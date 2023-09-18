https://ukraina.ru/20230918/1049502010.html

"Щелчок по носу" американцам: на парад в Мексике пригласили Преображенский полк, но не позвали США

"Щелчок по носу" американцам: на парад в Мексике пригласили Преображенский полк, но не позвали США - 18.09.2023 Украина.ру

"Щелчок по носу" американцам: на парад в Мексике пригласили Преображенский полк, но не позвали США

Военный парад по случаю Дня независимости Мексики, куда не пригласили американских военных, но позвали российский Преображенский полк "щелчок по носу" американцам, и свидетельство того, что однополярный мир трещит по швам. Об этом 18 сентября написал Телеграм-канал "Другая Украина"

2023-09-18T17:11

2023-09-18T17:11

2023-09-18T17:11

новости

мексика

военный парад

день независимости

россия

сша

американская гегемония

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Авторы сообщения оговорились, что расценивать это событие как резкий разворот Мексики в сторону Москвы не стоит: США еще слишком крепко удерживают Мехико в своем поле зрения. Однако произошедшее - очевидный сигнал Вашингтону о том, что его влияние изживает себя.Парад в честь Дня независимости Мексики прошел в Мехико 16 сентября. В нем приняли участие представители 19 стран, в том числе Китая, Непала, Южной Кореи, Бразилии, Колумбии, Венесуэлы и Кубы.Российскую Федерацию представили солдаты 154-го Преображенского полка, а вот американцы на праздник приглашены не были.При этом в заявлении Секретариата национальной обороны Мексики было сказано, что участие военных контингентов многих стран - это "демонстрация братства, объединяющего Мексику со странами Америки, Европы и Азии".В начале текущего года в СМИ появилась информация о том, что власти Мексики намерены ввести для россиян безвизовый режим. За период с февраля 2022 года по июль 2023-го в Мексику посетили более 112-ти тысяч граждан РФ.

https://ukraina.ru/20230918/1049497272.html

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новости, мексика, военный парад, день независимости, россия, сша, американская гегемония