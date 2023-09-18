https://ukraina.ru/20230918/1049508615.html

Глава Веховного суда Украины считает недопустимым оправдание уклонистов украинскими судами

Глава Веховного суда Украины считает недопустимым оправдание уклонистов украинскими судами - 18.09.2023 Украина.ру

Глава Веховного суда Украины считает недопустимым оправдание уклонистов украинскими судами

Решения судов, оправдывающие уклонистов, на данный момент не являются на Украине тенденцией. Так РБК-Украина глава Верховного суда этой страны Станислав Кравченко прокомментировал 18 сентября оправдание уклониста судом в Полтавской области

2023-09-18T18:13

2023-09-18T18:13

2023-09-18T18:13

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Кравченко полагает, что это решение суда будет обжаловано.По словам Кравченко, здесь прослеживается явная дилемма, с одной стороны, судебные решения, которые нужно уважать, с другой - высказывания, не поддающиеся анализу.Он также добавил, что даже в период войны, количество рассмотренных уголовных производств в Украине исчисляется десятками тысяч, а в целом, учитывая все юрисдикции, это количество превышает 2 млн дел.Как сообщало издание Украина.ру, Зиньковский районный суд Полтавской области в августе оправдал жителя поселка Киров Донецкой области, который дважды проигнорировал повестку уже после прохождения медицинской комиссии, признавшей его годным.Суд отпустил обвиняемого уклониста в связи с недоказанностью наличия в его действиях состава преступления.

https://ukraina.ru/20230831/1049043854.html

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новости, украина, суд, верховный суд, уклонисты, оправдание