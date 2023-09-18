"Тюльпан" уничтожил укрепления ВСУ на Краснолиманском направлении - 18.09.2023 Украина.ру
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"Тюльпан" уничтожил укрепления ВСУ на Краснолиманском направлении
"Тюльпан" уничтожил укрепления ВСУ на Краснолиманском направлении - 18.09.2023 Украина.ру
"Тюльпан" уничтожил укрепления ВСУ на Краснолиманском направлении
В результате боевой работы российского миномётного расчета "Тюльпан" были уничтожены опорные пункты и укрепленные сооружения ВСУ. Об этом 18 сентября сообщает Минобороны России.
2023-09-18T19:24
2023-09-18T19:24
военные действия
новости
минобороны рф
сво
краснолиманское направление
минометы
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"Артиллеристы Центрального военного округа вели стрельбу с неподготовленных огневых позиций осколочно-фугасными минами калибра 240-мм на дистанции от 4 до 9 километров. Огонь "Тюльпана" корректировали расчеты беспилотных летательных аппаратов", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что для нанесения максимального урона укреплениям ВСУ российские миномётчики использовали взрыватели с различным замедлением. Такие взрыватели применяются при поражении разных типов укреплённых сооружений.Тем временем еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон в интервью радиостанции Sud France заявил, что сейчас Евросоюз решает проблему наращивания производства вооружений для помощи ВСУ, чтобы создать "военный паритет между Киевом и Москвой". США с партнёрами по НАТО вооружают Украину в надежде создать для неё выгодные переговорные позиции. При этом Москва не отказывается от целей СВО, а Киев законодательно запретил вести с нею переговоры о мире.
https://ukraina.ru/20230918/1049509589.html
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военные действия, новости, минобороны рф, сво, краснолиманское направление, минометы
Военные действия, Новости, Минобороны РФ, СВО, Краснолиманское направление, минометы

"Тюльпан" уничтожил укрепления ВСУ на Краснолиманском направлении

19:24 18.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В результате боевой работы российского миномётного расчета "Тюльпан" были уничтожены опорные пункты и укрепленные сооружения ВСУ. Об этом 18 сентября сообщает Минобороны России.
"Артиллеристы Центрального военного округа вели стрельбу с неподготовленных огневых позиций осколочно-фугасными минами калибра 240-мм на дистанции от 4 до 9 километров. Огонь "Тюльпана" корректировали расчеты беспилотных летательных аппаратов", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что для нанесения максимального урона укреплениям ВСУ российские миномётчики использовали взрыватели с различным замедлением. Такие взрыватели применяются при поражении разных типов укреплённых сооружений.
Тем временем еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон в интервью радиостанции Sud France заявил, что сейчас Евросоюз решает проблему наращивания производства вооружений для помощи ВСУ, чтобы создать "военный паритет между Киевом и Москвой".
США с партнёрами по НАТО вооружают Украину в надежде создать для неё выгодные переговорные позиции. При этом Москва не отказывается от целей СВО, а Киев законодательно запретил вести с нею переговоры о мире.
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19:39Потери ВСУ на Южно-Донецком направлении превысили 180 военнослужащих
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