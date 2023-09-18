Южная Корея нашла лазейку, чтобы направить Украине две машины для зачистки минных полей - 18.09.2023 Украина.ру
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Южная Корея нашла лазейку, чтобы направить Украине две машины для зачистки минных полей
Южная Корея нашла лазейку, чтобы направить Украине две машины для зачистки минных полей - 18.09.2023 Украина.ру
Южная Корея нашла лазейку, чтобы направить Украине две машины для зачистки минных полей
Южная Корея отправит две машины для преодоления минных полей K600 "Rhino" на Украину, сообщили журналисты южнокорейского издания Chosun Ilbo со ссылкой на источник в правительстве
2023-09-18T17:33
2023-09-18T17:33
новости
южная корея
зарубежье
украина
мины
владимир зеленский
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K600 "Rhino" – это инженерная машина по поиску мин, который либо расчищает тыловую зону, либо расчищает пути через минное поле на передовой.Издание пишет, что, хотя эта машина и не является смертоносным оружием, она является самой мощной в военном плане техникой, которую Южная Корея отправляла Украине.В мае состоялся саммит G7 в Хиросиме. На двусторонней встрече президент Южной Кореи пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому прислать несмертельное оборудование и оказать помощь в восстановлении Украины.Авторы статьи предположили, что такое решение Юн Сук Ёль принял после встречи президента России Владимира Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Но из-за беспокойства по поводу реакции России правительство попросит Украину использовать транспортные средства только для гуманитарных операций, уточнили журналисты.
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новости, южная корея, зарубежье, украина, мины, владимир зеленский
Новости, Южная Корея, Зарубежье, Украина, мины, Владимир Зеленский

Южная Корея нашла лазейку, чтобы направить Украине две машины для зачистки минных полей

17:33 18.09.2023
 
© unn.com.ua
© unn.com.ua
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Южная Корея отправит две машины для преодоления минных полей K600 "Rhino" на Украину, сообщили журналисты южнокорейского издания Chosun Ilbo со ссылкой на источник в правительстве
K600 "Rhino" – это инженерная машина по поиску мин, который либо расчищает тыловую зону, либо расчищает пути через минное поле на передовой.
Издание пишет, что, хотя эта машина и не является смертоносным оружием, она является самой мощной в военном плане техникой, которую Южная Корея отправляла Украине.
"Правительство недавно приняло решение как можно скорее отправить на Украину два минных тральщика в дополнение к ранее отправленным старым миноискателям. Это сделано в ответ на срочный запрос и обещание президента Юн Сук Ёля поддержать Украину", - пишет издание.
В мае состоялся саммит G7 в Хиросиме. На двусторонней встрече президент Южной Кореи пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому прислать несмертельное оборудование и оказать помощь в восстановлении Украины.
Авторы статьи предположили, что такое решение Юн Сук Ёль принял после встречи президента России Владимира Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Но из-за беспокойства по поводу реакции России правительство попросит Украину использовать транспортные средства только для гуманитарных операций, уточнили журналисты.
- РИА Новости, 1920, 15.09.2023
15 сентября, 11:39
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