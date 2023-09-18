https://ukraina.ru/20230918/1049510276.html

"Тюльпан" уничтожил укрепления ВСУ на Краснолиманском направлении

"Тюльпан" уничтожил укрепления ВСУ на Краснолиманском направлении - 18.09.2023 Украина.ру

"Тюльпан" уничтожил укрепления ВСУ на Краснолиманском направлении

В результате боевой работы российского миномётного расчета "Тюльпан" были уничтожены опорные пункты и укрепленные сооружения ВСУ. Об этом 18 сентября сообщает Минобороны России.

2023-09-18T19:24

2023-09-18T19:24

2023-09-18T19:24

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"Артиллеристы Центрального военного округа вели стрельбу с неподготовленных огневых позиций осколочно-фугасными минами калибра 240-мм на дистанции от 4 до 9 километров. Огонь "Тюльпана" корректировали расчеты беспилотных летательных аппаратов", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что для нанесения максимального урона укреплениям ВСУ российские миномётчики использовали взрыватели с различным замедлением. Такие взрыватели применяются при поражении разных типов укреплённых сооружений.Тем временем еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон в интервью радиостанции Sud France заявил, что сейчас Евросоюз решает проблему наращивания производства вооружений для помощи ВСУ, чтобы создать "военный паритет между Киевом и Москвой". США с партнёрами по НАТО вооружают Украину в надежде создать для неё выгодные переговорные позиции. При этом Москва не отказывается от целей СВО, а Киев законодательно запретил вести с нею переговоры о мире.

https://ukraina.ru/20230918/1049509589.html

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военные действия, новости, минобороны рф, сво, краснолиманское направление, минометы