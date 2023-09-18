https://ukraina.ru/20230918/1049506299.html
Илон Маск о провале контрнаступа,угрозы Подоляка и дефицит. Что говорили об Украине 18 сентября 2023 года
Илон Маск о провале контрнаступа,угрозы Подоляка и дефицит. Что говорили об Украине 18 сентября 2023 года - 18.09.2023 Украина.ру
Илон Маск о провале контрнаступа,угрозы Подоляка и дефицит. Что говорили об Украине 18 сентября 2023 года
Мировые СМИ обратили внимание на главные проблемы Украины - сокрытие реальных цифр потерь живой силы и в тоже время ничтожно малые успехи "контрнаступа", невозможность экстрадиции призывников-украинцев, сбежавших от мобилизации в другие страны Запада, и дефицит торговли - покупает страна на Западе значительно больше, чем продает
2023-09-18T17:33
2023-09-18T17:33
2023-09-18T17:35
эксклюзив
украина
зарубежье
илон маск
спецоперация
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Так много смертей за столь ничтожный результатОсеннее контрнаступление продолжится при любой погоде, а конфликт должен быть окончен только путем передачи территории Украине, заявил Зеленский в интервью CBS news.В интервью американского журналиста Скотта Пелли Зеленский не только анонсировал продолжение контрнаступления, но и в очередной раз цинично соврал на публику, сообщив, что ВСУ каждый день движется вперед и освобождает территории.Кроме того, президент Украины ненароком намекнул Западу о новых поставках оружия, главным образом, отметив, что они не “должны давать Путину передышку”.“Забудьте о погоде и тому подобном. В местах, куда на бронетехнике не проехать - летим. Если мы не умеем летать – давайте отправим дроны”, - говорит Зеленский.Однако о потерях на фронте президент Украины уже привычно не упоминал, хвастаясь сомнительными достижениями украинской армии. К слову, за него всю подноготную рассказал миллиардер Илон Маск. В своей соцсети “Х” американский предприниматель, комментируя пост предпринимателя Дэвида Сакса о провальном контрнаступлении ВСУ оставил краткий, но емкий комментарий: "Так много смертей за столь ничтожный результат". Ранее Маск отмечал, что достижения украинского контрнаступления настолько малы, что едва видны на карте.Вероятность экстрадиции крайне малаВо избежание мобилизации украинские мужчины прибегали к разным методам уклонения от службы. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на днях заявил, что украинцы, купившие фиктивные справки и уехавшие за границу, будут иметь проблемы по возвращении на родину.Подоляк добавил, что уклонистов ждут определенные юридические проблемы, вплоть до того, что на них будут заводиться уголовные дела, а также будут выясняться основания, на которых они покинули страну.Большинство мужчин, не желающих попасть в “мясные штурмы” растворились в ближайших странах Европы. Власти Украины в лице Подоляка бросаются угрозами в сторону уклонистов, намекая на то, чтобы мужчины на добровольной основе возвратились в родную гавань и анонсировали, что будут добиваться экстрадиции потенциально мобилизующих.Немецкие эксперты в Deutsche Welle утверждают, что возможность экстрадиции таких людей, например, из Германии существует, но вероятность этого крайне мала, так как процедура экстрадиции между Германией и Украиной осуществляется на основании Европейской конвенции о выдаче правонарушителей. Минюст Германии объясняет невозможность экстрадиции тем, что дезертирство и уклонение от военной службы, не могут быть основанием для экстрадиции.Потребляет больше, чем даетПольша, Венгрия и Словакия – продлили истекавшее 15 сентября эмбарго на ввоз украинского зерна. В связи с этим Киев подает иск во Всемирную торговую организацию против этих стран, заявилзаместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью Politico.Кроме того, торгпред Украины анонсировал ввод эмбарго на польские овощи и фрукты."Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И поэтому мы приступим к судебному разбирательству", - сказал Качка. Политик добавил "на наш взгляд, эти меры Венгрии и Польши являются заявлением о тотальном недоверии к Еврокомиссии".На месте украинских властей стоило бы поразмыслить над тем, стоит ли в принципе вводить эмбарго и тем самым еще больше ухудшать экономические отношения с ЕС.Так, Госстат Украины на днях заявил, что дефицит внешней торговли товарами за семь месяцев вырос в 3 раза. На сегодня импорт товаров в денежном эквиваленте составляет порядка 35,67 млрд долларов. В то время как экспорт сократился на 14,7% — до $21,8 млрд. Такая тенденция связана с деградацией промышленности на Украине.Потребляет Украина больше, чем дает: главную статью экспорта Украины составили продовольственные товары и продукция химической промышленности, главными поставщиками которых выступили Китай – 4,7 млрд $, Польша 3,2 млрд $ и Турция – 2,4 млрд $.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, зарубежье, илон маск, спецоперация
Илон Маск о провале контрнаступа,угрозы Подоляка и дефицит. Что говорили об Украине 18 сентября 2023 года
17:33 18.09.2023 (обновлено: 17:35 18.09.2023)
Мировые СМИ обратили внимание на главные проблемы Украины - сокрытие реальных цифр потерь живой силы и в тоже время ничтожно малые успехи "контрнаступа", невозможность экстрадиции призывников-украинцев, сбежавших от мобилизации в другие страны Запада, и дефицит торговли - покупает страна на Западе значительно больше, чем продает
Так много смертей за столь ничтожный результат
Осеннее контрнаступление продолжится при любой погоде, а конфликт должен быть окончен только путем передачи территории Украине, заявил
Зеленский в интервью CBS news.
В интервью американского журналиста Скотта Пелли Зеленский не только анонсировал продолжение контрнаступления, но и в очередной раз цинично соврал на публику, сообщив, что ВСУ каждый день движется вперед и освобождает территории.
Кроме того, президент Украины ненароком намекнул Западу о новых поставках оружия, главным образом, отметив, что они не “должны давать Путину передышку”.
“Забудьте о погоде и тому подобном. В местах, куда на бронетехнике не проехать - летим. Если мы не умеем летать – давайте отправим дроны”, - говорит Зеленский.
Однако о потерях на фронте президент Украины уже привычно не упоминал, хвастаясь сомнительными достижениями украинской армии. К слову, за него всю подноготную рассказал миллиардер Илон Маск.
В своей соцсети “Х” американский предприниматель, комментируя пост предпринимателя Дэвида Сакса о провальном контрнаступлении ВСУ оставил краткий, но емкий комментарий: "Так много смертей за столь ничтожный результат". Ранее Маск отмечал, что достижения украинского контрнаступления настолько малы, что едва видны на карте.
Вероятность экстрадиции крайне мала
Во избежание мобилизации украинские мужчины прибегали к разным методам уклонения от службы. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на днях заявил, что украинцы, купившие фиктивные справки и уехавшие за границу, будут иметь проблемы по возвращении на родину.
Подоляк добавил, что уклонистов ждут определенные юридические проблемы, вплоть до того, что на них будут заводиться уголовные дела, а также будут выясняться основания, на которых они покинули страну.
Большинство мужчин, не желающих попасть в “мясные штурмы” растворились в ближайших странах Европы. Власти Украины в лице Подоляка бросаются угрозами в сторону уклонистов, намекая на то, чтобы мужчины на добровольной основе возвратились в родную гавань и анонсировали, что будут добиваться экстрадиции потенциально мобилизующих.
Немецкие эксперты в Deutsche Welle утверждают
, что возможность экстрадиции таких людей, например, из Германии существует, но вероятность этого крайне мала, так как процедура экстрадиции между Германией и Украиной осуществляется на основании Европейской конвенции о выдаче правонарушителей. Минюст Германии объясняет невозможность экстрадиции тем, что дезертирство и уклонение от военной службы, не могут быть основанием для экстрадиции.
Потребляет больше, чем дает
Польша, Венгрия и Словакия – продлили истекавшее 15 сентября эмбарго на ввоз украинского зерна. В связи с этим Киев подает иск во Всемирную торговую организацию против этих стран, заявил
заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью Politico.
Кроме того, торгпред Украины анонсировал ввод эмбарго на польские овощи и фрукты.
"Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И поэтому мы приступим к судебному разбирательству", - сказал Качка. Политик добавил "на наш взгляд, эти меры Венгрии и Польши являются заявлением о тотальном недоверии к Еврокомиссии".
На месте украинских властей стоило бы поразмыслить над тем, стоит ли в принципе вводить эмбарго и тем самым еще больше ухудшать экономические отношения с ЕС.
Так, Госстат Украины на днях заявил
, что дефицит внешней торговли товарами за семь месяцев вырос в 3 раза. На сегодня импорт товаров в денежном эквиваленте составляет порядка 35,67 млрд долларов. В то время как экспорт сократился на 14,7% — до $21,8 млрд. Такая тенденция связана с деградацией промышленности на Украине.
Потребляет Украина больше, чем дает: главную статью экспорта Украины составили продовольственные товары и продукция химической промышленности, главными поставщиками которых выступили Китай – 4,7 млрд $, Польша 3,2 млрд $ и Турция – 2,4 млрд $.