https://ukraina.ru/20230919/1049542749.html

Вскрылось крупное враньё: что Киев скрывал от США и каким будет новое наступление ВСУ - Хроленко

Вскрылось крупное враньё: что Киев скрывал от США и каким будет новое наступление ВСУ - Хроленко - 19.09.2023 Украина.ру

Вскрылось крупное враньё: что Киев скрывал от США и каким будет новое наступление ВСУ - Хроленко

Военный обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в эфире Украина.ру дал прогноз на осенне-зимнюю военную кампанию, а также... Украина.ру, 19.09.2023

2023-09-19T17:50

2023-09-19T17:50

2023-09-19T17:50

видео

сша

киев

всу

контрнаступление

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Военный обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в эфире Украина.ру дал прогноз на осенне-зимнюю военную кампанию, а также рассказал о странах-посредниках в украинском конфликте и о перспективах российских беспилотных технологий: 00:42 – О третьей волне украинского наступления; 04:55 - Прогнозы на осенне-зимнюю военную кампанию; 08:37 – О посредничестве Тегерана между Россией и Украиной; 12:38 - Угроза активных действий НАТО: чего ждать от Польши? 14:00 - Перспективы военно-технического сотрудничества России и КНДР; 18:34 - Перспективы российских беспилотных технологий. #Хроленко #контрнаступ #ВСУ #Украина #танки #США #транши #НАТО #Польша #КНДР #Россия #Украина #СВО

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, сша, киев, всу, контрнаступление, видео