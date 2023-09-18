https://ukraina.ru/20230918/1049509299.html

Минобороны Украины может получить доступ ко всей информации на граждан с 17 лет

Минобороны Украины может получить доступ ко всей информации на граждан с 17 лет - 18.09.2023 Украина.ру

Минобороны Украины может получить доступ ко всей информации на граждан с 17 лет

Законопроект о создании на Украине электронного реестра военнообязанных с раскрытием для Минобороны персональных данных граждан с 17 до 60 лет зарегистрирован в Верховной Раде. Призывной возраст при этом сохраняется с 18 лет.

2023-09-18T18:24

2023-09-18T18:24

2023-09-18T18:24

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После принятия закона Минобороны Украины сможет получать сведения о подлежащих мобилизации (18-60 лет) из всех министерств и ведомств. Новые нормы будут применяться и к несовершеннолетним.Электронный реестр позволит Минобороны получать информацию в электронном виде, что скажется на скорости мобилизационных мероприятий. Противодействовать уклоняющимся от службы в армии с перспективой отправки в зону боевых действий тоже станет проще.Минобороны получит доступ к информации на граждан с 17 лет о состоянии их здоровья по линии Минздрава, об их финансовом положении – по линии Налоговой службы, о проблемах с правоохранительными органами – по линии МВД и т.д.На каждого военнообязанного будет заводиться электронный кабинет. В нём будет собираться информация и в ней же будут появляться повестки, которые с момента появления будут считаться отправленными и надлежащим образом вручёнными гражданину.Авторами законопроекта вступили фракции "Слуга народа" (Владимир Зеленский) и "Европейская солидарность" (Пётр Порошенко). Среди подписей под документом значатся Давид Арахамия, Ирина Геращенко, Пётр Порошенко и другие.

https://ukraina.ru/20230918/1049507524.html

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