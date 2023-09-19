"Ударить по зданию СБУ": на Украине задержали львовского блогера за громкие призывы - 19.09.2023 Украина.ру
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"Ударить по зданию СБУ": на Украине задержали львовского блогера за громкие призывы
"Ударить по зданию СБУ": на Украине задержали львовского блогера за громкие призывы - 19.09.2023 Украина.ру
"Ударить по зданию СБУ": на Украине задержали львовского блогера за громкие призывы
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заявили о "разоблачении" блогера, который снимал здание ведомства и призывал ударить по нему российскими ракетами. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба СБУ
2023-09-19T16:06
2023-09-19T16:06
новости
украина
сбу
служба безопасности украины
львов
блогер
украинский блогер
здание
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В спецслужбе Украины утверждают, что задержанный публично призывал уничтожить админздание регионального управления СБУ.Сотрудники украинской спецслужбы добавили, что у задержанного был сообщник за границей. Вместе они во время трансляции "дискредитировали сотрудников СБУ и призывали ударить по ним российскими ракетами".В СБУ назвали контент деструктивным и посетовали, что аудитория у задержанного "более чем 1700 пользователей".При обысках в помещениях обвиняемых сотрудники СБУ обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с "доказательствами провокационной видеозаписи".Сейчас блогерам планируется сообщение о подозрении.
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новости, украина, сбу, служба безопасности украины, львов, блогер, украинский блогер, здание
Новости, Украина, СБУ, Служба безопасности Украины, Львов, блогер, украинский блогер, здание

"Ударить по зданию СБУ": на Украине задержали львовского блогера за громкие призывы

16:06 19.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Службы безопасности Украины
Здание Службы безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заявили о "разоблачении" блогера, который снимал здание ведомства и призывал ударить по нему российскими ракетами. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба СБУ
В спецслужбе Украины утверждают, что задержанный публично призывал уничтожить админздание регионального управления СБУ.
"Для совершения теракта злоумышленник агитировал попасть в режимный объект российскими ракетами. Чтобы распространить такие призывы, фигурант осуществлял онлайн-трансляцию на собственной странице в соцсети вблизи здания украинской спецслужбы", - сообщают в СБУ.
Сотрудники украинской спецслужбы добавили, что у задержанного был сообщник за границей. Вместе они во время трансляции "дискредитировали сотрудников СБУ и призывали ударить по ним российскими ракетами".
В СБУ назвали контент деструктивным и посетовали, что аудитория у задержанного "более чем 1700 пользователей".
При обысках в помещениях обвиняемых сотрудники СБУ обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с "доказательствами провокационной видеозаписи".
Сейчас блогерам планируется сообщение о подозрении.
Суд украинский герб камера решетка тюрьма
15:47
Суд вынес приговор львовянину, пытавшемуся украсть прах разведчика Николая Кузнецова Лычаковский районный суд Львова вынес приговор львовянину Руслану Литвинову за надругательство над могилой советского разведчика Кузнецова, сообщило 19 сентября украинское издание ZAXID.net
 
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