https://ukraina.ru/20230918/1049510276.html
"Тюльпан" уничтожил укрепления ВСУ на Краснолиманском направлении
"Тюльпан" уничтожил укрепления ВСУ на Краснолиманском направлении - 18.09.2023 Украина.ру
"Тюльпан" уничтожил укрепления ВСУ на Краснолиманском направлении
В результате боевой работы российского миномётного расчета "Тюльпан" были уничтожены опорные пункты и укрепленные сооружения ВСУ. Об этом 18 сентября сообщает Минобороны России.
2023-09-18T19:24
2023-09-18T19:24
2023-09-18T19:24
военные действия
новости
минобороны рф
сво
краснолиманское направление
минометы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048969000_0:346:2975:2019_1920x0_80_0_0_95b049aec4ab29701666dcc19a10ee76.jpg
"Артиллеристы Центрального военного округа вели стрельбу с неподготовленных огневых позиций осколочно-фугасными минами калибра 240-мм на дистанции от 4 до 9 километров. Огонь "Тюльпана" корректировали расчеты беспилотных летательных аппаратов", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что для нанесения максимального урона укреплениям ВСУ российские миномётчики использовали взрыватели с различным замедлением. Такие взрыватели применяются при поражении разных типов укреплённых сооружений.Тем временем еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон в интервью радиостанции Sud France заявил, что сейчас Евросоюз решает проблему наращивания производства вооружений для помощи ВСУ, чтобы создать "военный паритет между Киевом и Москвой". США с партнёрами по НАТО вооружают Украину в надежде создать для неё выгодные переговорные позиции. При этом Москва не отказывается от целей СВО, а Киев законодательно запретил вести с нею переговоры о мире.
https://ukraina.ru/20230918/1049509589.html
краснолиманское направление
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1c/1048969000_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_508a85906db386d5860c6d574c733b0f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
военные действия, новости, минобороны рф, сво, краснолиманское направление, минометы
Военные действия, Новости, Минобороны РФ, СВО, Краснолиманское направление, минометы
"Тюльпан" уничтожил укрепления ВСУ на Краснолиманском направлении
В результате боевой работы российского миномётного расчета "Тюльпан" были уничтожены опорные пункты и укрепленные сооружения ВСУ. Об этом 18 сентября сообщает Минобороны России.
"Артиллеристы Центрального военного округа вели стрельбу с неподготовленных огневых позиций осколочно-фугасными минами калибра 240-мм на дистанции от 4 до 9 километров. Огонь "Тюльпана" корректировали расчеты беспилотных летательных аппаратов", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что для нанесения максимального урона укреплениям ВСУ российские миномётчики использовали взрыватели с различным замедлением. Такие взрыватели применяются при поражении разных типов укреплённых сооружений.
Тем временем еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон в интервью радиостанции Sud France заявил, что сейчас Евросоюз решает проблему наращивания производства вооружений для помощи ВСУ, чтобы создать "военный паритет между Киевом и Москвой".
США с партнёрами по НАТО вооружают Украину в надежде создать для неё выгодные переговорные позиции. При этом Москва не отказывается от целей СВО, а Киев законодательно запретил вести с нею переговоры о мире.