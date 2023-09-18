https://ukraina.ru/20230918/1049506099.html

Южная Корея нашла лазейку, чтобы направить Украине две машины для зачистки минных полей

Южная Корея нашла лазейку, чтобы направить Украине две машины для зачистки минных полей - 18.09.2023 Украина.ру

Южная Корея нашла лазейку, чтобы направить Украине две машины для зачистки минных полей

Южная Корея отправит две машины для преодоления минных полей K600 "Rhino" на Украину, сообщили журналисты южнокорейского издания Chosun Ilbo со ссылкой на источник в правительстве

2023-09-18T17:33

2023-09-18T17:33

2023-09-18T17:33

новости

южная корея

зарубежье

украина

мины

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/12/1049505965_0:34:700:428_1920x0_80_0_0_8c5abc425963a7fb19f3c7a376f683cb.jpg

K600 "Rhino" – это инженерная машина по поиску мин, который либо расчищает тыловую зону, либо расчищает пути через минное поле на передовой.Издание пишет, что, хотя эта машина и не является смертоносным оружием, она является самой мощной в военном плане техникой, которую Южная Корея отправляла Украине.В мае состоялся саммит G7 в Хиросиме. На двусторонней встрече президент Южной Кореи пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому прислать несмертельное оборудование и оказать помощь в восстановлении Украины.Авторы статьи предположили, что такое решение Юн Сук Ёль принял после встречи президента России Владимира Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Но из-за беспокойства по поводу реакции России правительство попросит Украину использовать транспортные средства только для гуманитарных операций, уточнили журналисты.

https://ukraina.ru/20230915/1049430827.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, южная корея, зарубежье, украина, мины, владимир зеленский