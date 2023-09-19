https://ukraina.ru/20230919/1049525228.html

Харатьян рассказал, как новые "Гардемарины" связаны с СВО

Харатьян рассказал, как новые "Гардемарины" связаны с СВО - 19.09.2023 Украина.ру

Харатьян рассказал, как новые "Гардемарины" связаны с СВО

Продолжение советской трилогии "Гардемарины" связано с СВО. Об этом в интервью радио "Комсомольская правда" 19 сентября рассказал актер и ведущий программы "Наши" на канале "Россия 1" Дмитрий Харатьян

2023-09-19T12:19

2023-09-19T12:19

2023-09-19T12:19

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Он отметил, что особое измерение картине придает подвиг актера Михаила Мамаева, сыгравшего в новой версии фильма Никиту Оленева. После работы в ленте артист отправился в зону СВО добровольцем.Он добавил, что происходящее сейчас на Украине - это исторический процесс передела мира, и в настоящий момент решает судьба в том числе России, Русского мира. По мнению артиста, к такому положению дел мир привела западная политика "разделяй и властвуй"."Мы это переживем. Мы уже стали сильнее, это очевидно. И санкции, и отношение так называемого коллективного Запада. Как быстро и по щелчку все поменялось, удивительно! Как яростно все возненавидели нас. Просто им нужен был повод выплеснуть это. Значит, мы делаем все правильно, все так и должно было быть", - заявил Харатьян.Также актер ответил на вопрос журналистов о том, будет ли его сын служить в зоне СВО, если получит повестку. По словам Харатьяна, "сын косить не будет", даже несмотря на ограничения по здоровью.

https://ukraina.ru/20230919/1049523795.html

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новости, харатьян, гардемарины, сво, кино