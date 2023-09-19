https://ukraina.ru/20230919/1049541290.html
Стефанишина: Украина готовится к суровой зиме
Стефанишина: Украина готовится к суровой зиме - 19.09.2023 Украина.ру
Стефанишина: Украина готовится к суровой зиме
Киев готовится к эскалации российских атак на энергетическую систему Украины по мере приближения холодов. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью Bloomberg 19 сентября
2023-09-19T17:27
2023-09-19T17:27
2023-09-19T17:27
новости
украина
зерно
ольга стефанишина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103366/05/1033660527_0:0:1560:878_1920x0_80_0_0_61dda9ee93322fd993789b93e9bf160e.jpg.webp
По ее словам, население страны готовится к суровой зиме.К тому же, из-за приостановки зерновой сделки, Украине пришлось перейти на более дорогостоящие речные, железнодорожные и автомобильные маршруты через Европейский Союз для экспорта своего зерна. Блокада украинских портов ставит Украину в положение страны, которая пытается выжить, отметила Сефанишина.Также она напомнила, что правительство в Киеве на этой неделе предприняло попытку оспорить односторонние запреты на импорт зерна, введенные тремя соседями по ЕС - Польшей, Венгрией и Словакией.“Мы понимает, что эти пять стран являются единственным доступным маршрутом экспорта и реализации зерновой продукции по всему миру”, - сказала Стефанишина, добавив, что украинское зерно не угрожает внутреннему рынку Польши.Ранее украинские СМИ сообщали о том, что текущее состояние энергосистемы Украины весьма плачевное и что в этом виноваты не только обстрелы объектов инфраструктуры, но и коррупция в государственных электроэнергетических компаниях.
https://ukraina.ru/20230919/1049528857.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103366/05/1033660527_137:0:1560:1067_1920x0_80_0_0_20ecac46ff32e6fd0eff4a6c3b58fd8c.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, зерно, ольга стефанишина
Стефанишина: Украина готовится к суровой зиме
Киев готовится к эскалации российских атак на энергетическую систему Украины по мере приближения холодов. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью Bloomberg 19 сентября
По ее словам, население страны готовится к суровой зиме.
К тому же, из-за приостановки зерновой сделки, Украине пришлось перейти на более дорогостоящие речные, железнодорожные и автомобильные маршруты через Европейский Союз для экспорта своего зерна. Блокада украинских портов ставит Украину в положение страны, которая пытается выжить, отметила Сефанишина.
Также она напомнила, что правительство в Киеве на этой неделе предприняло попытку оспорить односторонние запреты на импорт зерна, введенные тремя соседями по ЕС - Польшей, Венгрией и Словакией.
“Мы понимает, что эти пять стран являются единственным доступным маршрутом экспорта и реализации зерновой продукции по всему миру”, - сказала Стефанишина, добавив, что украинское зерно не угрожает внутреннему рынку Польши.
Ранее украинские СМИ сообщали о том, что текущее состояние энергосистемы Украины весьма плачевное и что в этом виноваты не только обстрелы объектов инфраструктуры, но и коррупция в государственных электроэнергетических компаниях.