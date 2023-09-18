Илон Маск: Фонд Сороса хочет уничтожить западную цивилизацию - 18.09.2023 Украина.ру
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Илон Маск: Фонд Сороса хочет уничтожить западную цивилизацию
Илон Маск: Фонд Сороса хочет уничтожить западную цивилизацию - 18.09.2023 Украина.ру
Илон Маск: Фонд Сороса хочет уничтожить западную цивилизацию
Фонд венгерского миллиардера Джорджа Сороса хочет уничтожить всю западную цивилизацию, написал 18 сентября американский предприниматель Илон Маск в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ)
2023-09-18T18:11
2023-09-18T18:11
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Американский предприниматель прокомментировал пост в соцсети X, в котором Сороса обвинили в эскалации миграционного кризиса на острове Лампедуза в Италии.Издание "The Guardian" сообщило, что фонд Сороса "Открытое общество" занимается, в том числе, вопросами "безопасности и благополучия мигрантов и беженцев".В Италии объявили чрезвычайное положение на шесть месяцев из-за большого количества мигрантов - за три дня там высадились более 8 тысяч нелегалов.Очень активно вкладывался в Украину. Глава его украинского "Открытого общества" экономист Богдан Гаврилишин был советником президентов Украины, работал в администрациях президентов.В частности, деньги Сороса помогли в организации Оранжевой революции в 2004 году и Евромайдана в 2013-м.Сегодня фонд Сороса официально в России не действует. Но действуют и процветают его дочерние структуры. Типа "фонда академика Лихачёва" или образовательного фонда "Пушкинская библиотека".
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новости, венгрия, сша, джордж сорос, илон маск, италия, беженцы, мигранты, зарубежье
Новости, Венгрия, США, Джордж Сорос, Илон Маск, Италия, беженцы, мигранты, Зарубежье

Илон Маск: Фонд Сороса хочет уничтожить западную цивилизацию

18:11 18.09.2023
 
© Public domainИлон Маск
Илон Маск
© Public domain
Читать в
Фонд венгерского миллиардера Джорджа Сороса хочет уничтожить всю западную цивилизацию, написал 18 сентября американский предприниматель Илон Маск в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ)
Американский предприниматель прокомментировал пост в соцсети X, в котором Сороса обвинили в эскалации миграционного кризиса на острове Лампедуза в Италии.
"Организация Сороса, похоже, хочет, как минимум, уничтожения западной цивилизации", - написал Маск.
Издание "The Guardian" сообщило, что фонд Сороса "Открытое общество" занимается, в том числе, вопросами "безопасности и благополучия мигрантов и беженцев".
В Италии объявили чрезвычайное положение на шесть месяцев из-за большого количества мигрантов - за три дня там высадились более 8 тысяч нелегалов.
Очень активно вкладывался в Украину. Глава его украинского "Открытого общества" экономист Богдан Гаврилишин был советником президентов Украины, работал в администрациях президентов.
В частности, деньги Сороса помогли в организации Оранжевой революции в 2004 году и Евромайдана в 2013-м.
Сегодня фонд Сороса официально в России не действует. Но действуют и процветают его дочерние структуры. Типа "фонда академика Лихачёва" или образовательного фонда "Пушкинская библиотека".
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