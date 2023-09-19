https://ukraina.ru/20230919/1049521316.html

ПВО сбила четыре ракеты над Мелитополем

ПВО сбила четыре ракеты над Мелитополем - 19.09.2023 Украина.ру

ПВО сбила четыре ракеты над Мелитополем

Над Мелитополем системой противовоздушной обороны (ПВО) отражена ракетная атака ВСУ, сообщили 19 сентября журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в администрации

2023-09-19T11:27

2023-09-19T11:27

2023-09-19T11:27

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По предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.Накануне ВСУ обстреляли центр Донецка тремя ракетами из РСЗО. Сообщалось, что под обстрелом оказалось административное здание Донецкой Народной Республики.

https://ukraina.ru/20230918/1049500649.html

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2023

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новости, россия, мелитополь, обстрелы, всу