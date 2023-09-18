Три страны ЕС бойкотируют брюссельскую платформу по украинскому зерну - 18.09.2023 Украина.ру
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Три страны ЕС бойкотируют брюссельскую платформу по украинскому зерну
Три страны ЕС бойкотируют брюссельскую платформу по украинскому зерну - 18.09.2023 Украина.ру
Три страны ЕС бойкотируют брюссельскую платформу по украинскому зерну
Польша, Венгрия и Словакия решили бойкотировать координационную платформу по украинскому зерну в Брюсселе из-за угрозы Киева подать против них иск в ВТО. Об этом 18 сентября сообщило польское официальное агентство PAP.
2023-09-18T21:06
2023-09-18T21:06
новости
зерно
украина
украина-ес
экспорт
еврокомиссия
эмбарго
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В работе платформы по проблеме импорта в ЕС зерна с Украины заявлены представители Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Болгарии, а также Украины и Еврокомиссии. Из указанных пяти стран ЕС три прибегли к бойкоту в знак солидарности с Польшей.По информации источника польского официального информагентства в ЕС, Польша, Венгрия и Словакия выходят из работы платформы через процедурный инструмент и с учётом "того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трёх стран в процедуре ВТО".Польский постпред в ЕС Анджей Садось в комментарии отметил, что Варшава обсудит вопросы будущего Совместной аграрной политики 27 стран ЕС на заседании Совета ЕС.Ранее пять стран ЕС заявили о решении не допускать зерно с Украины на свои внутренние рынки после отмены установленного ЕС эмбарго 15 сентября. Еврокомиссия согласилась с такой позицией при условии, что Польша, Румыния и другие участники бойкота обеспечат транзит украинской сельхозпродукции. На этих условиях ограничения на поставки зерна с Украины в ЕС 15 сентября были сняты.
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новости, зерно, украина, украина-ес, экспорт, еврокомиссия, эмбарго
Новости, зерно, Украина, Украина-ЕС, экспорт, Еврокомиссия, эмбарго

Три страны ЕС бойкотируют брюссельскую платформу по украинскому зерну

21:06 18.09.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПредприятие "Бердиевский элеватор" в Волгоградской области
Предприятие Бердиевский элеватор в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Польша, Венгрия и Словакия решили бойкотировать координационную платформу по украинскому зерну в Брюсселе из-за угрозы Киева подать против них иск в ВТО. Об этом 18 сентября сообщило польское официальное агентство PAP.
В работе платформы по проблеме импорта в ЕС зерна с Украины заявлены представители Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Болгарии, а также Украины и Еврокомиссии. Из указанных пяти стран ЕС три прибегли к бойкоту в знак солидарности с Польшей.
По информации источника польского официального информагентства в ЕС, Польша, Венгрия и Словакия выходят из работы платформы через процедурный инструмент и с учётом "того факта, что Украина может использовать информацию, предоставленную в рамках координационной платформы, против этих трёх стран в процедуре ВТО".
Польский постпред в ЕС Анджей Садось в комментарии отметил, что Варшава обсудит вопросы будущего Совместной аграрной политики 27 стран ЕС на заседании Совета ЕС.
Ранее пять стран ЕС заявили о решении не допускать зерно с Украины на свои внутренние рынки после отмены установленного ЕС эмбарго 15 сентября. Еврокомиссия согласилась с такой позицией при условии, что Польша, Румыния и другие участники бойкота обеспечат транзит украинской сельхозпродукции. На этих условиях ограничения на поставки зерна с Украины в ЕС 15 сентября были сняты.
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
12:28
Еврокомииссия рассмотрит спорные вопросы по импорту украинского зернаЕвропейская комиссия (ЕК) планирует рассмотреть все спорные вопросы, связанные с импортом украинского зерна в приграничные с Украиной страны ЕС, на заседании специальной координационной платформы 25 сентября. Об этом РИА Новости сообщила представитель Комиссии Мириам Гарсиа Феррер.
 
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Заголовок открываемого материала
21:27Румыния продолжит бойкот украинского зерна
21:06Три страны ЕС бойкотируют брюссельскую платформу по украинскому зерну
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