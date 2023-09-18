Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении превысили 180 военнослужащих - 18.09.2023 Украина.ру
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Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении превысили 180 военнослужащих
Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении превысили 180 военнослужащих - 18.09.2023 Украина.ру
Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении превысили 180 военнослужащих
На Южно-Донецком направлении подразделениями российской группировки войск "Восток", ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем наносилось комплексное поражение живой силе и технике 31-й мехбригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Старомайорского и Урожайного (ДНР). Об этом 18 сентября сообщает Минобороны России.
2023-09-18T19:39
2023-09-18T19:39
новости
потери всу
южно-донецкое направление
всу
тероборона
днр
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"Потери противника составили более 180-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, одиннадцать автомобилей, а также гаубица Д-20", - доложил начальника пресс-центра российской группировки.Кроме того, силами и средствами группировки "Восток" в районе населённого пункта Пречистовка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ.Минобороны Украины скрывает данные о потерях личного состава. По словам замминистра Анны Маляр, делается это с целью не дать российской армии полезных сведений. В то же время многие семьи украинских военнослужащих уверены, что сокрытие информации об убитых преследует цель отказа в денежных выплатах родственникам погибших.
https://ukraina.ru/20230918/1049509891.html
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новости, потери всу, южно-донецкое направление, всу, тероборона, днр
Новости, потери ВСУ, Южно-Донецкое направление, ВСУ, тероборона, ДНР

Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении превысили 180 военнослужащих

19:39 18.09.2023
 
© Donbass TodayПогибшие в ДНР снайперы ВСУ
Погибшие в ДНР снайперы ВСУ
© Donbass Today
Читать в
На Южно-Донецком направлении подразделениями российской группировки войск "Восток", ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем наносилось комплексное поражение живой силе и технике 31-й мехбригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Старомайорского и Урожайного (ДНР). Об этом 18 сентября сообщает Минобороны России.
"Потери противника составили более 180-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, одиннадцать автомобилей, а также гаубица Д-20", - доложил начальника пресс-центра российской группировки.
Кроме того, силами и средствами группировки "Восток" в районе населённого пункта Пречистовка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ.
Минобороны Украины скрывает данные о потерях личного состава. По словам замминистра Анны Маляр, делается это с целью не дать российской армии полезных сведений. В то же время многие семьи украинских военнослужащих уверены, что сокрытие информации об убитых преследует цель отказа в денежных выплатах родственникам погибших.
18:43
ВСУ обстреляли два села Брянской области: пострадала женщина 1941 г.р.В результате обстрелов украинскими военными села Каменский Хутор Климовского района пострадала пожилая женщина. Об этом 18 сентября сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз
 
Новостипотери ВСУЮжно-Донецкое направлениеВСУтероборонаДНР
 
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20:46Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 255 военнослужащих
20:35Группировка "Днепр" нанесла огневые поражения ВСУ
20:08На Краснолиманском направлении группировка "Центр" отразила атаки ВСУ
19:51Пять бригад ВСУ попали под удар на Купянском направлении
19:39Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении превысили 180 военнослужащих
19:24"Тюльпан" уничтожил укрепления ВСУ на Краснолиманском направлении
18:43ВСУ обстреляли два села Брянской области: пострадала женщина 1941 г.р.
18:33Удар по Донецку, несогласие и протесты в Европе. Итоги 18 сентября
18:24Минобороны Украины может получить доступ ко всей информации на граждан с 17 лет
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