Пять бригад ВСУ попали под удар на Купянском направлении - 18.09.2023 Украина.ру
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Пять бригад ВСУ попали под удар на Купянском направлении
Пять бригад ВСУ попали под удар на Купянском направлении - 18.09.2023 Украина.ру
Пять бригад ВСУ попали под удар на Купянском направлении
До 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 и две гаубицы "Мста-Б" уничтожены на Купянском направлении. Об этом 18 сентября сообщает Минобороны России.
2023-09-18T19:51
2023-09-18T19:51
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На этом направлении ударами авиации и огнем артиллерии российской группировки "Запад" войск поражена живая сила и техника 14-й, 30-й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны. Удары российские войска наносили в районах населённых пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Артемовка Луганской Народной Республики.Тем временем ВСУ продолжают обстреливать населённые пункты Российской Федерации. Страдают гражданские лица в Донецке, сёлах Брянской и других областей.Специальная военная операция России началась 24 февраля 2022 года. Восемь лет ВСУ обстреливали населённые пункты Донецкой и Луганской народных республик. Целью СВО является денацификация и демилитаризация Украины.
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новости, всу, потери всу, лнр, купянское направление, минобороны рф
Новости, ВСУ, потери ВСУ, ЛНР, Купянское направление, Минобороны РФ

Пять бригад ВСУ попали под удар на Купянском направлении

19:51 18.09.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота танка Т90-М "Прорыв" и 120-мм миномета в зоне СВО
Работа танка Т90-М Прорыв и 120-мм миномета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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До 20-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 и две гаубицы "Мста-Б" уничтожены на Купянском направлении. Об этом 18 сентября сообщает Минобороны России.
На этом направлении ударами авиации и огнем артиллерии российской группировки "Запад" войск поражена живая сила и техника 14-й, 30-й, 92-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 103-й бригады территориальной обороны. Удары российские войска наносили в районах населённых пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, Новоселовское и Артемовка Луганской Народной Республики.
Тем временем ВСУ продолжают обстреливать населённые пункты Российской Федерации. Страдают гражданские лица в Донецке, сёлах Брянской и других областей.
Специальная военная операция России началась 24 февраля 2022 года. Восемь лет ВСУ обстреливали населённые пункты Донецкой и Луганской народных республик. Целью СВО является денацификация и демилитаризация Украины.
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
6 сентября, 10:36
Сырский: ВС РФ готовятся выйти к границам ЛНР и ДНРОбстановка на фронте остается сложной сразу на трех направлениях, кроме того, российские военные готовятся выйти к административным границам Луганской и Донецкой Народных Республик. Такое заявление 6 сентября сделал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский
 
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19:51Пять бригад ВСУ попали под удар на Купянском направлении
19:39Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении превысили 180 военнослужащих
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