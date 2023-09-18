Пять бригад ВСУ попали под удар на Купянском направлении
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота танка Т90-М "Прорыв" и 120-мм миномета в зоне СВО
До 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 и две гаубицы "Мста-Б" уничтожены на Купянском направлении. Об этом 18 сентября сообщает Минобороны России.
На этом направлении ударами авиации и огнем артиллерии российской группировки "Запад" войск поражена живая сила и техника 14-й, 30-й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны. Удары российские войска наносили в районах населённых пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Артемовка Луганской Народной Республики.
Тем временем ВСУ продолжают обстреливать населённые пункты Российской Федерации. Страдают гражданские лица в Донецке, сёлах Брянской и других областей.
Специальная военная операция России началась 24 февраля 2022 года. Восемь лет ВСУ обстреливали населённые пункты Донецкой и Луганской народных республик. Целью СВО является денацификация и демилитаризация Украины.
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