https://ukraina.ru/20230918/1049508750.html
Илон Маск: Фонд Сороса хочет уничтожить западную цивилизацию
Илон Маск: Фонд Сороса хочет уничтожить западную цивилизацию - 18.09.2023 Украина.ру
Илон Маск: Фонд Сороса хочет уничтожить западную цивилизацию
Фонд венгерского миллиардера Джорджа Сороса хочет уничтожить всю западную цивилизацию, написал 18 сентября американский предприниматель Илон Маск в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ)
2023-09-18T18:11
2023-09-18T18:11
2023-09-18T18:11
новости
венгрия
сша
джордж сорос
илон маск
италия
беженцы
мигранты
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039136841_0:46:801:496_1920x0_80_0_0_72c0ce7e5efb58c9da56a099536554ad.jpg
Американский предприниматель прокомментировал пост в соцсети X, в котором Сороса обвинили в эскалации миграционного кризиса на острове Лампедуза в Италии.Издание "The Guardian" сообщило, что фонд Сороса "Открытое общество" занимается, в том числе, вопросами "безопасности и благополучия мигрантов и беженцев".В Италии объявили чрезвычайное положение на шесть месяцев из-за большого количества мигрантов - за три дня там высадились более 8 тысяч нелегалов.Очень активно вкладывался в Украину. Глава его украинского "Открытого общества" экономист Богдан Гаврилишин был советником президентов Украины, работал в администрациях президентов.В частности, деньги Сороса помогли в организации Оранжевой революции в 2004 году и Евромайдана в 2013-м.Сегодня фонд Сороса официально в России не действует. Но действуют и процветают его дочерние структуры. Типа "фонда академика Лихачёва" или образовательного фонда "Пушкинская библиотека".
https://ukraina.ru/20230516/1046251465.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039136841_0:0:801:600_1920x0_80_0_0_0b25ad117c54e86126361c7292d7449b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венгрия, сша, джордж сорос, илон маск, италия, беженцы, мигранты, зарубежье
Новости, Венгрия, США, Джордж Сорос, Илон Маск, Италия, беженцы, мигранты, Зарубежье
Илон Маск: Фонд Сороса хочет уничтожить западную цивилизацию
Фонд венгерского миллиардера Джорджа Сороса хочет уничтожить всю западную цивилизацию, написал 18 сентября американский предприниматель Илон Маск в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ)
Американский предприниматель прокомментировал пост в соцсети X, в котором Сороса обвинили в эскалации миграционного кризиса на острове Лампедуза в Италии.
"Организация Сороса, похоже, хочет, как минимум, уничтожения западной цивилизации", - написал Маск.
Издание "The Guardian" сообщило, что фонд Сороса "Открытое общество" занимается, в том числе, вопросами "безопасности и благополучия мигрантов и беженцев".
В Италии объявили чрезвычайное положение на шесть месяцев из-за большого количества мигрантов - за три дня там высадились более 8 тысяч нелегалов.
Очень активно вкладывался в Украину. Глава его украинского "Открытого общества" экономист Богдан Гаврилишин был советником президентов Украины, работал в администрациях президентов.
В частности, деньги Сороса помогли в организации Оранжевой революции в 2004 году и Евромайдана в 2013-м.
Сегодня фонд Сороса официально в России не действует. Но действуют и процветают его дочерние структуры. Типа "фонда академика Лихачёва" или образовательного фонда "Пушкинская библиотека".