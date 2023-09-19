https://ukraina.ru/20230919/1049538306.html
"Ударить по зданию СБУ": на Украине задержали львовского блогера за громкие призывы
"Ударить по зданию СБУ": на Украине задержали львовского блогера за громкие призывы - 19.09.2023 Украина.ру
"Ударить по зданию СБУ": на Украине задержали львовского блогера за громкие призывы
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заявили о "разоблачении" блогера, который снимал здание ведомства и призывал ударить по нему российскими ракетами. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба СБУ
2023-09-19T16:06
2023-09-19T16:06
2023-09-19T16:06
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украина
сбу
служба безопасности украины
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блогер
украинский блогер
здание
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В спецслужбе Украины утверждают, что задержанный публично призывал уничтожить админздание регионального управления СБУ.Сотрудники украинской спецслужбы добавили, что у задержанного был сообщник за границей. Вместе они во время трансляции "дискредитировали сотрудников СБУ и призывали ударить по ним российскими ракетами".В СБУ назвали контент деструктивным и посетовали, что аудитория у задержанного "более чем 1700 пользователей".При обысках в помещениях обвиняемых сотрудники СБУ обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с "доказательствами провокационной видеозаписи".Сейчас блогерам планируется сообщение о подозрении.
https://ukraina.ru/20230919/1049534793.html
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новости, украина, сбу, служба безопасности украины, львов, блогер, украинский блогер, здание
Новости, Украина, СБУ, Служба безопасности Украины, Львов, блогер, украинский блогер, здание
"Ударить по зданию СБУ": на Украине задержали львовского блогера за громкие призывы
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заявили о "разоблачении" блогера, который снимал здание ведомства и призывал ударить по нему российскими ракетами. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба СБУ
В спецслужбе Украины утверждают, что задержанный публично призывал уничтожить админздание регионального управления СБУ.
"Для совершения теракта злоумышленник агитировал попасть в режимный объект российскими ракетами. Чтобы распространить такие призывы, фигурант осуществлял онлайн-трансляцию на собственной странице в соцсети вблизи здания украинской спецслужбы", - сообщают в СБУ.
Сотрудники украинской спецслужбы добавили, что у задержанного был сообщник за границей. Вместе они во время трансляции "дискредитировали сотрудников СБУ и призывали ударить по ним российскими ракетами".
В СБУ назвали контент деструктивным и посетовали, что аудитория у задержанного "более чем 1700 пользователей".
При обысках в помещениях обвиняемых сотрудники СБУ обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с "доказательствами провокационной видеозаписи".
Сейчас блогерам планируется сообщение о подозрении.