"Щелчок по носу" американцам: на парад в Мексике пригласили Преображенский полк, но не позвали США - 18.09.2023 Украина.ру
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"Щелчок по носу" американцам: на парад в Мексике пригласили Преображенский полк, но не позвали США
"Щелчок по носу" американцам: на парад в Мексике пригласили Преображенский полк, но не позвали США - 18.09.2023 Украина.ру
"Щелчок по носу" американцам: на парад в Мексике пригласили Преображенский полк, но не позвали США
Военный парад по случаю Дня независимости Мексики, куда не пригласили американских военных, но позвали российский Преображенский полк "щелчок по носу" американцам, и свидетельство того, что однополярный мир трещит по швам. Об этом 18 сентября написал Телеграм-канал "Другая Украина"
2023-09-18T17:11
2023-09-18T17:11
новости
мексика
военный парад
день независимости
россия
сша
американская гегемония
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Авторы сообщения оговорились, что расценивать это событие как резкий разворот Мексики в сторону Москвы не стоит: США еще слишком крепко удерживают Мехико в своем поле зрения. Однако произошедшее - очевидный сигнал Вашингтону о том, что его влияние изживает себя.Парад в честь Дня независимости Мексики прошел в Мехико 16 сентября. В нем приняли участие представители 19 стран, в том числе Китая, Непала, Южной Кореи, Бразилии, Колумбии, Венесуэлы и Кубы.Российскую Федерацию представили солдаты 154-го Преображенского полка, а вот американцы на праздник приглашены не были.При этом в заявлении Секретариата национальной обороны Мексики было сказано, что участие военных контингентов многих стран - это "демонстрация братства, объединяющего Мексику со странами Америки, Европы и Азии".В начале текущего года в СМИ появилась информация о том, что власти Мексики намерены ввести для россиян безвизовый режим. За период с февраля 2022 года по июль 2023-го в Мексику посетили более 112-ти тысяч граждан РФ.
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новости, мексика, военный парад, день независимости, россия, сша, американская гегемония
Новости, Мексика, военный парад, День независимости, Россия, США, американская гегемония

"Щелчок по носу" американцам: на парад в Мексике пригласили Преображенский полк, но не позвали США

17:11 18.09.2023
 
© Embajada de Rusia en Mexico/Telegram
© Embajada de Rusia en Mexico/Telegram
Читать в
Военный парад по случаю Дня независимости Мексики, куда не пригласили американских военных, но позвали российский Преображенский полк "щелчок по носу" американцам, и свидетельство того, что однополярный мир трещит по швам. Об этом 18 сентября написал Телеграм-канал "Другая Украина"
"СМИ уже назвали это "щелчком по носу" Вашингтону, тем более, что в параде приняли участие россияне — солдаты 154-го Преображенского полка. Реакция посла Украины в Мексике на российский триколор, развевающийся над главной площадью столицы страны, была нервной и вполне предсказуемой: пани Оксана Драмарецкая обвинила президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в "нарушении политики нейтралитета"", - говорится в публикации канала.
Авторы сообщения оговорились, что расценивать это событие как резкий разворот Мексики в сторону Москвы не стоит: США еще слишком крепко удерживают Мехико в своем поле зрения. Однако произошедшее - очевидный сигнал Вашингтону о том, что его влияние изживает себя.
Парад в честь Дня независимости Мексики прошел в Мехико 16 сентября. В нем приняли участие представители 19 стран, в том числе Китая, Непала, Южной Кореи, Бразилии, Колумбии, Венесуэлы и Кубы.
Российскую Федерацию представили солдаты 154-го Преображенского полка, а вот американцы на праздник приглашены не были.
При этом в заявлении Секретариата национальной обороны Мексики было сказано, что участие военных контингентов многих стран - это "демонстрация братства, объединяющего Мексику со странами Америки, Европы и Азии".
В начале текущего года в СМИ появилась информация о том, что власти Мексики намерены ввести для россиян безвизовый режим. За период с февраля 2022 года по июль 2023-го в Мексику посетили более 112-ти тысяч граждан РФ.
П/к президента НИЦ Курчатовский институт М. Ковальчука - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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