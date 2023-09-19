https://ukraina.ru/20230919/1049522544.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события - 19.09.2023 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события

Мировые НПЗ неспособны производить достаточное количество дизельного топлива. Это открывает новый фронт инфляции и лишает экономики топлива, которое обеспечивает работу промышленности и транспорта

2023-09-19T12:21

2023-09-19T12:21

2023-09-19T12:21

хроника энергетической войны

эксклюзив

энергетика

дт (дизельное топливо)

нпз

экономика

турция

россия

газовый хаб

зарубежье

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Создание газового хаба в Турции тормозят разногласия Анкары и Москвы?В процессе создания газового хаба в Турции, который должен обеспечить отправку голубого топлива из России в Европу, возникли серьезные проблемы. Об этом 14 сентября написало британское агентство Reuters со ссылкой на два источника.По их данным, Москва и Анкара не могут договориться, кто должен управлять ("отвечать за хаб", как сказано в публикации) этим важным энергообъектом. Более того, по данным агентства, переговоры приостановлены.В частности, журналисты ссылаются на источник в "Газпроме", который заявил, что относительно хаба есть "проблемы" в области управления. Однако в публикации специально отмечено, что официальными комментариями "Газпрома" и турецкого Минэнерго агентство не располагает.При этом глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС, пояснил, что переговоры продолжаются. В Турции уже наличествует "работающая торговая площадка" и не надо "ждать год". "Если мы хотим получить больше газа, если мы хотим привлечь больше игроков в игру, то, возможно, новая биржа может быть более значимой. Мы не против создания дополнительной площадки для торговли газом", – сказал Байрактар. Что же касается "задержки с созданием хаба", что министр объяснил это землетрясением (произошло в марте 2023 года и было весьма разрушительным для Турции и соседней Сирии), а также президентскими выборами в стране.В Reuters напомнили, что ныне "Газпром" поставляет газ через трубопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток" в Черном море. Далее газ поставляется в южную и восточную Европу, в том числе в Болгарию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию, Румынию и Грецию. Через Турцию в Европу поступает как российский, так и азербайджанский газ.Турецкие источники ранее сообщали The Middle East Eye, что Анкара хочет получить права реэкспорта российского газа и чтобы на бирже частные компании торговали смесями из разных источников. Власти Турции хотят, чтобы на хабе появилась и собственная эталонная цена газа, добавляли собеседники издания.Как отметили в Reuters, в некоторых европейских столицах опасаются, что хаб позволит "маскировать" российский газ. Его импорт в ЕС не подпадает под санкции, но, например, ему закрыт доступ к совместным закупкам газа странами ЕС, которые в Брюсселе хотят сделать регулярными."Газпром" представил Турции свою концепцию газового хаба, его параметры и принципы функционирования, говорилось в годовом отчете российской компании за 2022 год.С идеей создать в Турции "крупнейший газовый хаб" для поставок газа в Европу президент России Владимир Путин выступил в октябре 2022 года. Он объяснил, что Россия уже частично экспортирует газ в ЕС через Турцию по газопроводу "Турецкий поток". По нему же можно направить топливо, ранее поставляемое в Европу по "Северному потоку", проложенному по дну Балтийского моря, который был выведен из строя взрывами в конце сентября 2022 года. После встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом 4 сентября в Сочи Путин сказал, что "Газпром" представил дорожную карту по строительству хаба турецкой компании Botas.А 11 сентября Эрдоган заявлял, что проект газового хаба во Фракии остается в приоритете Анкары. Минэнерго и другие заинтересованные ведомства получили распоряжение продолжать работу по этой теме. Наряду с хабом Турция планирует создать в Стамбуле товарно-сырьевую биржу для торговли энергоресурсами, металлами и другими полезными ископаемыми, где на них будет формироваться рыночная цена.Мировые НПЗ не могут удовлетворить глобальный спрос на дизельное топливоМировые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) теряют способность производить достаточное количество дизельного топлива. Это открывает новый фронт инфляции и лишает экономики стран топлива, которое обеспечивает работу промышленности и транспорта, написало 17 сентября американское агентство Bloomberg.В то время как фьючерсы на нефть стремительно растут – в минувшую пятницу в Лондоне их цена была почти 95 долларов за баррель, – это ралли меркнет по сравнению с резким ростом цен на дизельное топливо. В четверг цены на него в США подскочили выше 140 долларов, достигнув самого высокого уровня для этого времени года. Европейский эквивалент взлетел на 60% с лета.При этом ситуация может ухудшиться, поскольку Саудовская Аравия и Россия ограничивают добычу нефти. 5 сентября 2023 года эти страны – лидеры альянса ОПЕК+ – объявили, что продлят эти ограничения до конца года, когда спрос на топливо обычно повышается, отметило агентство."В зимние месяцы мы рискуем столкнуться с продолжающимся дефицитом на рынке, особенно дистиллятов. Нефтеперерабатывающие заводы с трудом справляются с этой задачей", – заявил Bloomberg Торил Босони, руководитель отдела нефтяных рынков Международного энергетического агентства (МЭА), имея в виду категорию топлива, в которую входит дизельное.Дорогостоящее топливо обычно побуждает переработчиков производить больше, увеличивая предложение и, в конечном счете, снижая цены. Но в этом году множество факторов усложнили это. Так, экстремально жаркая погода в Северном полушарии этим летом привела к тому, что производство многих НПЗ было ниже, чем обычно. По словам аналитика Goldman Sachs Каллума Брюса, на них также оказывается давление, чтобы они производили другие нефтепродукты, такие как авиационное топливо и бензин, спрос на которые резко возрос."Европейские нефтеперерабатывающие заводы также не смогли нарастить поставки летом из-за повсеместных незапланированных простоев", – отметил руководитель отдела нефтепереработки консалтинговой компании FGE Юджин Линделл.С приближением более прохладных осенних и зимних месяцев ограничения на НПЗ, связанные с погодой, в целом ослабляются. Даже если некоторые предприятия будут проходить плановое сезонное техническое обслуживание, есть надежда на некоторое смягчение кризиса дизельного топлива, отмечается в статье. Тем не менее, не стоит забывать о том, что падение спроса в пандемию COVID-19 привело к закрытию менее эффективных НПЗ. Сейчас потребление восстановилось, но многие нефтеперерабатывающие заводы просто исчезли, отмечает агентство.Снижение объемов поставок дизельного топлива уже отражается на основных узлах хранения. Наблюдаемые запасы в США и Сингапуре в настоящее время находятся ниже сезонной нормы. Запасы в странах ОЭСР ниже, чем полдесятка лет назад. Ограничение предложения имеет прямые экономические последствия. Резкий рост фьючерсов в США был вызван, в частности, тем, что топливо стали раскупать дальнобойщики."Дизтопливо – это топливо для 18-колесного грузовика, который перевозит продукцию с предприятия на рынок, поэтому, когда цены растут, повышение транспортных расходов перекладывается на бизнес и потребителей", – отметил Клэй Сейгл из Rapidan Energy Group. Хотя усиливается надежда на то, что экономика США сможет избежать рецессии, "скачок цен на энергоносители, будь то бензин или дизельное топливо, может подорвать большую часть этого прогресса", добавил он. По словам эксперта, растущие цены на дизтопливо также могут подтолкнуть НПЗ к тому, чтобы отдать предпочтение ему в ущерб производству бензина."В основе своей – это проблема предложения", – считает Юджин Линделл, руководитель отдела нефтепродуктов консультационной компании FGE. По его словам, европейские нефтеперерабатывающие заводы также не смогли нарастить запасы в течение лета из-за повсеместных незапланированных простоев, что привело к дефициту запасов в преддверии зимы. Таким образом, нынешняя нехватка дизельного топлива в России в значительной мере имеет внешнюю природу.Калифорния подала в суд на крупнейшие нефтяные компании мираВласти штата Калифорния подали в суд на крупнейшие нефтяные компании мира (ExxonMobil, Shell, Chevron, BP и ConocoPhillips), обвинив их в преуменьшении рисков для климата, связанных с ископаемым топливом. Об этом 18 сентября сообщило агентство Reuters со ссылкой на поданный в высший суд Сан-Франциско иск. В качестве ответчика также указан Американский институт нефти (API) – отраслевая торговая группа.В иске утверждается, что действия этих компаний нанесли ущерб на десятки миллиардов долларов. Власти штата обвиняют их в обмане общественности. В материалах дела также говорится, что Калифорния добилась создания фонда борьбы с загрязнением окружающей среды для компенсации будущего ущерба, причиненного в штате связанными с климатом стихийными бедствиями. Губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом в связи с подачей иска заявил: "Калифорния принимает меры, чтобы привлечь к ответственности крупных загрязнителей".API в комментарии агентству сообщил, что политика в области климата должна обсуждаться и приниматься Конгрессом США, а не судебной системой. В Shell придерживаются схожей позиции.Этот судебный иск последовал за десятками других, поданных в последние годы против нефтяной индустрии штатами и муниципалитетами по всей территории США. В них говорилось о вреде от воздействия на климат, включая экстремальные погодные условия.В апреле 2023 года Верховный суд США отказался рассматривать заявки нефтяных компаний, которые пытались перенести судебные иски, поданные государственными и местными органами власти, из судов штатов и в федеральные суды. Адвокат Chevron Теодор Бутрус тогда говорил, что эти иски с обвинениями в ущербе для окружающей среды являются проблемой "национального и глобального масштаба", которая требует скоординированного федерального реагирования, "а не разрозненного лоскутного одеяла" из действий многочисленных судов штатов.Ранее Калифорния, седьмой по объёмам добычи сырой нефти штат в США, практически приостановила выдачу разрешений на бурение новых скважин в 2023 году. Губернатор Ньюсом хочет поэтапно прекратить бурение нефтяных скважин в штате к 2045-му.В 2022 году в Калифорнии был принят закон, запрещающий бурение нефтяных и газовых скважин в радиусе 3200 футов от строений, включая жилые дома, школы и больницы. Однако Калифорнийская независимая нефтяная ассоциация (California Independent Petroleum Association, CIPA) заблокировала реализацию этого закона, добившись проведения референдума о его отмене на ноябрь 2024 года.

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Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, энергетика, дт (дизельное топливо), нпз, экономика, турция, россия, газовый хаб, зарубежье, калифорния, сша, нефть