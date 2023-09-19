Украинская скрипачка разозлила инвесторов на рынке криптовалюты - 19.09.2023 Украина.ру
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Украинская скрипачка разозлила инвесторов на рынке криптовалюты
Украинская скрипачка разозлила инвесторов на рынке криптовалюты - 19.09.2023 Украина.ру
Украинская скрипачка разозлила инвесторов на рынке криптовалюты
На рынке крыптовалюты назревает скандал вокруг медицинского токена*, созданного украинской скрипачкой Анной Бондаренко, сообщает издание "Страна.ua" 19 сентября
2023-09-19T17:31
2023-09-19T17:31
новости
криптовалюта
украинка
скрипачи
биржа
украина
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Инвесторы украинского криптостартапа жалуются на финансовые потери от токена DeHealth (DHLT), выпущенного компанией DeHealth. Совладелицей компании является Бондаренко.В декабре 2021 года она заявила о создании новой "метавселенной", обещая перенести в нее миллионы врачей и пациентов.На новой площадке врачи и пациенты смогут обращаться друг с другом в 3D-формате и получать нужные консультации, а также попутно зарабатывать виртуальные активы, продавая свои анонимные медицинские данные, обещала Бондаренко.Основным средством расчета в анонсированной метавселенной был заявлен токен DHLT.23 февраля 2022 года криптостартап провел первое размещение токенов DHLT. Их раскупили за несколько часов. Однако уже через несколько недель учредители проекта заявили инвесторам, что деньги были якобы украдены маркетмейкером, и они разбираются в ситуации."Бондаренко мне сказала, что "маркетмейкер слил ликвидность на бирже". То есть якобы украл деньги. И что этим сейчас занимаются юристы и киберполиция", - сообщил изданию один из зарубежных инвесторов.Но через некоторое время Бондаренко уже не упоминала про кражу денег и стала говорить, что просто курс токена сильно упал и с этим ничего нельзя поделать, продолжил инвестор."Курс упал в 10 раз. То есть, если я сейчас буду выводить деньги, то получу в 10 раз меньше, чем когда инвестировал. И самое интересное, никто уже ни о каком воре-маркетмейере не вспоминает. Мы сейчас понимаем, что история с воровством была, скорее всего, фейком, чтоб на первое время успокоить инвесторов, чтоб они сразу не вывели деньги. А в последнее время они вообще на все вопросы отвечают, что они сейчас работают с министерством обороны и им некогда заниматься мелочами", - рассказал обманутый инвестор.В ближайшие время он собирается подавать заявление на открытие уголовного производства за кражу и мошенничество.Тем временем эксперты отмечают, что инвесторы действительно потеряли значительные средства на токенах DHLT. С середины сентября 2022 года до середины сентября 2023 года его ценник уменьшился на 98,1%. По словам финансовых аналитиков, капитализация актива близка к нолю и желающих продать токен много.*Токен - это компактное устройство, предназначенное для обеспечения информационной безопасности пользователя. Оно также используется для электронной идентификации его владельца, безопасного удалённого доступа к информационным ресурсам.Когда речь идет о криптовалюте, токеном называется форма представления актива или ценности в блокчейне. Это может быть виртуальная валюта, акции и другие ценные бумаги, произведения искусства, объекты недвижимости и другие примеры активов.
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новости, криптовалюта, украинка, скрипачи, биржа, украина
Новости, криптовалюта, Украинка, скрипачи, биржа, Украина

Украинская скрипачка разозлила инвесторов на рынке криптовалюты

17:31 19.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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На рынке крыптовалюты назревает скандал вокруг медицинского токена*, созданного украинской скрипачкой Анной Бондаренко, сообщает издание "Страна.ua" 19 сентября
Инвесторы украинского криптостартапа жалуются на финансовые потери от токена DeHealth (DHLT), выпущенного компанией DeHealth. Совладелицей компании является Бондаренко.
В декабре 2021 года она заявила о создании новой "метавселенной", обещая перенести в нее миллионы врачей и пациентов.
На новой площадке врачи и пациенты смогут обращаться друг с другом в 3D-формате и получать нужные консультации, а также попутно зарабатывать виртуальные активы, продавая свои анонимные медицинские данные, обещала Бондаренко.
Основным средством расчета в анонсированной метавселенной был заявлен токен DHLT.
23 февраля 2022 года криптостартап провел первое размещение токенов DHLT. Их раскупили за несколько часов. Однако уже через несколько недель учредители проекта заявили инвесторам, что деньги были якобы украдены маркетмейкером, и они разбираются в ситуации.
"Бондаренко мне сказала, что "маркетмейкер слил ликвидность на бирже". То есть якобы украл деньги. И что этим сейчас занимаются юристы и киберполиция", - сообщил изданию один из зарубежных инвесторов.
Но через некоторое время Бондаренко уже не упоминала про кражу денег и стала говорить, что просто курс токена сильно упал и с этим ничего нельзя поделать, продолжил инвестор.
"Курс упал в 10 раз. То есть, если я сейчас буду выводить деньги, то получу в 10 раз меньше, чем когда инвестировал. И самое интересное, никто уже ни о каком воре-маркетмейере не вспоминает. Мы сейчас понимаем, что история с воровством была, скорее всего, фейком, чтоб на первое время успокоить инвесторов, чтоб они сразу не вывели деньги. А в последнее время они вообще на все вопросы отвечают, что они сейчас работают с министерством обороны и им некогда заниматься мелочами", - рассказал обманутый инвестор.
В ближайшие время он собирается подавать заявление на открытие уголовного производства за кражу и мошенничество.
Тем временем эксперты отмечают, что инвесторы действительно потеряли значительные средства на токенах DHLT. С середины сентября 2022 года до середины сентября 2023 года его ценник уменьшился на 98,1%. По словам финансовых аналитиков, капитализация актива близка к нолю и желающих продать токен много.
*Токен - это компактное устройство, предназначенное для обеспечения информационной безопасности пользователя. Оно также используется для электронной идентификации его владельца, безопасного удалённого доступа к информационным ресурсам.
Когда речь идет о криптовалюте, токеном называется форма представления актива или ценности в блокчейне. Это может быть виртуальная валюта, акции и другие ценные бумаги, произведения искусства, объекты недвижимости и другие примеры активов.
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