https://ukraina.ru/20230919/1049532068.html
МИД РФ считает абсурдным иск Киева в Международном Суде ООН
МИД РФ считает абсурдным иск Киева в Международном Суде ООН - 19.09.2023 Украина.ру
МИД РФ считает абсурдным иск Киева в Международном Суде ООН
Абсурдными назвал посол России претензии Киева в иске, поданном в Международный Суд ООН в Гааге. Об этом 19 сентября сообщает МИД РФ.
2023-09-19T14:57
2023-09-19T14:57
2023-09-19T14:57
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украинский неонацизм
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Слушания в Международном Суде ООН в Гааге начались 18 сентября. Киев в конце февраля 2022 года подал против России иск, инициировав разбирательства по Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г."Россия на этой стадии оспаривает правомочность Суда рассматривать иск, поданный Киевом в конце февраля 2022 г. Манипулируя фактами, Украина пытается получить от Суда решение о том, что она не совершала геноцида в Донбассе. По задумке Киева, это должно позволить утверждать, что Россия неправомерно применила военную силу, начав специальную военную операцию, и признала независимость ДНР и ЛНР", - сказано в официальном сообщении МИД РФ.Российский посол по особым поручениям Геннадий Кузьмин в своём выступлении обратил внимание суда, что конвенция не имеет отношения к вопросу правомерности признания ДНР и ЛНР. Конвенция также "никак не касается проведения специальной военной операции в соответствии с Уставом ООН, а именно его статьей 51 о праве на самооборону, и общим международным правом", отмечено в позиции росссиской дипломатии.Российская сторона представила предысторию СВО, уходящую в 2014 год. В этом конфликте, отметили в МИД РФ, "демонстрируется неонацистская сущность "майданного" киевского режима, который, придя к власти вследствие насильственного госпереворота, стал последовательно выстраивать государство, в котором нет места русскому народу, его вере, языку и культуре. При этом нынешнее руководство этой страны не скрывает, а, напротив, гордится тем, что оно – наследник С.Бандеры, Р.Шухевича и других пособников нацизма в годы Второй Мировой войны".Также особенностью нынешнего судебного процесса в МИД РФ назвали беспрецедентную интервенцию в процесс "кураторов киевского режима", констатировав: "32 страны Запада вступили в разбирательство под предлогом желания "высказать свои соображения по толкованию Конвенции о геноциде", а в действительности – чтобы коллективно насобирать недостоверные факты, позволяющие сгладить преступления киевского режима. Подобное откровенное давление несовместимо с независимостью высшего судебного органа ООН".
https://ukraina.ru/20230610/1047102549.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дипломатия, международный суд оон, гаага, мид рф, украина, международные отношения, геноцид, украинский неонацизм, нацизм, лнр, днр, донбасс
Новости, дипломатия, Международный суд ООН, Гаага, МИД РФ, Украина, международные отношения, геноцид, украинский неонацизм, нацизм, ЛНР, ДНР, Донбасс
МИД РФ считает абсурдным иск Киева в Международном Суде ООН
Абсурдными назвал посол России претензии Киева в иске, поданном в Международный Суд ООН в Гааге. Об этом 19 сентября сообщает МИД РФ.
Слушания в Международном Суде ООН в Гааге начались 18 сентября. Киев в конце февраля 2022 года подал против России иск, инициировав разбирательства по Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г.
"Россия на этой стадии оспаривает правомочность Суда рассматривать иск, поданный Киевом в конце февраля 2022 г. Манипулируя фактами, Украина пытается получить от Суда решение о том, что она не совершала геноцида в Донбассе. По задумке Киева, это должно позволить утверждать, что Россия неправомерно применила военную силу, начав специальную военную операцию, и признала независимость ДНР и ЛНР",
- сказано в официальном сообщении
МИД РФ.
Российский посол по особым поручениям Геннадий Кузьмин в своём выступлении обратил внимание суда, что конвенция не имеет отношения к вопросу правомерности признания ДНР и ЛНР. Конвенция также "никак не касается проведения специальной военной операции в соответствии с Уставом ООН, а именно его статьей 51 о праве на самооборону, и общим международным правом", отмечено в позиции росссиской дипломатии.
Российская сторона представила предысторию СВО, уходящую в 2014 год. В этом конфликте, отметили в МИД РФ, "демонстрируется неонацистская сущность "майданного" киевского режима, который, придя к власти вследствие насильственного госпереворота, стал последовательно выстраивать государство, в котором нет места русскому народу, его вере, языку и культуре. При этом нынешнее руководство этой страны не скрывает, а, напротив, гордится тем, что оно – наследник С.Бандеры, Р.Шухевича и других пособников нацизма в годы Второй Мировой войны".
Также особенностью нынешнего судебного процесса в МИД РФ назвали беспрецедентную интервенцию в процесс "кураторов киевского режима", констатировав:
"32 страны Запада вступили в разбирательство под предлогом желания "высказать свои соображения по толкованию Конвенции о геноциде", а в действительности – чтобы коллективно насобирать недостоверные факты, позволяющие сгладить преступления киевского режима. Подобное откровенное давление несовместимо с независимостью высшего судебного органа ООН".