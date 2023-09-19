Вскрылось крупное враньё: что Киев скрывал от США и каким будет новое наступление ВСУ - Хроленко - 19.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230919/1049542749.html
Вскрылось крупное враньё: что Киев скрывал от США и каким будет новое наступление ВСУ - Хроленко
Вскрылось крупное враньё: что Киев скрывал от США и каким будет новое наступление ВСУ - Хроленко - 19.09.2023 Украина.ру
Вскрылось крупное враньё: что Киев скрывал от США и каким будет новое наступление ВСУ - Хроленко
Военный обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в эфире Украина.ру дал прогноз на осенне-зимнюю военную кампанию, а также... Украина.ру, 19.09.2023
2023-09-19T17:50
2023-09-19T17:50
видео
сша
киев
всу
контрнаступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/13/1049542630_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ccd3435f6b91f82e8335f87ca78d188f.jpg
Военный обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в эфире Украина.ру дал прогноз на осенне-зимнюю военную кампанию, а также рассказал о странах-посредниках в украинском конфликте и о перспективах российских беспилотных технологий: 00:42 – О третьей волне украинского наступления; 04:55 - Прогнозы на осенне-зимнюю военную кампанию; 08:37 – О посредничестве Тегерана между Россией и Украиной; 12:38 - Угроза активных действий НАТО: чего ждать от Польши? 14:00 - Перспективы военно-технического сотрудничества России и КНДР; 18:34 - Перспективы российских беспилотных технологий. #Хроленко #контрнаступ #ВСУ #Украина #танки #США #транши #НАТО #Польша #КНДР #Россия #Украина #СВО
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/13/1049542630_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_69c75d209547fa0247472c3314fcf55a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, сша, киев, всу, контрнаступление, видео
Видео, США, Киев, ВСУ, контрнаступление

Вскрылось крупное враньё: что Киев скрывал от США и каким будет новое наступление ВСУ - Хроленко

17:50 19.09.2023
 
Читать в
Военный обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Хроленко в эфире Украина.ру дал прогноз на осенне-зимнюю военную кампанию, а также рассказал о странах-посредниках в украинском конфликте и о перспективах российских беспилотных технологий:
00:42 – О третьей волне украинского наступления;
04:55 - Прогнозы на осенне-зимнюю военную кампанию;
08:37 – О посредничестве Тегерана между Россией и Украиной;
12:38 - Угроза активных действий НАТО: чего ждать от Польши?
14:00 - Перспективы военно-технического сотрудничества России и КНДР;
18:34 - Перспективы российских беспилотных технологий.
#Хроленко #контрнаступ #ВСУ #Украина #танки #США #транши #НАТО #Польша #КНДР #Россия #Украина #СВО
 
ВидеоСШАКиевВСУконтрнаступление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:32В ЕС пригрозили Китаю за распространение "фейков" об Украине
18:31Стало известно, в каких условиях сидит Коломойский, и зачем СБУ и НАБУ дерутся за него
18:00Зинаида Серебрякова: светлая художница, нечаянная эмигрантка
17:50Вскрылось крупное враньё: что Киев скрывал от США и каким будет новое наступление ВСУ - Хроленко
17:31Украинская скрипачка разозлила инвесторов на рынке криптовалюты
17:31Обострение в Карабахе, "игра на двух досках" от США. О чём говорили эксперты 19 сентября
17:27Стефанишина: Украина готовится к суровой зиме
17:23"Рамштайн": Украина требовала "Таурус", ей пообещали "Абрамс"
17:02Китайская оперная певица Ван Фан о революционных песнях, русской музыке в Китае и "романтичной" Москве
16:41МИД РФ рассказал о приговорах "неонацистам ВСУ"
16:40"Прямостоячий": во Львове установили памятник с "сюрпризом"
16:06Разоблачение The New York Times: Украина признала, что с ударом по Константиновке не все так просто
16:06"Ударить по зданию СБУ": на Украине задержали львовского блогера за громкие призывы
16:01Что будет после Украины. Битва за Арктику начинается
15:47Суд вынес приговор львовянину, пытавшемуся украсть прах разведчика Николая Кузнецова
15:30"Выручайте, убивают": избитый в военкомате украинец рассказал о пытках мобилизованных
15:28Расследование The New York Times и разоблачение лжи Зеленского. Что говорили об Украине 19 сентября
15:22Новая памятная дата: Госдума одобрила установление Дня воссоеденения новых регионов с Россией
15:19Обострение в Карабахе: против России пытаются открыть второй фронт
15:12Где ВСУ прячут 3 корпуса, какую "маленькую тайну" скрывает Россия и чего ждать в распутицу - Киселёв
Лента новостейМолния