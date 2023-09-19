https://ukraina.ru/20230919/1049504298.html

Новые приключения украинских олигархов в Крыму. На аукцион выставлена квартира Зеленского в Ливадии

Новые приключения украинских олигархов в Крыму. На аукцион выставлена квартира Зеленского в Ливадии - 19.09.2023 Украина.ру

Новые приключения украинских олигархов в Крыму. На аукцион выставлена квартира Зеленского в Ливадии

В Крыму прошли 8 аукционов, на которых было продано имущество украинских олигархов и лиц, которые поддерживают ВСУ. Это только часть масштабной приватизации, которая ещё продолжается.

2023-09-19T03:54

2023-09-19T03:54

2023-09-19T03:54

крым

украина

олигархи

арсен аваков

яценюк

игорь коломойский

тарута

нестор шуфрич

имущество

эксклюзив

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Прошедшие аукционы принесли 800 миллионов рублей в казну республики. Как уточнил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, уже подписаны договора купли-продажи с новыми собственниками.Деньги собираются потратить на нужды защитников, бойцов СВО и их семей, на улучшение инфраструктуры Крыма. Всего же ожидается поступление 1,9 миллиарда рублей. Цифра может значительно увеличиться, так как процесс ещё идёт. Впереди - новые аукционы.Разбираемся, что и у кого забрали в пользу государства и что будет в перспективе.Что и кому принадлежалоВсего уже национализировано более 1000 объектов. После национализации часть объектов выставляется на аукционы, часть предприятий останется в собственности государства: крупнейший Бахчисарайский цементный завод, например.Какие-то предприятия пока что сдаются в аренду: торговые сети "Новацентр" и кинотеатр "Скайплаза", от аренды которых государство уже получило более 34 миллионов рублей.Большинство заводов, торговых площадок, фабрик, домов отдыха, которые национализируют, принадлежало крупным украинским олигархам.Это: семейство Герег, Тарута, Ахметов, Яценюк, недавно посаженный на Украине в СИЗО Шуфрич, недавно оказавшийся в том же СИЗО Коломойский. И много других, всего около 100 собственников.В том числе, конечно, семейство Зеленских, которые владеют квартирой в Ливадии, в скандальном доме - новостройке рядом с дворцом царя Николая Второго.Рядом с императоромЖК Зеленского так и называется - "Император". Ну где же ещё могли купить квартиру тщеславные супруги Зеленские?Эту квартиру им "подогнал" Коломойский, через близких к олигарху застройщиков. Квартира была куплена Еленой Зеленской, по крайней мере, по документам, за цену гораздо ниже своей стоимости.Сегодня Коломойский, как известно, сидит в СИЗО, а его любимый "клоун" Зеленский царствует на Украине.Кто бы мог такое подумать десять лет тому назад, когда Зеленские благодарили "папу Коломойского" и радовались своему новому пентхаусу с выходом на крышу, с бассейном на той самой крыше, с панорамным видом из окон на море и Ливадийский дворец.Надо ли говорить о том, что ЖК "Император" построен с нарушением всех технологий, что дом потихоньку "ползёт", так как вся Большая Ялта стоит на оползневых участках, и многоэтажное строительство на большинстве её территории в СССР было категорически запрещено.Украина же застраивала всё без разбора. Хищническое отношение к Крыму, нанесенный украинскими властями природе и инфраструктуре Крыма ущерб придется ещё долго восстанавливать и исправлять.Судьба ЖК "Император" не интересует никого, кроме его жильцов. А вот судьба Ливадийского дворца, по стенам которого уже начинали идти трещины от недоброго соседства - интересует всех.Жаль, конечно, если ЖК Зеленского нанесет ущерб Ливадийскому дворцу. Но будем надеяться, что какие-то защитные меры возможны и их успеют предпринять.А пока что квартира Зеленского выставляется на аукцион, и купить её может любой желающий. Начальная стоимость будет - около 300 тысяч долларов. Площадь квартиры - 100 метров. Да, цена не маленькая, но и не запредельная.Может быть, это вас удивит, но желающих купить этот объект пока что немного. Один из таких потенциальных покупателей написал: смотрел квартиру в этом же доме, нет, не годится, слишком дорого и неудобно. До моря - 15 минут на машине.В любом случае, "хата Зе", как называют эту квартиру в народе, пойдёт с молотка в ближайшее время.Но конечно, квартира Зеленского, которая всех так интересует, это далеко не самый главный объект приватизации имущества украинских олигархов.Заводы и пароходыГлавное - заводы, торговые сети, крупные объекты туристического бизнеса.Всё, что было построено в СССР, моментально было растащено по карманам "новых украинцев".И можно только удивляться лицемерным заявлениям всех украинских олигархов и управленцев, которые с 2014 года упорно заявляли, что их ничего с Россией не связывает. И в то же время продолжали владеть огромными объектами в Крыму.Как им это удавалось? Очень просто. Всё было записано и переписано на друзей, родственников и знакомых. Конечно, всё имущество было старательно оформлено по российскому законодательству. Платились налоги, коммунальные платежи.Крупнейший кинотеатр в Ялте, построенный в СССР - "Сатурн" - Арсений Яценюк записал на скромную пенсионерку из Симферополя, родственницу своего одноклассника.К счастью, сейчас не только кинотеатр национализирован, но и земля в центре Ялты уже не в аренде у структур Яценюка.Можно только представить, что было бы, если бы он успел построить в центре Ялты дом в 26 этажей, как изначально намеревался. Пополз бы весь исторический центр Ялты с набережной!Нестор Шуфрич записал туристические объекты в Симеизе на своих родственников.Ахметов оформил свои предприятия на партнёра из Ливана. Рафик Дау Булос владел, например, АО "Стройдеталь" в Феодосии.И так далее.При этом все они утверждали, все годы, пока Крым находился в составе Украины: Крым - дотационный регион, там нет ни условий для бизнеса, ни качественного туризма. Сами же продолжали наживаться, покупать и докупать недвижимость и предприятия в Крыму.Как не в себя, честное слово. Списки огромные. Десятки квартир, строений, пансионаты, земельные угодья, даже мелкие фабрики и заводы прибирали к рукам. Трудно найти что-то, из крупных компаний, что принадлежало бы не олигарху из Киева, а местному крымскому человеку.Коломойский, Тарута и другиеКогда сейчас говорят: украинский бизнес платил налоги от крымского имущества в казну Украины. Да, это правда, конечно. Но плохо вы знаете украинских олигархов.Там так старательно уходят от налогообложения, что государство мало что может получить от того, на что наложил лапу украинский "бизнесмен". Ещё и дотации и компенсации получит от "державы". Как тот же Коломойский, который умудрился несколько раз продать "ПриватБанк" Украине.Но в Крыму с ним случилась другая история: после 2014 года, когда Коломойский попытался "кинуть" простых крымчан, его собственность была продана, и все вклады вкладчикам "ПриватБанка" в Крыму были компенсированы за его счёт.На сегодня все украинские олигархи заявили о поддержке ВСУ, каждый из них что-то закупает для вражеской армии. Поэтому все их владения либо уже ушли с молотка, либо будут проданы в ближайшее время.Будут проданы владения Коломойского в Партените - отель "Европа" и принадлежащий Анжелике Коломойской, дочери олигарха, комплекс "Сон у моря".Макаронная фабрика в Симферополе и земля с туристическим объектами в Симеизе, принадлежавшая структурам Нестора Шуфрича.Имущество пансионата "Горняк" и харьковского завода "Свет шахтёра", которое принадлежит структурам Ахметова.Уже простился с АО "Альминский завод строительных материалов" и "Камыш - Бурунский железорудный комбинат" Сергей Тарута. Этот олигарх, выходец из Донецка, постоянно требует у Запада поставки вооружения для Украины. С большей дальностью. Чтобы можно было "лучше" бомбить Донбасс и Крым.Ещё в 2014 прошла первая волна национализации. Тогда ушли в собственность государства объекты, принадлежавшие Таруте, Коломойскому, Ахметову - санаторный комплекс "Айвазовское", гостиница "Крым", пансионаты "Кастрополь" и "Массандра". Все структуры "ПриватБанка" и другие объекты. Санаторий "Форос", 31 автозаправка, склады ГСМ и десятки квартир, принадлежавших Коломойскому. Только крупных объектов было продано около 500, а с мелкими "кусочками" счёт шел на тысячи.Сейчас новый список в 1000 предприятий, и он всё время пополняется: винодельческие предприятия, торговые сети, гостиницы, сельскохозяйственные земли и строительные заводы. Десятки жилых и производственных помещений. Санаторные и курортные объекты. Некоторые из них принадлежали бывшему главе МВД Украины Арсену Авакову и бывшему премьеру Яценюку.Так что следите за аукционами."Мы не позволим этой публике, спонсирующей убийство русских людей, поддерживающей террористический Киевский режим, зарабатывать на наших жителях. А затем - передадим объекты новым, порядочным собственникам", - пообещал глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

крым, украина, олигархи, арсен аваков, яценюк, игорь коломойский, тарута, нестор шуфрич, имущество, эксклюзив