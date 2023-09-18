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Илон Маск о провале контрнаступа,угрозы Подоляка и дефицит. Что говорили об Украине 18 сентября 2023 года

Илон Маск о провале контрнаступа,угрозы Подоляка и дефицит. Что говорили об Украине 18 сентября 2023 года - 18.09.2023 Украина.ру

Илон Маск о провале контрнаступа,угрозы Подоляка и дефицит. Что говорили об Украине 18 сентября 2023 года

Мировые СМИ обратили внимание на главные проблемы Украины - сокрытие реальных цифр потерь живой силы и в тоже время ничтожно малые успехи "контрнаступа", невозможность экстрадиции призывников-украинцев, сбежавших от мобилизации в другие страны Запада, и дефицит торговли - покупает страна на Западе значительно больше, чем продает

2023-09-18T17:33

2023-09-18T17:33

2023-09-18T17:35

эксклюзив

украина

зарубежье

илон маск

спецоперация

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Так много смертей за столь ничтожный результатОсеннее контрнаступление продолжится при любой погоде, а конфликт должен быть окончен только путем передачи территории Украине, заявил Зеленский в интервью CBS news.В интервью американского журналиста Скотта Пелли Зеленский не только анонсировал продолжение контрнаступления, но и в очередной раз цинично соврал на публику, сообщив, что ВСУ каждый день движется вперед и освобождает территории.Кроме того, президент Украины ненароком намекнул Западу о новых поставках оружия, главным образом, отметив, что они не “должны давать Путину передышку”.“Забудьте о погоде и тому подобном. В местах, куда на бронетехнике не проехать - летим. Если мы не умеем летать – давайте отправим дроны”, - говорит Зеленский.Однако о потерях на фронте президент Украины уже привычно не упоминал, хвастаясь сомнительными достижениями украинской армии. К слову, за него всю подноготную рассказал миллиардер Илон Маск. В своей соцсети “Х” американский предприниматель, комментируя пост предпринимателя Дэвида Сакса о провальном контрнаступлении ВСУ оставил краткий, но емкий комментарий: "Так много смертей за столь ничтожный результат". Ранее Маск отмечал, что достижения украинского контрнаступления настолько малы, что едва видны на карте.Вероятность экстрадиции крайне малаВо избежание мобилизации украинские мужчины прибегали к разным методам уклонения от службы. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на днях заявил, что украинцы, купившие фиктивные справки и уехавшие за границу, будут иметь проблемы по возвращении на родину.Подоляк добавил, что уклонистов ждут определенные юридические проблемы, вплоть до того, что на них будут заводиться уголовные дела, а также будут выясняться основания, на которых они покинули страну.Большинство мужчин, не желающих попасть в “мясные штурмы” растворились в ближайших странах Европы. Власти Украины в лице Подоляка бросаются угрозами в сторону уклонистов, намекая на то, чтобы мужчины на добровольной основе возвратились в родную гавань и анонсировали, что будут добиваться экстрадиции потенциально мобилизующих.Немецкие эксперты в Deutsche Welle утверждают, что возможность экстрадиции таких людей, например, из Германии существует, но вероятность этого крайне мала, так как процедура экстрадиции между Германией и Украиной осуществляется на основании Европейской конвенции о выдаче правонарушителей. Минюст Германии объясняет невозможность экстрадиции тем, что дезертирство и уклонение от военной службы, не могут быть основанием для экстрадиции.Потребляет больше, чем даетПольша, Венгрия и Словакия – продлили истекавшее 15 сентября эмбарго на ввоз украинского зерна. В связи с этим Киев подает иск во Всемирную торговую организацию против этих стран, заявилзаместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью Politico.Кроме того, торгпред Украины анонсировал ввод эмбарго на польские овощи и фрукты."Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И поэтому мы приступим к судебному разбирательству", - сказал Качка. Политик добавил "на наш взгляд, эти меры Венгрии и Польши являются заявлением о тотальном недоверии к Еврокомиссии".На месте украинских властей стоило бы поразмыслить над тем, стоит ли в принципе вводить эмбарго и тем самым еще больше ухудшать экономические отношения с ЕС.Так, Госстат Украины на днях заявил, что дефицит внешней торговли товарами за семь месяцев вырос в 3 раза. На сегодня импорт товаров в денежном эквиваленте составляет порядка 35,67 млрд долларов. В то время как экспорт сократился на 14,7% — до $21,8 млрд. Такая тенденция связана с деградацией промышленности на Украине.Потребляет Украина больше, чем дает: главную статью экспорта Украины составили продовольственные товары и продукция химической промышленности, главными поставщиками которых выступили Китай – 4,7 млрд $, Польша 3,2 млрд $ и Турция – 2,4 млрд $.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксклюзив, украина, зарубежье, илон маск, спецоперация