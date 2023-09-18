Минобороны Украины может получить доступ ко всей информации на граждан с 17 лет - 18.09.2023 Украина.ру
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Минобороны Украины может получить доступ ко всей информации на граждан с 17 лет
Минобороны Украины может получить доступ ко всей информации на граждан с 17 лет - 18.09.2023 Украина.ру
Минобороны Украины может получить доступ ко всей информации на граждан с 17 лет
Законопроект о создании на Украине электронного реестра военнообязанных с раскрытием для Минобороны персональных данных граждан с 17 до 60 лет зарегистрирован в Верховной Раде. Призывной возраст при этом сохраняется с 18 лет.
2023-09-18T18:24
2023-09-18T18:24
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После принятия закона Минобороны Украины сможет получать сведения о подлежащих мобилизации (18-60 лет) из всех министерств и ведомств. Новые нормы будут применяться и к несовершеннолетним.Электронный реестр позволит Минобороны получать информацию в электронном виде, что скажется на скорости мобилизационных мероприятий. Противодействовать уклоняющимся от службы в армии с перспективой отправки в зону боевых действий тоже станет проще.Минобороны получит доступ к информации на граждан с 17 лет о состоянии их здоровья по линии Минздрава, об их финансовом положении – по линии Налоговой службы, о проблемах с правоохранительными органами – по линии МВД и т.д.На каждого военнообязанного будет заводиться электронный кабинет. В нём будет собираться информация и в ней же будут появляться повестки, которые с момента появления будут считаться отправленными и надлежащим образом вручёнными гражданину.Авторами законопроекта вступили фракции "Слуга народа" (Владимир Зеленский) и "Европейская солидарность" (Пётр Порошенко). Среди подписей под документом значатся Давид Арахамия, Ирина Геращенко, Пётр Порошенко и другие.
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новости, новости украины, минобороны украины, всу, потери всу, мобилизация, призывники, персональные данные, электронные площадки, электронное правительство, цифровизация, цифровая диктатура, верховная рада, законопроект, законодательство
Новости, Новости Украины, Минобороны Украины, ВСУ, потери ВСУ, мобилизация, призывники, персональные данные, электронные площадки, электронное правительство, цифровизация, цифровая диктатура, Верховная Рада, законопроект, законодательство

Минобороны Украины может получить доступ ко всей информации на граждан с 17 лет

18:24 18.09.2023
 
© Фото : скриншот видеокампания Минобороны Украины по обновленнию данных в военкоматах
кампания Минобороны Украины по обновленнию данных в военкоматах - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© Фото : скриншот видео
Читать в
Законопроект о создании на Украине электронного реестра военнообязанных с раскрытием для Минобороны персональных данных граждан с 17 до 60 лет зарегистрирован в Верховной Раде. Призывной возраст при этом сохраняется с 18 лет.
После принятия закона Минобороны Украины сможет получать сведения о подлежащих мобилизации (18-60 лет) из всех министерств и ведомств. Новые нормы будут применяться и к несовершеннолетним.
Электронный реестр позволит Минобороны получать информацию в электронном виде, что скажется на скорости мобилизационных мероприятий. Противодействовать уклоняющимся от службы в армии с перспективой отправки в зону боевых действий тоже станет проще.
Минобороны получит доступ к информации на граждан с 17 лет о состоянии их здоровья по линии Минздрава, об их финансовом положении – по линии Налоговой службы, о проблемах с правоохранительными органами – по линии МВД и т.д.
На каждого военнообязанного будет заводиться электронный кабинет. В нём будет собираться информация и в ней же будут появляться повестки, которые с момента появления будут считаться отправленными и надлежащим образом вручёнными гражданину.
Авторами законопроекта вступили фракции "Слуга народа" (Владимир Зеленский) и "Европейская солидарность" (Пётр Порошенко). Среди подписей под документом значатся Давид Арахамия, Ирина Геращенко, Пётр Порошенко и другие.
Министерство здравоохранения Украины
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