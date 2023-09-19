ПВО сбила четыре ракеты над Мелитополем - 19.09.2023 Украина.ру
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ПВО сбила четыре ракеты над Мелитополем
ПВО сбила четыре ракеты над Мелитополем - 19.09.2023 Украина.ру
ПВО сбила четыре ракеты над Мелитополем
Над Мелитополем системой противовоздушной обороны (ПВО) отражена ракетная атака ВСУ, сообщили 19 сентября журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в администрации
2023-09-19T11:27
2023-09-19T11:27
новости
россия
мелитополь
обстрелы
всу
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По предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.Накануне ВСУ обстреляли центр Донецка тремя ракетами из РСЗО. Сообщалось, что под обстрелом оказалось административное здание Донецкой Народной Республики.
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Новости, Россия, Мелитополь, обстрелы, ВСУ

ПВО сбила четыре ракеты над Мелитополем

11:27 19.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Мелитополе
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Над Мелитополем системой противовоздушной обороны (ПВО) отражена ракетная атака ВСУ, сообщили 19 сентября журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в администрации
"Система ПВО предотвратила удар по Мелитополю. В небе над Мелитополем прозвучала серия взрывов. Система ПВО ВС РФ сбила четыре ракеты", - заявили в администрации.
По предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.
Накануне ВСУ обстреляли центр Донецка тремя ракетами из РСЗО. Сообщалось, что под обстрелом оказалось административное здание Донецкой Народной Республики.
Вчера, 15:58
ВСУ выпустили снаряды по центру ДонецкаУкраинский снаряд прилетел по административному зданию в центре Донецка, сообщает 18 сентября мэр города Алексей Кулемзин
 
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