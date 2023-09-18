https://ukraina.ru/20230918/1049506523.html

Россия все дала ей. Инин высказался о "яростно враждебном" поведении и русофобии Роговцевой

Россия все дала ей. Инин высказался о "яростно враждебном" поведении и русофобии Роговцевой - 18.09.2023 Украина.ру

Россия все дала ей. Инин высказался о "яростно враждебном" поведении и русофобии Роговцевой

Российский киносценарист Аркадий Инин высказался о русофобии украинской актрисы Ады Роговцевой, снявшейся в знаменитых советских фильмах "Укрощение огня", "Вечный зов" и др. Поведение своей коллеги Инин прокомментировал изданию "Аргументы и факты"

2023-09-18T17:41

2023-09-18T17:41

2023-09-18T17:41

новости

аркадий инин

роговцева

русофобия

мнение

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Свое мнение об антироссийских заявлениях народной артистки СССР Инин сформулировал так:Инин добавил, что ему больно наблюдать за изменениями поведения у Роговцевой."Я Аду знаю много-много лет, мы раньше общались. Она талантливейшая актриса. А в личной жизни очень страдательная - у нее было много проблем с близкими. Но мы-то в России в этом не виноваты! Ей Россия все дала, и чувство благодарности никто не отменял", - сказал Аркадий Инин.Как сообщало издание Украина.ру, популярная в СССР актриса Ада Роговцева в том числе заявляла, что "у русских плохая генетика и вообще нет интеллигенции“. При этом в молодости Роговцева была видным представителем советского коммунистического "истеблишмента".

https://ukraina.ru/20230813/1048649128.html

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новости, аркадий инин, роговцева, русофобия, мнение