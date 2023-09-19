Обострение в Карабахе, "игра на двух досках" от США. О чём говорили эксперты 19 сентября - 19.09.2023 Украина.ру
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Обострение в Карабахе, "игра на двух досках" от США. О чём говорили эксперты 19 сентября
Обострение в Карабахе, "игра на двух досках" от США. О чём говорили эксперты 19 сентября - 19.09.2023 Украина.ру
Обострение в Карабахе, "игра на двух досках" от США. О чём говорили эксперты 19 сентября
Украина.ру, 19.09.2023
2023-09-19T17:31
2023-09-19T18:40
эксклюзив
джо байден
владимир зеленский
сша
оружие
украина
ксавье моро
минобороны рф
"taurus"
всу
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«Антитеррористическая операция» в Нагорном КарабахеВо вторник, 19 сентября, Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Оборонное ведомство страны сообщило об ударах высокоточным оружием по позициям Вооруженных сил Армении.Армянская сторона сообщает о ракетных ударах по жилым кварталам и инфраструктуре Степанакерта.Выход конфликта за пределы региона уже состоялся, потому что международные активные усилия по урегулированию ситуации предпринимают как минимум 7 стран, а неактивные — около 12. Сейчас речь идет о том, сможет ли военный конфликт перейти из локальной фазы в международную. Об этом рассказал политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Артур Атаев.Глядя на то, что в украинский капкан Россия не угодила, а там завязла Америка, будут предприниматься серьезные попытки, чтобы вовлечь в конфликт Турцию и Россию, прогнозирует политолог.То есть мы видим аналог предпосылок для Крымской войны, когда с помощью различных усилий европейские страны пытались спровоцировать конфликт между Турцией и Россией.Это один из реальных, по мнению западных стратегов, вариант расширения конфликта, перехода его из локальной фазы в глобальную.«Один сценарий — это вовлечение Турции и России, второй — ввод ограниченного контингента франко-американских сил, что менее реально.А третий сценарий — продолжать накачивать Армению антироссийскими инъекциями, чтобы усложнить процесс евразийской интеграции и, более того, сделать его обратным.То есть способствовать тому, чтобы Армения вышла из Евразии и стала на антироссийский вектор Евразии», — сообщил Атаев.Военные спутники России и фронт во время распутицыМинобороны РФ сообщило, что в ночь на 18 сентября российские войска нанесли групповой удар по местам хранения киевским режимом крылатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.Подобные удары — это результат работы военной, агентурной и космической разведки, поясняет военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро.Он напоминает, что Россия за последнее время отправила на орбиту до пяти военных спутников. Это работает. Плюс, нельзя забывать, что на Украине живут русские люди, которые помогают ВС РФ определить, откуда именно вылетают истребители со Storm Shadow.Что касается возможных поставок Украине немецких дальнобойных ракет Taurus, эти ракеты могут продлить войну на пару месяцев, но к стратегическим изменениям поставки не приведут, уверен Моро.Также эксперт ответил, что на что нужно будет обращать внимание в условиях, когда начнется осенняя распутица и фронт будет еще более стабильным.«В условиях распутицы спокойно воевать можно только в городе. Зимой 2023 года Россия взяла Соледар и начала решительные бои за Артемовск. Поэтому я не исключаю, что зимой 2024 года Россия начнет серьезные бои за Купянск.В прошлом году у нас морозной зимы вообще не было. Период, когда промерзла земля, длился всего пару недель. Поэтому наступлений в духе Второй мировой войны ни ВС РФ, ни ВСУ не будет.А вообще, я предлагаю подождать еще пару недель. Мне кажется, Киев за это время уже ничего не сможет сделать. Зато, возможно, что российская армия что-то подготовила», — сказал Ксавье Моро.США вбрасывают новые варианты по УкраинеСейчас Запад ведёт игру на двух досках, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.Если раньше говорили о том, что надо нанести стратегическое поражение России, то сегодня это трансформируется в призыв сесть за стол переговоров и решить дипломатически этот конфликт. Другого сценария Васильев не просматривает.По его словам, до тех пор, пока Джо Байден в Белом доме и проводит эту линию, ничего не поменяется.В целом, прогнозирует эксперт, следует ожидать новых поставок систем вооружения, пакетов военной помощи от США Украине. Зеленский и украинский режим слишком завязаны на США. И в этом плане линия администрации Байдена является бескомпромиссной.«А вот какую ей на том или ином этапе придумают упаковочку — это другой вопрос: мирная риторика, риторика с позиции слабости, с позиции гуманитарной катастрофы.Зеленскому ясно дали понять, что если он что-то будет делать не так, то Вашингтон от него избавится. И в таком случае даже физическое благополучие Зеленского и его семьи США ему не гарантируют. И он это хорошо понимает», — отметил Васильев.
https://ukraina.ru/20230919/1049533299.html
https://ukraina.ru/20230919/1049505446.html
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эксклюзив, джо байден, владимир зеленский, сша, оружие, украина, ксавье моро, минобороны рф, "taurus", всу, storm shadow , соледар, артемовск, купянск, атаев, нагорный карабах, армения, азербайджан, россия, турция
Эксклюзив, Джо Байден, Владимир Зеленский, США, оружие, Украина, Ксавье Моро, Минобороны РФ, "Taurus", ВСУ, Storm Shadow , Соледар, Артемовск, Купянск, Атаев, Нагорный Карабах, Армения, Азербайджан, Россия, Турция

Обострение в Карабахе, "игра на двух досках" от США. О чём говорили эксперты 19 сентября

17:31 19.09.2023 (обновлено: 18:40 19.09.2023)
 
© РИА Новости . Айк Арутюнян / Перейти в фотобанкЭскалация ситуации в Нагорном Карабахе
Эскалация ситуации в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Айк Арутюнян
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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«Антитеррористическая операция» в Нагорном Карабахе
Во вторник, 19 сентября, Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Оборонное ведомство страны сообщило об ударах высокоточным оружием по позициям Вооруженных сил Армении.
Армянская сторона сообщает о ракетных ударах по жилым кварталам и инфраструктуре Степанакерта.
Выход конфликта за пределы региона уже состоялся, потому что международные активные усилия по урегулированию ситуации предпринимают как минимум 7 стран, а неактивные — около 12. Сейчас речь идет о том, сможет ли военный конфликт перейти из локальной фазы в международную. Об этом рассказал политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Артур Атаев.
Глядя на то, что в украинский капкан Россия не угодила, а там завязла Америка, будут предприниматься серьезные попытки, чтобы вовлечь в конфликт Турцию и Россию, прогнозирует политолог.
То есть мы видим аналог предпосылок для Крымской войны, когда с помощью различных усилий европейские страны пытались спровоцировать конфликт между Турцией и Россией.
Это один из реальных, по мнению западных стратегов, вариант расширения конфликта, перехода его из локальной фазы в глобальную.
Артур Атаев интервью - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
14:53
Артур Атаев: США завязли на Украине и разжигают новую Крымскую войну России и Турции на КавказеНынешний военный конфликт в Нагорном Карабахе может перейти из локальной фазы в глобальную, считает политолог, общественный деятель, кандидат политических наук Артур Атаев
«Один сценарий — это вовлечение Турции и России, второй — ввод ограниченного контингента франко-американских сил, что менее реально.
А третий сценарий — продолжать накачивать Армению антироссийскими инъекциями, чтобы усложнить процесс евразийской интеграции и, более того, сделать его обратным.
То есть способствовать тому, чтобы Армения вышла из Евразии и стала на антироссийский вектор Евразии», — сообщил Атаев.
Военные спутники России и фронт во время распутицы
Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 18 сентября российские войска нанесли групповой удар по местам хранения киевским режимом крылатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном, а также центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.
Подобные удары — это результат работы военной, агентурной и космической разведки, поясняет военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро.
Он напоминает, что Россия за последнее время отправила на орбиту до пяти военных спутников. Это работает. Плюс, нельзя забывать, что на Украине живут русские люди, которые помогают ВС РФ определить, откуда именно вылетают истребители со Storm Shadow.
Что касается возможных поставок Украине немецких дальнобойных ракет Taurus, эти ракеты могут продлить войну на пару месяцев, но к стратегическим изменениям поставки не приведут, уверен Моро.
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
02:24
Ксавье Моро: ВСУ одержали очень дешевую победу, но Россия нанесла по ним групповой удар и отобьет Купянск
Также эксперт ответил, что на что нужно будет обращать внимание в условиях, когда начнется осенняя распутица и фронт будет еще более стабильным.
«В условиях распутицы спокойно воевать можно только в городе. Зимой 2023 года Россия взяла Соледар и начала решительные бои за Артемовск. Поэтому я не исключаю, что зимой 2024 года Россия начнет серьезные бои за Купянск.
В прошлом году у нас морозной зимы вообще не было. Период, когда промерзла земля, длился всего пару недель. Поэтому наступлений в духе Второй мировой войны ни ВС РФ, ни ВСУ не будет.
А вообще, я предлагаю подождать еще пару недель. Мне кажется, Киев за это время уже ничего не сможет сделать. Зато, возможно, что российская армия что-то подготовила», — сказал Ксавье Моро.
США вбрасывают новые варианты по Украине
Сейчас Запад ведёт игру на двух досках, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.
Если раньше говорили о том, что надо нанести стратегическое поражение России, то сегодня это трансформируется в призыв сесть за стол переговоров и решить дипломатически этот конфликт. Другого сценария Васильев не просматривает.
По его словам, до тех пор, пока Джо Байден в Белом доме и проводит эту линию, ничего не поменяется.
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
01:00
Владимир Васильев: Судьба Байдена и президентской гонки в США решается на полях сражений СВО на Украине
В целом, прогнозирует эксперт, следует ожидать новых поставок систем вооружения, пакетов военной помощи от США Украине. Зеленский и украинский режим слишком завязаны на США. И в этом плане линия администрации Байдена является бескомпромиссной.
«А вот какую ей на том или ином этапе придумают упаковочку — это другой вопрос: мирная риторика, риторика с позиции слабости, с позиции гуманитарной катастрофы.
Зеленскому ясно дали понять, что если он что-то будет делать не так, то Вашингтон от него избавится. И в таком случае даже физическое благополучие Зеленского и его семьи США ему не гарантируют. И он это хорошо понимает», — отметил Васильев.
 
ЭксклюзивДжо БайденВладимир ЗеленскийСШАоружиеУкраинаКсавье МороМинобороны РФ"Taurus"ВСУStorm ShadowСоледарАртемовскКупянскАтаевНагорный КарабахАрменияАзербайджанРоссияТурция
 
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