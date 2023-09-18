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Министр обороны Польши: Туск хотел отдать России половину страны
Министр обороны Польши: Туск хотел отдать России половину страны - 18.09.2023 Украина.ру
Министр обороны Польши: Туск хотел отдать России половину страны
Нынешняя польская оппозиция во времена премьерства их лидера Дональда Туска была готова отдать Москве половину страны "в случае вторжения РФ". Видео с таким заявлением вице-председателя партии "Право и справедливость" и министра обороны Польши Мариуша Блащака 18 сентября активно распространяют польские СМИ и украинские Телеграм-каналы
2023-09-18T17:28
2023-09-18T17:28
2023-09-18T17:28
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польша
украина
министр обороны
туск
россия
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Свои слова он подтвердил демонстрируя первую страницу якобы ранее засекреченного документа от 2011 года с планом отступления польской армии за реку Вислу в случае вторжения РФ.По словам Блащака, в тексте плана говорится, что самостоятельная оборона Польши длилась бы две недели до прибытия союзных войск, а остановить противника планировалось "на концах рек Висла и Вепш", а также "сохранить плацдармы на правом берегу Вислы в районе Грудзендз - Торунь - Быдгощ и Отвоцк - Гарволин - Рыки".Журналисты польской газеты Rzeczpospolitej связали данное заявление Блащака со скорыми парламентскими выборами, где главным оппонентом власти является "Гражданская платформа" Дональда Туска."Право и справедливость" правит в Польше с 2015 года. Ее бессменный лидер - Ярослав Качиньский, а также в коалицию входят действующий премьер Матеуш Моравецкий и министр обороны Мариуш Блащак.Их главный конкурент - лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск. По мнению экспертов, политик он опытный, его партия находились у власти в 2007 - 2015 годах, а сам Туск с 2014 по 2019 год занимал место председателя Европейского совета.Судя по последним данным опросов за "Право и справедливость" готовы отдать свои голоса 29% поляков, а за "Гражданскую платформу" - 28%. Это значит, что борьба будет ожесточенной, и в ход пойдут все возможные методы устранения конкурентов, уверены эксперты.
https://ukraina.ru/20230918/1049487776.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, польша, украина, министр обороны, туск, россия
Новости, Польша, Украина, министр обороны, Туск, Россия
Министр обороны Польши: Туск хотел отдать России половину страны
Нынешняя польская оппозиция во времена премьерства их лидера Дональда Туска была готова отдать Москве половину страны "в случае вторжения РФ". Видео с таким заявлением вице-председателя партии "Право и справедливость" и министра обороны Польши Мариуша Блащака 18 сентября активно распространяют польские СМИ и украинские Телеграм-каналы
"Правительство Туска готово было отдать половину Польши в случае войны", - заявил Блащак.
Свои слова он подтвердил демонстрируя первую страницу якобы ранее засекреченного документа от 2011 года с планом отступления польской армии за реку Вислу в случае вторжения РФ.
По словам Блащака, в тексте плана говорится, что самостоятельная оборона Польши длилась бы две недели до прибытия союзных войск, а остановить противника планировалось "на концах рек Висла и Вепш", а также "сохранить плацдармы на правом берегу Вислы в районе Грудзендз - Торунь - Быдгощ и Отвоцк - Гарволин - Рыки".
Журналисты польской газеты Rzeczpospolitej связали данное заявление Блащака со скорыми парламентскими выборами, где главным оппонентом власти является "Гражданская платформа" Дональда Туска.
"Право и справедливость" правит в Польше с 2015 года. Ее бессменный лидер - Ярослав Качиньский, а также в коалицию входят действующий премьер Матеуш Моравецкий и министр обороны Мариуш Блащак.
Их главный конкурент - лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск. По мнению экспертов, политик он опытный, его партия находились у власти в 2007 - 2015 годах, а сам Туск с 2014 по 2019 год занимал место председателя Европейского совета.
Судя по последним данным опросов за "Право и справедливость" готовы отдать свои голоса 29% поляков, а за "Гражданскую платформу" - 28%. Это значит, что борьба будет ожесточенной, и в ход пойдут все возможные методы устранения конкурентов, уверены эксперты.