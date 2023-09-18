https://ukraina.ru/20230918/1049510711.html
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаки ВСУ
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаки ВСУ - 18.09.2023 Украина.ру
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаки ВСУ
Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 50 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, а также гаубица Д-20. Об этом 18 сентября сообщает Минобороны России.
2023-09-18T20:08
2023-09-18T20:08
2023-09-18T20:08
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Удары по ВСУ на Краснолиманском направлении наносили подразделения российской группировки войск "Центр". С применением армейской авиации и артиллерии российскими солдатами отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества.Тем временем спецслужбы Украины пытаются привлечь к уголовной ответственности врачей, подозреваемых в содействии уклонению от мобилизации и призыва. За выдачу документов о плохом состоянии здоровья мужчинам 18-60 лет "подозрения" вручены врачам Одесской, Киевской и других пока подконтрольных ВСУ областей. Потери ВСУ в ходе СВО западными военными экспертами и обозревателями авторитетных изданий оцениваются от 350 тысяч до полумиллиона человек. За минувшие выходные 16-17 сентября ВСУ по оценкам Минобороны России потеряли около 1300 человек убитыми и ранеными.
https://ukraina.ru/20230918/1049510276.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, минобороны рф, всу, потери всу, краснолиманское направление
Новости, СВО, Минобороны РФ, ВСУ, потери ВСУ, Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаки ВСУ
Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 50 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, а также гаубица Д-20. Об этом 18 сентября сообщает Минобороны России.