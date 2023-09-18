Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 255 военнослужащих

Полковник Виталий Киселёв: У ВСУ еще остались три корпуса свежих сил, но Россия подготовила им сюрприз Наша разведка работает и в тылу, и на переднем крае. Данные аккумулируются и туда наносятся удары либо "Геранями", либо "Калибрами", либо "Искандерами". В зависимости от того, что это за объект и какие это воинские подразделения.