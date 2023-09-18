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Группировка "Днепр" нанесла огневые поражения ВСУ

Группировка "Днепр" нанесла огневые поражения ВСУ - 18.09.2023 Украина.ру

Группировка "Днепр" нанесла огневые поражения ВСУ

На Запорожском и Херсонском направлениях потери ВСУ только в живой силе превысили сотню человек. Об этом 18 сентября сообщает Минобороны России.

2023-09-18T20:35

2023-09-18T20:35

2023-09-18T20:35

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"На Запорожском направлении слаженными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 71-й егерской бригады в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области",- проинформировал начальник пресс-центра российской группировки "Днепр".При этом было уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих. Потери ВСУ также составили две боевые бронированные машины, три пикапа, две гаубицы Д-30, орудие М119 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30", - добавил представитель российской группировки.Тем временем на Западе ищут возможности создания выгодных для Киева позиций в переговорном процессе с Россией. В то же время на Украине действует законодательный запрет на такие переговоры.Глава минобороны ФРГ Борис Писториус 15 сентября заявил, что именно переговоры положат конец вооружённому конфликту на территории Украины. Месяцем ранее руководитель офиса генсека НАТО Стиан Йенссен предположил возможность переговоров Киева с Москвой о мире ценой уступки украинских территорий в пользу России, что может привести к миру и откроет Украине путь в НАТО.По мнению российских политиков и экспертов, Москве не выгодно членство Украины в НАТО. Руководство России настаивает на выполнении целей ВСО – демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Зеленский в интервью телеканалу СBS заявил о неприемлемости территориальных уступок в пользу России.

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новости, сво, потери всу, территориальные потери, минобороны рф, запорожское направление, херсонское направление, контрнаступление