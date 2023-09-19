https://ukraina.ru/20230919/1049530315.html

Шмыгаль выдвинул ультиматум Польше, Венгрии и Словакии по вопросу украинского зерна

Шмыгаль выдвинул ультиматум Польше, Венгрии и Словакии по вопросу украинского зерна - 19.09.2023 Украина.ру

Шмыгаль выдвинул ультиматум Польше, Венгрии и Словакии по вопросу украинского зерна

Из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции Украина планирует подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Польши, Венгрии и Словакии. Об этом 19 сентября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

2023-09-19T13:52

2023-09-19T13:52

2023-09-19T13:53

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По его словам, Украина начинает антидискриминационное расследование по поводу недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года."Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, мы примем решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из указанных стран“, - заявил Шмыгаль.Одновременно правительство Украины предлагает ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий, добавил глава украинского кабинета министров. Он напомнил, что Киев уже представил Европейской комиссии план действия по контролю за экспортом четыре группы аграрных товаров из Украины."В частности, планируем принять постановление, которое предусматривает, что товары, следующие в режиме экспорта в пять соседних государств, будут верифицированы и согласованы с Министерством экономики Украины“, - сказал Шмыгаль, отмечая, что данная форма контроля поможет обезопасить рынок соседних государств-членов ЕС.Премьер-министр Украины очередной раз призвал соседних стран отказаться от "вредных и неправомерных ограничений“ и политического популизма, чтобы "встать на путь конструктивного диалога“, от которого выиграют все стороны."Дальнейшая блокировка нашего аграрного экспорта странами-соседями ударит по украинской экономике, финансам, налоговым поступлениям и рабочим местам. Такая блокировка также сыграет на руку российскому плану устроить очередной мировой продовольственный кризис", - заявил Денис Шмыгаль.Как сообщало издание Украина.ру, Польша, Венгрия и Словакия решили бойкотировать координационную платформу по украинскому зерну в Брюсселе из-за угрозы Киева подать против них иск в ВТО.

https://ukraina.ru/20230919/1049525855.html

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