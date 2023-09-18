https://ukraina.ru/20230918/1049515558.html
Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 255 военнослужащих
Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 255 военнослужащих - 18.09.2023 Украина.ру
Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 255 военнослужащих
Шесть атак ВСУ отразили российские военнослужащие в районах населённых пунктов Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное (ДНР). Об этом 18 сентября сообщает Минобороны России.
2023-09-18T20:46
2023-09-18T20:46
2023-09-18T20:46
новости
потери всу
артиллерия
минобороны рф
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Как уточнил начальник пресс-центра российской группировки "Юг", при отражении атак на Донецком направлении потери противника составили до 255-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777, гаубица Д-30 и САУ Krab."Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ",- сказано в официальном сообщении.По информации Минобороны России, всего с начала СВО уничтожено: 472 самолета, 249 вертолётов, 6865 БПЛА, 437 ЗРК, 11931 танк и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина РСЗО, 6426 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 13121 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ukraina.ru/20230918/1049495287.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, потери всу, артиллерия, минобороны рф, донецкое направление, сво
Новости, потери ВСУ, артиллерия, Минобороны РФ, Донецкое направление, СВО
Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 255 военнослужащих
Шесть атак ВСУ отразили российские военнослужащие в районах населённых пунктов Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное (ДНР). Об этом 18 сентября сообщает Минобороны России.
Как уточнил начальник пресс-центра российской группировки "Юг", при отражении атак на Донецком направлении потери противника составили до 255-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777, гаубица Д-30 и САУ Krab.
"Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ",- сказано в официальном сообщении.
По информации Минобороны России, всего с начала СВО уничтожено: 472 самолета, 249 вертолётов, 6865 БПЛА, 437 ЗРК, 11931 танк и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина РСЗО, 6426 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 13121 единица специальной военной автомобильной техники.