На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаки ВСУ - 18.09.2023 Украина.ру
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На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаки ВСУ
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаки ВСУ - 18.09.2023 Украина.ру
На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаки ВСУ
Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 50 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, а также гаубица Д-20. Об этом 18 сентября сообщает Минобороны России.
2023-09-18T20:08
2023-09-18T20:08
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Удары по ВСУ на Краснолиманском направлении наносили подразделения российской группировки войск "Центр". С применением армейской авиации и артиллерии российскими солдатами отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества.Тем временем спецслужбы Украины пытаются привлечь к уголовной ответственности врачей, подозреваемых в содействии уклонению от мобилизации и призыва. За выдачу документов о плохом состоянии здоровья мужчинам 18-60 лет "подозрения" вручены врачам Одесской, Киевской и других пока подконтрольных ВСУ областей. Потери ВСУ в ходе СВО западными военными экспертами и обозревателями авторитетных изданий оцениваются от 350 тысяч до полумиллиона человек. За минувшие выходные 16-17 сентября ВСУ по оценкам Минобороны России потеряли около 1300 человек убитыми и ранеными.
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новости, сво, минобороны рф, всу, потери всу, краснолиманское направление
Новости, СВО, Минобороны РФ, ВСУ, потери ВСУ, Краснолиманское направление

На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаки ВСУ

20:08 18.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота расчета орудия "Гиацинт-С" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа расчета орудия Гиацинт-С ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 50 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, а также гаубица Д-20. Об этом 18 сентября сообщает Минобороны России.
Удары по ВСУ на Краснолиманском направлении наносили подразделения российской группировки войск "Центр". С применением армейской авиации и артиллерии российскими солдатами отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества.
Тем временем спецслужбы Украины пытаются привлечь к уголовной ответственности врачей, подозреваемых в содействии уклонению от мобилизации и призыва. За выдачу документов о плохом состоянии здоровья мужчинам 18-60 лет "подозрения" вручены врачам Одесской, Киевской и других пока подконтрольных ВСУ областей.
Потери ВСУ в ходе СВО западными военными экспертами и обозревателями авторитетных изданий оцениваются от 350 тысяч до полумиллиона человек. За минувшие выходные 16-17 сентября ВСУ по оценкам Минобороны России потеряли около 1300 человек убитыми и ранеными.
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
19:24
"Тюльпан" уничтожил укрепления ВСУ на Краснолиманском направленииВ результате боевой работы российского миномётного расчета "Тюльпан" были уничтожены опорные пункты и укрепленные сооружения ВСУ. Об этом 18 сентября сообщает Минобороны России.
 
НовостиСВОМинобороны РФВСУпотери ВСУКраснолиманское направление
 
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20:46Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 255 военнослужащих
20:35Группировка "Днепр" нанесла огневые поражения ВСУ
20:08На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаки ВСУ
19:51Пять бригад ВСУ попали под удар на Купянском направлении
19:39Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении превысили 180 военнослужащих
19:24"Тюльпан" уничтожил укрепления ВСУ на Краснолиманском направлении
18:43ВСУ обстреляли два села Брянской области: пострадала женщина 1941 г.р.
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