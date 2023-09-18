Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 255 военнослужащих - 18.09.2023 Украина.ру
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Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 255 военнослужащих
Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 255 военнослужащих - 18.09.2023 Украина.ру
Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 255 военнослужащих
Шесть атак ВСУ отразили российские военнослужащие в районах населённых пунктов Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное (ДНР). Об этом 18 сентября сообщает Минобороны России.
2023-09-18T20:46
2023-09-18T20:46
новости
потери всу
артиллерия
минобороны рф
донецкое направление
сво
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Как уточнил начальник пресс-центра российской группировки "Юг", при отражении атак на Донецком направлении потери противника составили до 255-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777, гаубица Д-30 и САУ Krab."Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ",- сказано в официальном сообщении.По информации Минобороны России, всего с начала СВО уничтожено: 472 самолета, 249 вертолётов, 6865 БПЛА, 437 ЗРК, 11931 танк и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина РСЗО, 6426 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 13121 единица специальной военной автомобильной техники.
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новости, потери всу, артиллерия, минобороны рф, донецкое направление, сво
Новости, потери ВСУ, артиллерия, Минобороны РФ, Донецкое направление, СВО

Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 255 военнослужащих

20:46 18.09.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский ВСУ
Зеленский ВСУ
© Пресс-служба президента Украины
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Шесть атак ВСУ отразили российские военнослужащие в районах населённых пунктов Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное (ДНР). Об этом 18 сентября сообщает Минобороны России.
Как уточнил начальник пресс-центра российской группировки "Юг", при отражении атак на Донецком направлении потери противника составили до 255-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777, гаубица Д-30 и САУ Krab.
"Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ",- сказано в официальном сообщении.
По информации Минобороны России, всего с начала СВО уничтожено: 472 самолета, 249 вертолётов, 6865 БПЛА, 437 ЗРК, 11931 танк и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина РСЗО, 6426 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 13121 единица специальной военной автомобильной техники.
Виталий Киселев интервью - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
15:17
Полковник Виталий Киселёв: У ВСУ еще остались три корпуса свежих сил, но Россия подготовила им сюрприз Наша разведка работает и в тылу, и на переднем крае. Данные аккумулируются и туда наносятся удары либо "Геранями", либо "Калибрами", либо "Искандерами". В зависимости от того, что это за объект и какие это воинские подразделения.
 
Новостипотери ВСУартиллерияМинобороны РФДонецкое направлениеСВО
 
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Заголовок открываемого материала
20:46Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 255 военнослужащих
20:35Группировка "Днепр" нанесла огневые поражения ВСУ
20:08На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаки ВСУ
19:51Пять бригад ВСУ попали под удар на Купянском направлении
19:39Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении превысили 180 военнослужащих
19:24"Тюльпан" уничтожил укрепления ВСУ на Краснолиманском направлении
18:43ВСУ обстреляли два села Брянской области: пострадала женщина 1941 г.р.
18:33Удар по Донецку, несогласие и протесты в Европе. Итоги 18 сентября
18:24Минобороны Украины может получить доступ ко всей информации на граждан с 17 лет
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