Одесские врачи продавали военнобязанным туберкулез - прокуратура - 18.09.2023 Украина.ру
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Одесские врачи продавали военнобязанным туберкулез - прокуратура
Одесские врачи продавали военнобязанным туберкулез - прокуратура - 18.09.2023 Украина.ру
Одесские врачи продавали военнобязанным туберкулез - прокуратура
Одесская областная прокуратура предъявила подозрение председателю врачебной консультативной комиссии (ВКК) одного из медицинских учреждений Одессы и двум её коллегам. Об этом 18 сентября сообщил Офис генпрокурора Украины
2023-09-18T17:57
2023-09-18T17:57
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новости украины
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одесская область
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мобилизация
всу
офис генпрокурора
туберкулез
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Председателю ВКК вменяют получение неправомерной выгоды и служебный подлог, а двум её коллегам (сообщникам) – содействие в том, что якобы через них "она получала неправомерную выгоду от военнообязанных граждан Украины". Действия врачей квалифицированы в рамках двух статей УК."По данным следствия, подозреваемая организовала схему по получению взяток за изготовление выписок из медицинской карты амбулаторного больного с указанием фиктивного диагноза, что позволит избежать призыва на военную службу по мобилизации", - сказано в официальном сообщении.По версии прокуратуры, выписка с диагнозом "туберкулёз" обходилась им в $1500. Затем медицинские справки становились основанием для признания мужчин непригодным к военной службе.В отношении врачей избирается мера пресечения. Решаются вопросы об их отстранении от должности.Тем временем правительство Украины добивается от Евросоюза возвращения украинских беженцев призывного возраста. По этому вопросу в ЕС проявился раскол: западноевропейские правительства не намерены возвращать украинских мужчин, а Польша и Прибалтика заявили о готовности пойти Киеву навстречу.
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новости, новости украины, одесса, одесская область, уклонисты, мобилизация, всу, офис генпрокурора, туберкулез
Новости, Новости Украины, Одесса, Одесская область, уклонисты, мобилизация, ВСУ, Офис генпрокурора, туберкулез

Одесские врачи продавали военнобязанным туберкулез - прокуратура

17:57 18.09.2023
 
© zik.uaМинистерство здравоохранения Украины
Министерство здравоохранения Украины
© zik.ua
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Одесская областная прокуратура предъявила подозрение председателю врачебной консультативной комиссии (ВКК) одного из медицинских учреждений Одессы и двум её коллегам. Об этом 18 сентября сообщил Офис генпрокурора Украины
Председателю ВКК вменяют получение неправомерной выгоды и служебный подлог, а двум её коллегам (сообщникам) – содействие в том, что якобы через них "она получала неправомерную выгоду от военнообязанных граждан Украины". Действия врачей квалифицированы в рамках двух статей УК.
"По данным следствия, подозреваемая организовала схему по получению взяток за изготовление выписок из медицинской карты амбулаторного больного с указанием фиктивного диагноза, что позволит избежать призыва на военную службу по мобилизации", - сказано в официальном сообщении.
По версии прокуратуры, выписка с диагнозом "туберкулёз" обходилась им в $1500. Затем медицинские справки становились основанием для признания мужчин непригодным к военной службе.
В отношении врачей избирается мера пресечения. Решаются вопросы об их отстранении от должности.
Тем временем правительство Украины добивается от Евросоюза возвращения украинских беженцев призывного возраста. По этому вопросу в ЕС проявился раскол: западноевропейские правительства не намерены возвращать украинских мужчин, а Польша и Прибалтика заявили о готовности пойти Киеву навстречу.
- РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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В Виннице сотрудники медкомиссии помогали уклонистам сбежать за границуВ Виннице раскрыли масштабную схему нелегального выезда призывников за границу. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины 28 августа
 
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