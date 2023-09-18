https://ukraina.ru/20230918/1049515664.html

Три страны ЕС бойкотируют брюссельскую платформу по украинскому зерну

Три страны ЕС бойкотируют брюссельскую платформу по украинскому зерну - 18.09.2023 Украина.ру

Три страны ЕС бойкотируют брюссельскую платформу по украинскому зерну

Польша, Венгрия и Словакия решили бойкотировать координационную платформу по украинскому зерну в Брюсселе из-за угрозы Киева подать против них иск в ВТО. Об этом 18 сентября сообщило польское официальное агентство PAP.

2023-09-18T21:06

2023-09-18T21:06

2023-09-18T21:06

новости

зерно

украина

украина-ес

экспорт

еврокомиссия

эмбарго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0e/1049399476_0:151:2795:1723_1920x0_80_0_0_f60339ff11a849ee07c036a96ea26323.jpg

В работе платформы по проблеме импорта в ЕС зерна с Украины заявлены представители Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Болгарии, а также Украины и Еврокомиссии. Из указанных пяти стран ЕС три прибегли к бойкоту в знак солидарности с Польшей.По информации источника польского официального информагентства в ЕС, Польша, Венгрия и Словакия выходят из работы платформы через процедурный инструмент и с учётом "того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трёх стран в процедуре ВТО".Польский постпред в ЕС Анджей Садось в комментарии отметил, что Варшава обсудит вопросы будущего Совместной аграрной политики 27 стран ЕС на заседании Совета ЕС.Ранее пять стран ЕС заявили о решении не допускать зерно с Украины на свои внутренние рынки после отмены установленного ЕС эмбарго 15 сентября. Еврокомиссия согласилась с такой позицией при условии, что Польша, Румыния и другие участники бойкота обеспечат транзит украинской сельхозпродукции. На этих условиях ограничения на поставки зерна с Украины в ЕС 15 сентября были сняты.

https://ukraina.ru/20230918/1049491902.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зерно, украина, украина-ес, экспорт, еврокомиссия, эмбарго