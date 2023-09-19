Стефанишина: Украина готовится к суровой зиме - 19.09.2023 Украина.ру
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Стефанишина: Украина готовится к суровой зиме
Стефанишина: Украина готовится к суровой зиме - 19.09.2023 Украина.ру
Стефанишина: Украина готовится к суровой зиме
Киев готовится к эскалации российских атак на энергетическую систему Украины по мере приближения холодов. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью Bloomberg 19 сентября
2023-09-19T17:27
2023-09-19T17:27
новости
украина
зерно
ольга стефанишина
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По ее словам, население страны готовится к суровой зиме.К тому же, из-за приостановки зерновой сделки, Украине пришлось перейти на более дорогостоящие речные, железнодорожные и автомобильные маршруты через Европейский Союз для экспорта своего зерна. Блокада украинских портов ставит Украину в положение страны, которая пытается выжить, отметила Сефанишина.Также она напомнила, что правительство в Киеве на этой неделе предприняло попытку оспорить односторонние запреты на импорт зерна, введенные тремя соседями по ЕС - Польшей, Венгрией и Словакией.“Мы понимает, что эти пять стран являются единственным доступным маршрутом экспорта и реализации зерновой продукции по всему миру”, - сказала Стефанишина, добавив, что украинское зерно не угрожает внутреннему рынку Польши.Ранее украинские СМИ сообщали о том, что текущее состояние энергосистемы Украины весьма плачевное и что в этом виноваты не только обстрелы объектов инфраструктуры, но и коррупция в государственных электроэнергетических компаниях.
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новости, украина, зерно, ольга стефанишина
Новости, Украина, зерно, Ольга Стефанишина

Стефанишина: Украина готовится к суровой зиме

17:27 19.09.2023
 
© kmu.gov.uaОльга Стефанишина
Ольга Стефанишина
© kmu.gov.ua
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Киев готовится к эскалации российских атак на энергетическую систему Украины по мере приближения холодов. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью Bloomberg 19 сентября
По ее словам, население страны готовится к суровой зиме.
К тому же, из-за приостановки зерновой сделки, Украине пришлось перейти на более дорогостоящие речные, железнодорожные и автомобильные маршруты через Европейский Союз для экспорта своего зерна. Блокада украинских портов ставит Украину в положение страны, которая пытается выжить, отметила Сефанишина.
Также она напомнила, что правительство в Киеве на этой неделе предприняло попытку оспорить односторонние запреты на импорт зерна, введенные тремя соседями по ЕС - Польшей, Венгрией и Словакией.
“Мы понимает, что эти пять стран являются единственным доступным маршрутом экспорта и реализации зерновой продукции по всему миру”, - сказала Стефанишина, добавив, что украинское зерно не угрожает внутреннему рынку Польши.
Ранее украинские СМИ сообщали о том, что текущее состояние энергосистемы Украины весьма плачевное и что в этом виноваты не только обстрелы объектов инфраструктуры, но и коррупция в государственных электроэнергетических компаниях.
- РИА Новости, 1920, 19.09.2023
14:37
Еще вспомнят "Тараса Бульбу". Почему Польша блокирует экспорт украинского зернаБлижайшие западные соседи Украины блокируют экспорт ее сельхозпродукции. Словакия, Венгрия и Польша встали на защиту своих фермеров и рынков. Польские власти даже заявили, что будут блокировать вступление Украины в ЕС, пока не решится зерновой вопрос
 
НовостиУкраиназерноОльга Стефанишина
 
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