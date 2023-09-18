https://ukraina.ru/20230918/1049500649.html
ВСУ выпустили снаряды по центру Донецка
ВСУ выпустили снаряды по центру Донецка - 18.09.2023 Украина.ру
ВСУ выпустили снаряды по центру Донецка
Украинский снаряд прилетел по административному зданию в центре Донецка, сообщает 18 сентября мэр города Алексей Кулемзин
2023-09-18T15:58
2023-09-18T15:58
2023-09-18T15:59
новости
россия
днр
донецкая народная республика
донецк
новые регионы
всу
обстрелы
здание
администрация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/12/1049499795_27:0:1414:780_1920x0_80_0_0_5dce4ab67933b34a01763b1616926067.png
ВСУ обстреляли центр Донецка. Под обстрел попало административной здание ДНР.На видео видно, что все затянуто дымом, улицы опустели.ВРИО глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил обстрел центра города.В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что по центру Донецка (Ворошиловский район) выпущено 3 ракеты из РСЗО.Также в СЦКК сообщили о многочисленных обстрелах Петровского района Донецка.
https://ukraina.ru/20230916/1049454557.html
донецкая народная республика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/12/1049499795_201:0:1241:780_1920x0_80_0_0_6cbd1dafac1ea20cc34802e0f4637ac5.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, днр, донецкая народная республика, донецк, новые регионы, всу, обстрелы, здание, администрация
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донецк, Новые регионы, ВСУ, обстрелы, здание, администрация
ВСУ выпустили снаряды по центру Донецка
15:58 18.09.2023 (обновлено: 15:59 18.09.2023)
Украинский снаряд прилетел по административному зданию в центре Донецка, сообщает 18 сентября мэр города Алексей Кулемзин