Россия все дала ей. Инин высказался о "яростно враждебном" поведении и русофобии Роговцевой - 18.09.2023 Украина.ру
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Россия все дала ей. Инин высказался о "яростно враждебном" поведении и русофобии Роговцевой
Россия все дала ей. Инин высказался о "яростно враждебном" поведении и русофобии Роговцевой - 18.09.2023 Украина.ру
Россия все дала ей. Инин высказался о "яростно враждебном" поведении и русофобии Роговцевой
Российский киносценарист Аркадий Инин высказался о русофобии украинской актрисы Ады Роговцевой, снявшейся в знаменитых советских фильмах "Укрощение огня", "Вечный зов" и др. Поведение своей коллеги Инин прокомментировал изданию "Аргументы и факты"
2023-09-18T17:41
2023-09-18T17:41
новости
аркадий инин
роговцева
русофобия
мнение
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Свое мнение об антироссийских заявлениях народной артистки СССР Инин сформулировал так:Инин добавил, что ему больно наблюдать за изменениями поведения у Роговцевой."Я Аду знаю много-много лет, мы раньше общались. Она талантливейшая актриса. А в личной жизни очень страдательная - у нее было много проблем с близкими. Но мы-то в России в этом не виноваты! Ей Россия все дала, и чувство благодарности никто не отменял", - сказал Аркадий Инин.Как сообщало издание Украина.ру, популярная в СССР актриса Ада Роговцева в том числе заявляла, что "у русских плохая генетика и вообще нет интеллигенции“. При этом в молодости Роговцева была видным представителем советского коммунистического "истеблишмента".
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новости, аркадий инин, роговцева, русофобия, мнение
Новости, Аркадий Инин, Роговцева, Русофобия, Мнение

Россия все дала ей. Инин высказался о "яростно враждебном" поведении и русофобии Роговцевой

17:41 18.09.2023
 
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Российский киносценарист Аркадий Инин высказался о русофобии украинской актрисы Ады Роговцевой, снявшейся в знаменитых советских фильмах "Укрощение огня", "Вечный зов" и др. Поведение своей коллеги Инин прокомментировал изданию "Аргументы и факты"
Свое мнение об антироссийских заявлениях народной артистки СССР Инин сформулировал так:
"Что у них там в головах происходит? Как бы заглянуть им в мозги? Из нормальной женщины Ада Роговцева превратилась не просто в неприятеля, а в активного, яростного врага", - заявил сценарист.
Инин добавил, что ему больно наблюдать за изменениями поведения у Роговцевой.
"Я Аду знаю много-много лет, мы раньше общались. Она талантливейшая актриса. А в личной жизни очень страдательная - у нее было много проблем с близкими. Но мы-то в России в этом не виноваты! Ей Россия все дала, и чувство благодарности никто не отменял", - сказал Аркадий Инин.
Как сообщало издание Украина.ру, популярная в СССР актриса Ада Роговцева в том числе заявляла, что "у русских плохая генетика и вообще нет интеллигенции“. При этом в молодости Роговцева была видным представителем советского коммунистического "истеблишмента".
Роговцева в кино
13 августа, 09:37Культура
Еще больше, Ада! Как народная артистка СССР Роговцева превратилась в "рабу системы"
 
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