ВСУ обстреляли два села Брянской области: пострадала женщина 1941 г.р. - 18.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230918/1049509891.html
ВСУ обстреляли два села Брянской области: пострадала женщина 1941 г.р.
ВСУ обстреляли два села Брянской области: пострадала женщина 1941 г.р. - 18.09.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли два села Брянской области: пострадала женщина 1941 г.р.
В результате обстрелов украинскими военными села Каменский Хутор Климовского района пострадала пожилая женщина. Об этом 18 сентября сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз
2023-09-18T18:43
2023-09-18T18:43
новости
александр богомаз
брянская область
бпла
терроризм
обстрелы
всу
жертвы
мирные жители
военные учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044072823_0:0:1360:765_1920x0_80_0_0_7581ec0695dc0abe773cec74f37dbdad.jpg
"ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия", - сообщил губернатор.По его информации, в Лемешовке работают оперативные и экстренные службы. Такие же службы работают и в другом селе Брянской области, тоже подвергшемуся обстрелу 18 сентября."Украинские террористы обстреляли село Каменский Хутор Климовского района. В результате обстрела снаряд попал в жилой дом, пострадала жительница села 1941 года рождения. В настоящее время она доставлена в ЦРБ, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Богомаз.ВСУ регулярно обстреливают населённые пункты Российской Федерации. Помимо этого, ВСУ подвергают российские гражданские объекты ракетным ударам и атакам гружёными взрывчаткой БПЛА.
https://ukraina.ru/20230914/1049393971.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/03/1044072823_0:0:1020:765_1920x0_80_0_0_eb9a7b0912ed5d053fa853c1e5490b40.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, александр богомаз, брянская область, бпла, терроризм, обстрелы, всу, жертвы, мирные жители, военные учения
Новости, Александр Богомаз, Брянская область, БПЛА, терроризм, обстрелы, ВСУ, жертвы, мирные жители, военные учения

ВСУ обстреляли два села Брянской области: пострадала женщина 1941 г.р.

18:43 18.09.2023
 
© ФСБ
© ФСБ
Читать в
В результате обстрелов украинскими военными села Каменский Хутор Климовского района пострадала пожилая женщина. Об этом 18 сентября сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз
"ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия", - сообщил губернатор.
По его информации, в Лемешовке работают оперативные и экстренные службы. Такие же службы работают и в другом селе Брянской области, тоже подвергшемуся обстрелу 18 сентября.
"Украинские террористы обстреляли село Каменский Хутор Климовского района. В результате обстрела снаряд попал в жилой дом, пострадала жительница села 1941 года рождения. В настоящее время она доставлена в ЦРБ, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Богомаз.
ВСУ регулярно обстреливают населённые пункты Российской Федерации. Помимо этого, ВСУ подвергают российские гражданские объекты ракетным ударам и атакам гружёными взрывчаткой БПЛА.
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
14 сентября, 07:12
Киев несколько раз за ночь попытался атаковать Брянскую областьМинистерство обороны России и губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщили о четырех атаках Вооруженных сил Украины на регион с помощью шести беспилотников, в том числе самолетного типа
 
НовостиАлександр БогомазБрянская областьБПЛАтерроризмобстрелыВСУжертвымирные жителивоенные учения
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:24"Тюльпан" уничтожил укрепления ВСУ на Краснолиманском направлении
18:43ВСУ обстреляли два села Брянской области: пострадала женщина 1941 г.р.
18:33Удар по Донецку, несогласие и протесты в Европе. Итоги 18 сентября
18:24Минобороны Украины может получить доступ ко всей информации на граждан с 17 лет
18:13Глава Веховного суда Украины считает недопустимым оправдание уклонистов украинскими судами
18:11Илон Маск: Фонд Сороса хочет уничтожить западную цивилизацию
18:00"Подвиг разведчика" и судьба режиссёра
17:57Одесские врачи продавали военнобязанным туберкулез - прокуратура
17:41Россия все дала ей. Инин высказался о "яростно враждебном" поведении и русофобии Роговцевой
17:33Илон Маск о провале "контрнаступа", угрозы Подоляка и дефицит. Что говорили об Украине 18 сентября
17:33Южная Корея нашла лазейку, чтобы направить Украине две машины для зачистки минных полей
17:28Министр обороны Польши: Туск хотел отдать России половину страны
17:12Внешнее управление на всех уровнях: эксперты о назначении нового "Маршала"
17:12Что получат финны от транспортной блокады России и как в Финляндии издеваются над русскими - Бекман
17:11"Щелчок по носу" американцам: на парад в Мексике пригласили Преображенский полк, но не позвали США
17:11Армен Гаспарян о том, почему Киев медийно переигрывает Россию
17:11Politico: Байден воспользуется Генсассамблеей ООН для того, чтобы выбить деньги для Украины
17:08Дмитрий Дробницкий: Есть такая Америка, которую мы только начинаем узнавать
16:56Украинская политзаключенная Алла Душкина: В киевском СИЗО забивают политических
16:35Еврокомиссар Бретон рассказал о перспективах членства Украины в ЕС с учётом СВО: есть нюансы
Лента новостейМолния