https://ukraina.ru/20230918/1049509589.html

Удар по Донецку, несогласие и протесты в Европе. Итоги 18 сентября

Удар по Донецку, несогласие и протесты в Европе. Итоги 18 сентября - 18.09.2023 Украина.ру

Удар по Донецку, несогласие и протесты в Европе. Итоги 18 сентября

Украина атаковала центр Донецка из РСЗО. Количество европейских стран, вводящих запрет на импорт сельхозпродукции с Украины, растёт

2023-09-18T18:33

2023-09-18T18:33

2023-09-18T18:33

эксклюзив

хроники

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Об атаке на центр столицы Донецкой Народной Республики стало известно около трёх часов дня."Украина нанесла удар по центру Донецка", - сообщил телеграм-канал "Донбасс решает", опубликовав видео с места событий.По информации представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 14:50 выпустили из Константиновки по Ворошиловскому району Донецка три ракеты из РСЗО. При этом тип ракет не уточнялся.Позже стало известно, что удар пришёлся на администрацию главы ДНР."В результате обстрела вооружёнными формированиями центра Донецка зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Погибших и раненных по предварительной информации нет", - рассказал спустя некоторое время врио главы ДНР Денис Пушилин.Ранее Украина уже наносила удар по зданию администрации."ВСУ уже не первый раз бьют по зданию на бульваре Пушкина. Прошлую попытку накрыть ракетным обстрелом административное здание, где располагается руководство ДНР, ВСУ предприняли в августе 2022 года. Тогда, к счастью, тоже обошлось без жертв. Нужно отметить, что здание на бульваре Пушкина, 7-б в центре Донецка, ранее принадлежало донецкому олигарху Борису Колесникову, ближайшему соратнику Рината Ахметова. Здесь располагался офис принадлежащего Колесникову ХК "Донбасс", а на первом этаже фешенебельный ресторан "Пушкин", воспетый Захаром Прилепиным в книге "Не все попадут в ад"", - отмечалось в заметке телеграм-канала "Донбасс решает".Канал также опубликовал свидетельства местных жителей."Гуляла по бульвару Пушкина со своим ребёнком. Спокойно гуляли, был солнечный день, хорошая погода. Ещё с утра заметила, что на удивление тихо сегодня в Донецке. И вот ни с того ни с сего взрыв. Причём взрыв такой мощности - я давно такого не слышала. Я местная и я понимаю, что это не "Град" был, а что-то помощнее, может быть, HIMARS. Обернулась, увидела столб дыма. Первая реакция была зайти в телефоне посмотреть кто, что. Увидела, что совсем недалеко был прилёт, но, слава Богу, Бог уберёг. Не пострадала чудом просто", - рассказала девушка-очевидица.Она отметила, что её ребёнок цел."Испугался. Ну тоже, понимаете, дети Донбасса — он уже привык просто. Со временем привыкает. И это самое страшное, когда дети ко взрывам снарядов привыкают. Такое детство никто не заслужил. Ну ничего, я думаю, нацистские мрази за всё ещё ответят", - подчеркнула молодая дончанка.Волонтёр Андрей Лысенко напомнил, что после прошлогодних ударов по зданию в нём ничего нет."Просто-напросто одна злость. Злость на то, что люди — это нелюди — которые стреляют по центру Донецка. Административное здание Донецка, главы республики, которое все знают прекрасно о том, что оно практически пустое - после <...> прилётов оно уже давно пустует. И из ракет попасть именно в центр Донецка, где парк, где гуляют дети, женщины, старики. И чтобы они пострадали — это попытка запугать дончан. Но нас не запугаешь, уж поверьте", - рассказал Лысенко.Примечательно, что утром 18 сентября интенсивность обстрелов Донецка была ниже, чем в течение предыдущих дней, а вот после полудня она начала нарастать. Уже вечером 18 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что при обстреле ВСУ Петровского района по улице Углегорская, возле остановки общественного транспорта, погиб местный житель 1993 года рождения.Европейцы против УкраиныПремьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что попросит министров сельского хозяйства и экономики принять совместное распоряжение о продлении запрета на импорт украинской агропродукции на 30 дней. Он также заявил, что ждёт сегодня от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля предложения по лицензированию экспорта зерновых, которые он будет обсуждать.При этом Чолаку подчеркнул, что после решения Европейской комиссии не продлевать запрет на украинскую агропродукцию, "ни один килограмм пшеницы не был импортирован в Румынию с Украины"."Если будут запросы на экспорт в Румынию, я обязательно попрошу министра аграрной политики и министра экономики принять совместный приказ о том, что сроком на 30 дней, пока все не выяснится, ограничения будут продлены. Повторяю, запросов нет, и хочу заверить аграриев, что такого, как было год назад, уже не будет", – подчеркнул Чолаку.Практически одновременно стало известно о массовых протестах фермеров в Болгарии. Так, фермеры и владельцы перерабатывающих предприятий вывели тяжёлую технику на транспортные развязки, протестуя против решения парламента не продлевать запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины после 15 сентября в соответствие с решением Еврокомиссии. Представители 26 отраслевых организаций объявили бессрочный общенациональный протест.Протестующие призвали граждан Болгарии совершать поездки только в случае крайней необходимости, предупредив, что по главным дорогам страны передвигается тяжёлая сельскохозяйственная техника. Они требуют продления запрета на импорт подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса с Украины, а также введения запрета на импорт нерафинированного масла, свежих и замороженных фруктов и овощей, молока и молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, живых животных, меда и продуктов пчеловодства с Украины, а также усиления контроля за происхождением, качеством и безопасностью сельскохозяйственной продукции, импортируемой в страну.Кроме того, фермеры потребовали выплатить им полную сумму компенсации за увеличение производственных затрат боевых действий на Украине до 30 сентября этого года и снять ограничения на размер помощи, а также немедленно выплатить государственную помощь для компенсации фермерам, имеющим полностью необработанную землю.Также фермеры потребовали выделить средства на переоформление существующих и предоставление новых государственных дотаций, в том числе минимальных дотаций производителям винограда, картофеля, малины, тепличной продукции и табака, а также производителям животноводческой продукции и меда.Глав правительства Болагрии Николай Денков заявил о переговорах с фермерами."Мы ведём разговор с производителями зерна, и решение о снятии зернового запрета не могут принимать только производители", – отметил Денков.Министр сельского хозяйства Кирилл Витев со своей стороны пригласил протестующих на переговоры и заявил, что после отмены Еврокомиссией запрета на импорт с Украины будут проведены переговоры с последней, чтобы экспорт украинской сельхозпродукции в Болгарию был задержан до полного уточнения продукции, количества и механизмов лицензионных режимов.Ранее вопреки воле Еврокомиссии три государства-члена ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили о продлении запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. На Украине в ответ заявили, что начали в отношении Польши и Венгрии "юридический процесс".

https://ukraina.ru/20230918/1049493244.html

https://ukraina.ru/20230918/1049484644.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

эксклюзив, хроники