Харатьян рассказал, как новые "Гардемарины" связаны с СВО
Продолжение советской трилогии "Гардемарины" связано с СВО. Об этом в интервью радио "Комсомольская правда" 19 сентября рассказал актер и ведущий программы "Наши" на канале "Россия 1" Дмитрий Харатьян
Он отметил, что особое измерение картине придает подвиг актера Михаила Мамаева, сыгравшего в новой версии фильма Никиту Оленева. После работы в ленте артист отправился в зону СВО добровольцем.
"Да, это так. Он служит. И снимает цикл документальных фильмов об СВО и людях Донбасса, о новых присоединившихся территориях. Самое главное - о людях. Вот об этом мы и делаем программу "Наши" ("Россия 1"). И это подарок судьбы. Потому что я для себя открыл таких невероятных людей… Понял, увидел, чем поистине богата и сильна наша страна - вот такими людьми. Простыми, искренними, честными, открытыми, добрыми, абсолютно бескорыстными. Готовыми на подвиг, самопожертвование", - сказал Харатьян.
Он добавил, что происходящее сейчас на Украине - это исторический процесс передела мира, и в настоящий момент решает судьба в том числе России, Русского мира. По мнению артиста, к такому положению дел мир привела западная политика "разделяй и властвуй".
"Мы это переживем. Мы уже стали сильнее, это очевидно. И санкции, и отношение так называемого коллективного Запада. Как быстро и по щелчку все поменялось, удивительно! Как яростно все возненавидели нас. Просто им нужен был повод выплеснуть это. Значит, мы делаем все правильно, все так и должно было быть", - заявил Харатьян.
Также актер ответил на вопрос журналистов о том, будет ли его сын служить в зоне СВО, если получит повестку. По словам Харатьяна, "сын косить не будет", даже несмотря на ограничения по здоровью.
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