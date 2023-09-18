https://ukraina.ru/20230918/1049506523.html
Россия все дала ей. Инин высказался о "яростно враждебном" поведении и русофобии Роговцевой
Россия все дала ей. Инин высказался о "яростно враждебном" поведении и русофобии Роговцевой - 18.09.2023 Украина.ру
Россия все дала ей. Инин высказался о "яростно враждебном" поведении и русофобии Роговцевой
Российский киносценарист Аркадий Инин высказался о русофобии украинской актрисы Ады Роговцевой, снявшейся в знаменитых советских фильмах "Укрощение огня", "Вечный зов" и др. Поведение своей коллеги Инин прокомментировал изданию "Аргументы и факты"
2023-09-18T17:41
2023-09-18T17:41
2023-09-18T17:41
новости
аркадий инин
роговцева
русофобия
мнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102862/78/1028627805_0:176:2958:1839_1920x0_80_0_0_88b1c30c8fd706a6c3f322e02cce2cd6.jpg
Свое мнение об антироссийских заявлениях народной артистки СССР Инин сформулировал так:Инин добавил, что ему больно наблюдать за изменениями поведения у Роговцевой."Я Аду знаю много-много лет, мы раньше общались. Она талантливейшая актриса. А в личной жизни очень страдательная - у нее было много проблем с близкими. Но мы-то в России в этом не виноваты! Ей Россия все дала, и чувство благодарности никто не отменял", - сказал Аркадий Инин.Как сообщало издание Украина.ру, популярная в СССР актриса Ада Роговцева в том числе заявляла, что "у русских плохая генетика и вообще нет интеллигенции“. При этом в молодости Роговцева была видным представителем советского коммунистического "истеблишмента".
https://ukraina.ru/20230813/1048649128.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102862/78/1028627805_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dad453aea7f5b5b8904988ed1b328d27.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, аркадий инин, роговцева, русофобия, мнение
Новости, Аркадий Инин, Роговцева, Русофобия, Мнение
Россия все дала ей. Инин высказался о "яростно враждебном" поведении и русофобии Роговцевой
Российский киносценарист Аркадий Инин высказался о русофобии украинской актрисы Ады Роговцевой, снявшейся в знаменитых советских фильмах "Укрощение огня", "Вечный зов" и др. Поведение своей коллеги Инин прокомментировал изданию "Аргументы и факты"
Свое мнение об антироссийских заявлениях народной артистки СССР Инин сформулировал так:
"Что у них там в головах происходит? Как бы заглянуть им в мозги? Из нормальной женщины Ада Роговцева превратилась не просто в неприятеля, а в активного, яростного врага", - заявил сценарист.
Инин добавил, что ему больно наблюдать за изменениями поведения у Роговцевой.
"Я Аду знаю много-много лет, мы раньше общались. Она талантливейшая актриса. А в личной жизни очень страдательная - у нее было много проблем с близкими. Но мы-то в России в этом не виноваты! Ей Россия все дала, и чувство благодарности никто не отменял", - сказал Аркадий Инин.
Как сообщало издание Украина.ру, популярная в СССР актриса Ада Роговцева в том числе заявляла, что "у русских плохая генетика и вообще нет интеллигенции“. При этом в молодости Роговцева была видным представителем советского коммунистического "истеблишмента".