https://ukraina.ru/20230918/1049509891.html
ВСУ обстреляли два села Брянской области: пострадала женщина 1941 г.р.
ВСУ обстреляли два села Брянской области: пострадала женщина 1941 г.р. - 18.09.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли два села Брянской области: пострадала женщина 1941 г.р.
В результате обстрелов украинскими военными села Каменский Хутор Климовского района пострадала пожилая женщина. Об этом 18 сентября сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз
2023-09-18T18:43
2023-09-18T18:43
2023-09-18T18:43
новости
александр богомаз
брянская область
бпла
терроризм
обстрелы
всу
жертвы
мирные жители
военные учения
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"ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия", - сообщил губернатор.По его информации, в Лемешовке работают оперативные и экстренные службы. Такие же службы работают и в другом селе Брянской области, тоже подвергшемуся обстрелу 18 сентября."Украинские террористы обстреляли село Каменский Хутор Климовского района. В результате обстрела снаряд попал в жилой дом, пострадала жительница села 1941 года рождения. В настоящее время она доставлена в ЦРБ, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Богомаз.ВСУ регулярно обстреливают населённые пункты Российской Федерации. Помимо этого, ВСУ подвергают российские гражданские объекты ракетным ударам и атакам гружёными взрывчаткой БПЛА.
https://ukraina.ru/20230914/1049393971.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, александр богомаз, брянская область, бпла, терроризм, обстрелы, всу, жертвы, мирные жители, военные учения
Новости, Александр Богомаз, Брянская область, БПЛА, терроризм, обстрелы, ВСУ, жертвы, мирные жители, военные учения
ВСУ обстреляли два села Брянской области: пострадала женщина 1941 г.р.
В результате обстрелов украинскими военными села Каменский Хутор Климовского района пострадала пожилая женщина. Об этом 18 сентября сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз
"ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия", - сообщил губернатор.
По его информации, в Лемешовке работают оперативные и экстренные службы. Такие же службы работают и в другом селе Брянской области, тоже подвергшемуся обстрелу 18 сентября.
"Украинские террористы обстреляли село Каменский Хутор Климовского района. В результате обстрела снаряд попал в жилой дом, пострадала жительница села 1941 года рождения. В настоящее время она доставлена в ЦРБ, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Богомаз.
ВСУ регулярно обстреливают населённые пункты Российской Федерации. Помимо этого, ВСУ подвергают российские гражданские объекты ракетным ударам и атакам гружёными взрывчаткой БПЛА.