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ВСУ обстреляли два села Брянской области: пострадала женщина 1941 г.р.

ВСУ обстреляли два села Брянской области: пострадала женщина 1941 г.р. - 18.09.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли два села Брянской области: пострадала женщина 1941 г.р.

В результате обстрелов украинскими военными села Каменский Хутор Климовского района пострадала пожилая женщина. Об этом 18 сентября сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз

2023-09-18T18:43

2023-09-18T18:43

2023-09-18T18:43

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александр богомаз

брянская область

бпла

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всу

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военные учения

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"ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия", - сообщил губернатор.По его информации, в Лемешовке работают оперативные и экстренные службы. Такие же службы работают и в другом селе Брянской области, тоже подвергшемуся обстрелу 18 сентября."Украинские террористы обстреляли село Каменский Хутор Климовского района. В результате обстрела снаряд попал в жилой дом, пострадала жительница села 1941 года рождения. В настоящее время она доставлена в ЦРБ, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Богомаз.ВСУ регулярно обстреливают населённые пункты Российской Федерации. Помимо этого, ВСУ подвергают российские гражданские объекты ракетным ударам и атакам гружёными взрывчаткой БПЛА.

https://ukraina.ru/20230914/1049393971.html

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новости, александр богомаз, брянская область, бпла, терроризм, обстрелы, всу, жертвы, мирные жители, военные учения