Глава Веховного суда Украины считает недопустимым оправдание уклонистов украинскими судами - 18.09.2023 Украина.ру
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Глава Веховного суда Украины считает недопустимым оправдание уклонистов украинскими судами
Глава Веховного суда Украины считает недопустимым оправдание уклонистов украинскими судами - 18.09.2023 Украина.ру
Глава Веховного суда Украины считает недопустимым оправдание уклонистов украинскими судами
Решения судов, оправдывающие уклонистов, на данный момент не являются на Украине тенденцией. Так РБК-Украина глава Верховного суда этой страны Станислав Кравченко прокомментировал 18 сентября оправдание уклониста судом в Полтавской области
2023-09-18T18:13
2023-09-18T18:13
новости
украина
суд
верховный суд
уклонисты
оправдание
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Кравченко полагает, что это решение суда будет обжаловано.По словам Кравченко, здесь прослеживается явная дилемма, с одной стороны, судебные решения, которые нужно уважать, с другой - высказывания, не поддающиеся анализу.Он также добавил, что даже в период войны, количество рассмотренных уголовных производств в Украине исчисляется десятками тысяч, а в целом, учитывая все юрисдикции, это количество превышает 2 млн дел.Как сообщало издание Украина.ру, Зиньковский районный суд Полтавской области в августе оправдал жителя поселка Киров Донецкой области, который дважды проигнорировал повестку уже после прохождения медицинской комиссии, признавшей его годным.Суд отпустил обвиняемого уклониста в связи с недоказанностью наличия в его действиях состава преступления.
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новости, украина, суд, верховный суд, уклонисты, оправдание
Новости, Украина, Суд, Верховный Суд, уклонисты, оправдание

Глава Веховного суда Украины считает недопустимым оправдание уклонистов украинскими судами

18:13 18.09.2023
 
© ADVOKAT POSTСтанислав Кравченко
Станислав Кравченко
© ADVOKAT POST
Читать в
Решения судов, оправдывающие уклонистов, на данный момент не являются на Украине тенденцией. Так РБК-Украина глава Верховного суда этой страны Станислав Кравченко прокомментировал 18 сентября оправдание уклониста судом в Полтавской области
Кравченко полагает, что это решение суда будет обжаловано.
"Когда я впервые увидел эту новость, я вообще подумал, что это фейк. Хорошо, что такие случаи совсем единичны и это не тенденция. Однако это все-таки судебное решение, но очевидно должно быть апелляционное разбирательство", - заявил глава Верховного суда Украины.
По словам Кравченко, здесь прослеживается явная дилемма, с одной стороны, судебные решения, которые нужно уважать, с другой - высказывания, не поддающиеся анализу.
Он также добавил, что даже в период войны, количество рассмотренных уголовных производств в Украине исчисляется десятками тысяч, а в целом, учитывая все юрисдикции, это количество превышает 2 млн дел.
"Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы работа наших судов в нынешних сложных условиях оценивалась в целом, а не по единичным случаям", - добавил глава Верховного суда.
Как сообщало издание Украина.ру, Зиньковский районный суд Полтавской области в августе оправдал жителя поселка Киров Донецкой области, который дважды проигнорировал повестку уже после прохождения медицинской комиссии, признавшей его годным.
Суд отпустил обвиняемого уклониста в связи с недоказанностью наличия в его действиях состава преступления.
Суд украинский герб камера решетка тюрьма
31 августа, 04:41
Рабство и мошенничество на Украине. Как районный суд трактует мобилизацию ВСУ и отменил указы ЗеленскогоВ конце августа один из украинских судов первой инстанции неожиданно оправдал уклониста. Помимо оправдания суд вынес довольно революционное решение, оспаривающее легитимность указов Зеленского и его власть в стране.
 
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