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ВСУ выпустили снаряды по центру Донецка

ВСУ выпустили снаряды по центру Донецка - 18.09.2023 Украина.ру

ВСУ выпустили снаряды по центру Донецка

Украинский снаряд прилетел по административному зданию в центре Донецка, сообщает 18 сентября мэр города Алексей Кулемзин

2023-09-18T15:58

2023-09-18T15:58

2023-09-18T15:59

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ВСУ обстреляли центр Донецка. Под обстрел попало административной здание ДНР.На видео видно, что все затянуто дымом, улицы опустели.ВРИО глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил обстрел центра города.В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что по центру Донецка (Ворошиловский район) выпущено 3 ракеты из РСЗО.Также в СЦКК сообщили о многочисленных обстрелах Петровского района Донецка.

https://ukraina.ru/20230916/1049454557.html

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новости, россия, днр, донецкая народная республика, донецк, новые регионы, всу, обстрелы, здание, администрация