Украинская лаборатория и ее будущее
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Всего несколько лет назад, когда Украина была еще почти независимой страной, в том смысле, что она тогда куда больше зависела от убожества местных элит, чем от приказов элит иностранных, у неё не существовало ни одного серьёзного противоречия с Россией.
Как и везде, в Киеве происходили вяло текущие разборки между группами олигархов, которые всегда близнецы-братья и привычная борьба за краткосрочные интересы более-менее никчемных политиков за место у корыта. Это было привычно мерзко, но не смертельно. Общественная мысль Украины находилась в глубочайшем застое, состоянии из которого невозможно строить будущее, но развращенное внушенной ему инфантильной мечтой о Европе общество уже не понимало этого.
Сознание всего нашего постсоветского общества форматировалось таким образом, чтобы мы, разучившись отличать фашизм от коммунизма, зато увидевшие разницу между нацизмом и национализмом, разучились понимать что-либо вообще. И делалось это, чтобы сегодняшние украинцы, вскормленные с молоком матери антироссийской и антисоветской пропагандой, не заметили, как во сне коллективного сознания нежный голос гипнотизера попросил их геройски самоубиться о камни собственного забытого прошлого.
Сознание всего нашего постсоветского общества форматировалось таким образом, чтобы мы, разучившись отличать фашизм от коммунизма, зато увидевшие разницу между нацизмом и национализмом, разучились понимать что-либо вообще. И делалось это, чтобы сегодняшние украинцы, вскормленные с молоком матери антироссийской и антисоветской пропагандой, не заметили, как во сне коллективного сознания нежный голос гипнотизера попросил их геройски самоубиться о камни собственного забытого прошлого.
18 мая 2021, 15:05Олег Ясинский: кто онУкраинский журналист-международник, живущий в Чили
Украина, по сути, оказалась главной и крупнейшей в Европе лабораторией по уничтожению главной угрозы власти правящих миром элит – исторической памяти о Советском Союзе, обществе, почти 70 лет своего существования, опровергавшего безальтернативность единственной западной модели мироустройства.
Биолаборатории на территории Украины и огромный геополитический интерес к ней с целью создания плацдарма для борьбы с Россией непосредственно на ее западных границах немного более второстепенно, чем длительная отработка на населении новейших методологий по изменению общественного сознания и системы ценностей. Это являлось особо важным еще и потому, что подопытным оказался практически совершенно идентичный российскому и богатый украинский опыт готовился к активному применению на востоке от границ страны-лаборатории.
Нынешнее сознательное и запланированное уничтожение новыми хозяевами Украины полумиллиона украинцев за изначально ложную идею оказалось возможным только в условиях массового психического расстройства, индуцированного СМИ. И мы знаем, что работа над этим началась задолго до Майдана и мелкие жулики типа Януковича уже ничего не решали; они честно доиграли свою незавидную роль, искренне не понимая, на кого работают.
Думаю, что для многих сегодня стало уже совершенно очевидным, что если бы НАТО удалось победить в России, в будущей войне США с Китаем, россиянам была бы отведена роль нынешних украинцев.
Именно поэтому, понятно и другое - единственный способ прекращения еще только начавшейся мировой мясорубки - в военном, политическом, экономическом и культурном поражении ее бенефициаров и зачинщиков. В этой сложнейшей задаче наступил момент, когда любое индивидуальное воображение заходит в тупик, и каждое слово превращается в просьбу о коллективном усилии. Вообще, роль любого настоящего гражданского общества состоит именно в этом – совместном, творческом и постоянном поиске решений труднейших государственных задач.
Нынешнее сознательное и запланированное уничтожение новыми хозяевами Украины полумиллиона украинцев за изначально ложную идею оказалось возможным только в условиях массового психического расстройства, индуцированного СМИ. И мы знаем, что работа над этим началась задолго до Майдана и мелкие жулики типа Януковича уже ничего не решали; они честно доиграли свою незавидную роль, искренне не понимая, на кого работают.
Думаю, что для многих сегодня стало уже совершенно очевидным, что если бы НАТО удалось победить в России, в будущей войне США с Китаем, россиянам была бы отведена роль нынешних украинцев.
Именно поэтому, понятно и другое - единственный способ прекращения еще только начавшейся мировой мясорубки - в военном, политическом, экономическом и культурном поражении ее бенефициаров и зачинщиков. В этой сложнейшей задаче наступил момент, когда любое индивидуальное воображение заходит в тупик, и каждое слово превращается в просьбу о коллективном усилии. Вообще, роль любого настоящего гражданского общества состоит именно в этом – совместном, творческом и постоянном поиске решений труднейших государственных задач.
Украинская лаборатория разрушения и завоевания корпорациями постсоветских территорий была разработана и продумана до мелочей, но, к счастью, высокомерная система, создающая подобные алгоритмы, способна эффективно действовать только внутри собственной системы понятий, и в случае навязания ей любой другой логики, она неизбежно начнет давать сбои.
Одна из лучших иллюстраций этого – нынешний экономический и политический провал попытки нынешнего антироссийского блицкрига Запада. Западные СМИ, занятные в последние годы созданием очень примитивных антироссийских фейков, настолько увлеклись этим несложным процессом, что не заметили, как сами убедили себя и свои элиты в собственной лжи и в результате этого политика их правительств обречена на провал.
Западные аналитические службы уже не способны к серьезной аналитической работе, необходимой для понимания логики действий назначенного им противника. Наоборот, они захвачены инерцией тиражирования глупейших и поверхностнейших карикатур, вера в которые неизбежно приводит к совершенно карикатурной и провальной политики в отношение России.
Очень хочется верить, что подобный механизм должен на каком-то этапе сработать и в случае с Украиной. Любая лаборатория для полноценной экспериментальной работы требует стерильных условий, изоляции и замкнутости системы. Но спровоцированный неолиберализмом "управляемый хаос" слишком быстро становится совершенно неуправляемым.
Мы помним подобную лабораторную работу США десятилетия назад. Именно из их пробирок выводились различные "моджахеды", усамы, ИГИЛы и прочая нечисть, рано или поздно мутирующая из "друзей" во врагов и часто рикошетом бьющая по силам, которые когда-то первые нажали на курок.
Лабораторный антироссийский уродец, выращенный в украинской лаборатории, в высшей степени ненадежен, неадекватен, неудобен в обращении и главное – нежизнеспособен. Если бы принимающие в НАТОвских штабах политики были в состоянии оторваться хоть ненадолго от любимых комиксов с карикатурами, то они бы увидели, что главная угроза уничтожения их стран происходит не от России, вынужденной защищаться от участи стать еще одной Украиной, а от результатов удачного эксперимента их собственной лаборатории, созданной ими недавно в сердце Европы.