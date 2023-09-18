https://ukraina.ru/20230918/1049510496.html

Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении превысили 180 военнослужащих

Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении превысили 180 военнослужащих - 18.09.2023 Украина.ру

Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении превысили 180 военнослужащих

На Южно-Донецком направлении подразделениями российской группировки войск "Восток", ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем наносилось комплексное поражение живой силе и технике 31-й мехбригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Старомайорского и Урожайного (ДНР). Об этом 18 сентября сообщает Минобороны России.

2023-09-18T19:39

2023-09-18T19:39

2023-09-18T19:39

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"Потери противника составили более 180-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, одиннадцать автомобилей, а также гаубица Д-20", - доложил начальника пресс-центра российской группировки.Кроме того, силами и средствами группировки "Восток" в районе населённого пункта Пречистовка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ.Минобороны Украины скрывает данные о потерях личного состава. По словам замминистра Анны Маляр, делается это с целью не дать российской армии полезных сведений. В то же время многие семьи украинских военнослужащих уверены, что сокрытие информации об убитых преследует цель отказа в денежных выплатах родственникам погибших.

https://ukraina.ru/20230918/1049509891.html

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новости, потери всу, южно-донецкое направление, всу, тероборона, днр