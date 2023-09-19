https://ukraina.ru/20230919/1049525855.html
Транзит, и не более. В Хорватии не рады украинскому зерну
Транзит, и не более. В Хорватии не рады украинскому зерну - 19.09.2023 Украина.ру
Транзит, и не более. В Хорватии не рады украинскому зерну
Хорватия является транзитной страной для киевской агропродукции, не более того. Об этом 19 сентября заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович, передает хорватская национальная телекомпания HINA
2023-09-19T13:19
2023-09-19T13:19
2023-09-19T13:19
зерно
хорватия
зарубежье
украина
новости
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"Позиция и желание Хорватии заключаются в том, что мы являемся транзитной страной, а не страной, получающей огромное количество украинского зерна, которое дешевле, чем наше, что означало бы, что наши фермеры находятся в беде", - сказал Пленкович.На вопрос, будет ли Хорватия вводить запрет на импорт украинского зерна по примеру Польши, Венгрии и Словакии премьер не ответил, но повторил, что хорватские порты в настоящее время облегчают транзит украинского зерна в третьи страны.Накануне Киев подал судебный иск против трех стран Европейского Союза во Всемирную торговую организацию из-за их отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты, чтобы защитить свою отечественную сельскохозяйственную промышленность от резкого роста экспорта дешевого зерна из Украины, бросив вызов Европейской комиссии, которая в прошлую пятницу решила разрешить продажу украинского зерна через ЕС.Хорватия предложила Украине использовать свои морские порты.
https://ukraina.ru/20230918/1049515664.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
зерно, хорватия, зарубежье, украина, новости
Транзит, и не более. В Хорватии не рады украинскому зерну
Хорватия является транзитной страной для киевской агропродукции, не более того. Об этом 19 сентября заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович, передает хорватская национальная телекомпания HINA
"Позиция и желание Хорватии заключаются в том, что мы являемся транзитной страной, а не страной, получающей огромное количество украинского зерна, которое дешевле, чем наше, что означало бы, что наши фермеры находятся в беде", - сказал Пленкович.
На вопрос, будет ли Хорватия вводить запрет на импорт украинского зерна по примеру Польши, Венгрии и Словакии премьер не ответил, но повторил, что хорватские порты в настоящее время облегчают транзит украинского зерна в третьи страны.
Накануне Киев подал судебный иск против трех стран Европейского Союза во Всемирную торговую организацию из-за их отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.
Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты, чтобы защитить свою отечественную сельскохозяйственную промышленность от резкого роста экспорта дешевого зерна из Украины, бросив вызов Европейской комиссии, которая в прошлую пятницу решила разрешить продажу украинского зерна через ЕС.
Хорватия предложила Украине использовать свои морские порты.