https://ukraina.ru/20230918/1049510496.html
Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении превысили 180 военнослужащих
Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении превысили 180 военнослужащих - 18.09.2023 Украина.ру
Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении превысили 180 военнослужащих
На Южно-Донецком направлении подразделениями российской группировки войск "Восток", ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем наносилось комплексное поражение живой силе и технике 31-й мехбригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Старомайорского и Урожайного (ДНР). Об этом 18 сентября сообщает Минобороны России.
2023-09-18T19:39
2023-09-18T19:39
2023-09-18T19:39
новости
потери всу
южно-донецкое направление
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тероборона
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"Потери противника составили более 180-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, одиннадцать автомобилей, а также гаубица Д-20", - доложил начальника пресс-центра российской группировки.Кроме того, силами и средствами группировки "Восток" в районе населённого пункта Пречистовка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ.Минобороны Украины скрывает данные о потерях личного состава. По словам замминистра Анны Маляр, делается это с целью не дать российской армии полезных сведений. В то же время многие семьи украинских военнослужащих уверены, что сокрытие информации об убитых преследует цель отказа в денежных выплатах родственникам погибших.
https://ukraina.ru/20230918/1049509891.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, потери всу, южно-донецкое направление, всу, тероборона, днр
Новости, потери ВСУ, Южно-Донецкое направление, ВСУ, тероборона, ДНР
Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении превысили 180 военнослужащих
На Южно-Донецком направлении подразделениями российской группировки войск "Восток", ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнеметных систем наносилось комплексное поражение живой силе и технике 31-й мехбригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах Старомайорского и Урожайного (ДНР). Об этом 18 сентября сообщает Минобороны России.