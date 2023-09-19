https://ukraina.ru/20230919/1049541290.html

Стефанишина: Украина готовится к суровой зиме

Стефанишина: Украина готовится к суровой зиме - 19.09.2023 Украина.ру

Стефанишина: Украина готовится к суровой зиме

Киев готовится к эскалации российских атак на энергетическую систему Украины по мере приближения холодов. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью Bloomberg 19 сентября

2023-09-19T17:27

2023-09-19T17:27

2023-09-19T17:27

новости

украина

зерно

ольга стефанишина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103366/05/1033660527_0:0:1560:878_1920x0_80_0_0_61dda9ee93322fd993789b93e9bf160e.jpg.webp

По ее словам, население страны готовится к суровой зиме.К тому же, из-за приостановки зерновой сделки, Украине пришлось перейти на более дорогостоящие речные, железнодорожные и автомобильные маршруты через Европейский Союз для экспорта своего зерна. Блокада украинских портов ставит Украину в положение страны, которая пытается выжить, отметила Сефанишина.Также она напомнила, что правительство в Киеве на этой неделе предприняло попытку оспорить односторонние запреты на импорт зерна, введенные тремя соседями по ЕС - Польшей, Венгрией и Словакией.“Мы понимает, что эти пять стран являются единственным доступным маршрутом экспорта и реализации зерновой продукции по всему миру”, - сказала Стефанишина, добавив, что украинское зерно не угрожает внутреннему рынку Польши.Ранее украинские СМИ сообщали о том, что текущее состояние энергосистемы Украины весьма плачевное и что в этом виноваты не только обстрелы объектов инфраструктуры, но и коррупция в государственных электроэнергетических компаниях.

https://ukraina.ru/20230919/1049528857.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, зерно, ольга стефанишина