила, что то, как Китай действует в конфликте на Украине, является определяющим фактором для будущих отношений между ЕС и Китаем. Аспекты двустороннего взаимодействия связаны с кибербезопасностью и дезинформацией, отметила Юрова.
https://ukraina.ru/20230915/1049431935.html
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новости, ес, европа, кнр (китай), китай, дезинформация, фейк
Новости, ЕС, Европа, КНР (Китай), Китай, дезинформация, фейк

В ЕС пригрозили Китаю за распространение "фейков" об Украине

18:32 19.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС-КНР в Брюсселе
Саммит ЕС-КНР в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Глава ЕС по цифровым технологиям Вера Йоурова . Об этом 18 сентября сообщили журналисты Politico

"Китай должен действовать осторожно, когда дело доходит до распространения дезинформации и кибератак, чтобы помочь России во вторжении на Украину", - заявила Йоурова.

Глава ЕС по цифровым технологиям посетила Пекин для переговоров на высоком уровне по цифровизации.
При этом речь шла о фейках, в том числе, распространяемых "с Украины".
Юрова добавила, что то, как Китай действует в конфликте на Украине, является определяющим фактором для будущих отношений между ЕС и Китаем. Аспекты двустороннего взаимодействия связаны с кибербезопасностью и дезинформацией, отметила Юрова.
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
15 сентября, 11:42
"Дезинформация в интересах России и попытка пошатнуть позиции ЕС": МИД Украины недоволен позицией ВенгрииВ МИД Украины обратили внимание на ролик, в котором глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявляет, что весь мир страдает из-за того, что ЕС глобализировал украинский конфликт, пишет телеграм-канал "УНИАН", ссылаясь на слова официального представителя министерства Олега Николенко
 
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