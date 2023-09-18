https://ukraina.ru/20230918/1049510711.html

На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаки ВСУ

На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаки ВСУ - 18.09.2023 Украина.ру

На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаки ВСУ

Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 50 военнослужащих, две боевые бронемашины, три автомобиля, а также гаубица Д-20. Об этом 18 сентября сообщает Минобороны России.

2023-09-18T20:08

2023-09-18T20:08

2023-09-18T20:08

новости

сво

минобороны рф

всу

потери всу

краснолиманское направление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/06/1049194969_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e62269631ef024039e2097adf196c097.jpg

Удары по ВСУ на Краснолиманском направлении наносили подразделения российской группировки войск "Центр". С применением армейской авиации и артиллерии российскими солдатами отражены две атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва и Серебрянского лесничества.Тем временем спецслужбы Украины пытаются привлечь к уголовной ответственности врачей, подозреваемых в содействии уклонению от мобилизации и призыва. За выдачу документов о плохом состоянии здоровья мужчинам 18-60 лет "подозрения" вручены врачам Одесской, Киевской и других пока подконтрольных ВСУ областей. Потери ВСУ в ходе СВО западными военными экспертами и обозревателями авторитетных изданий оцениваются от 350 тысяч до полумиллиона человек. За минувшие выходные 16-17 сентября ВСУ по оценкам Минобороны России потеряли около 1300 человек убитыми и ранеными.

https://ukraina.ru/20230918/1049510276.html

краснолиманское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, минобороны рф, всу, потери всу, краснолиманское направление