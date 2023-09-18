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Илон Маск: Фонд Сороса хочет уничтожить западную цивилизацию

Илон Маск: Фонд Сороса хочет уничтожить западную цивилизацию - 18.09.2023 Украина.ру

Илон Маск: Фонд Сороса хочет уничтожить западную цивилизацию

Фонд венгерского миллиардера Джорджа Сороса хочет уничтожить всю западную цивилизацию, написал 18 сентября американский предприниматель Илон Маск в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ)

2023-09-18T18:11

2023-09-18T18:11

2023-09-18T18:11

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Американский предприниматель прокомментировал пост в соцсети X, в котором Сороса обвинили в эскалации миграционного кризиса на острове Лампедуза в Италии.Издание "The Guardian" сообщило, что фонд Сороса "Открытое общество" занимается, в том числе, вопросами "безопасности и благополучия мигрантов и беженцев".В Италии объявили чрезвычайное положение на шесть месяцев из-за большого количества мигрантов - за три дня там высадились более 8 тысяч нелегалов.Очень активно вкладывался в Украину. Глава его украинского "Открытого общества" экономист Богдан Гаврилишин был советником президентов Украины, работал в администрациях президентов.В частности, деньги Сороса помогли в организации Оранжевой революции в 2004 году и Евромайдана в 2013-м.Сегодня фонд Сороса официально в России не действует. Но действуют и процветают его дочерние структуры. Типа "фонда академика Лихачёва" или образовательного фонда "Пушкинская библиотека".

https://ukraina.ru/20230516/1046251465.html

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новости, венгрия, сша, джордж сорос, илон маск, италия, беженцы, мигранты, зарубежье