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МИД РФ считает абсурдным иск Киева в Международном Суде ООН

МИД РФ считает абсурдным иск Киева в Международном Суде ООН - 19.09.2023 Украина.ру

МИД РФ считает абсурдным иск Киева в Международном Суде ООН

Абсурдными назвал посол России претензии Киева в иске, поданном в Международный Суд ООН в Гааге. Об этом 19 сентября сообщает МИД РФ.

2023-09-19T14:57

2023-09-19T14:57

2023-09-19T14:57

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Слушания в Международном Суде ООН в Гааге начались 18 сентября. Киев в конце февраля 2022 года подал против России иск, инициировав разбирательства по Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г."Россия на этой стадии оспаривает правомочность Суда рассматривать иск, поданный Киевом в конце февраля 2022 г. Манипулируя фактами, Украина пытается получить от Суда решение о том, что она не совершала геноцида в Донбассе. По задумке Киева, это должно позволить утверждать, что Россия неправомерно применила военную силу, начав специальную военную операцию, и признала независимость ДНР и ЛНР", - сказано в официальном сообщении МИД РФ.Российский посол по особым поручениям Геннадий Кузьмин в своём выступлении обратил внимание суда, что конвенция не имеет отношения к вопросу правомерности признания ДНР и ЛНР. Конвенция также "никак не касается проведения специальной военной операции в соответствии с Уставом ООН, а именно его статьей 51 о праве на самооборону, и общим международным правом", отмечено в позиции росссиской дипломатии.Российская сторона представила предысторию СВО, уходящую в 2014 год. В этом конфликте, отметили в МИД РФ, "демонстрируется неонацистская сущность "майданного" киевского режима, который, придя к власти вследствие насильственного госпереворота, стал последовательно выстраивать государство, в котором нет места русскому народу, его вере, языку и культуре. При этом нынешнее руководство этой страны не скрывает, а, напротив, гордится тем, что оно – наследник С.Бандеры, Р.Шухевича и других пособников нацизма в годы Второй Мировой войны".Также особенностью нынешнего судебного процесса в МИД РФ назвали беспрецедентную интервенцию в процесс "кураторов киевского режима", констатировав: "32 страны Запада вступили в разбирательство под предлогом желания "высказать свои соображения по толкованию Конвенции о геноциде", а в действительности – чтобы коллективно насобирать недостоверные факты, позволяющие сгладить преступления киевского режима. Подобное откровенное давление несовместимо с независимостью высшего судебного органа ООН".

https://ukraina.ru/20230610/1047102549.html

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новости, дипломатия, международный суд оон, гаага, мид рф, украина, международные отношения, геноцид, украинский неонацизм, нацизм, лнр, днр, донбасс