ВСУ выпустили снаряды по центру Донецка - 18.09.2023 Украина.ру
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ВСУ выпустили снаряды по центру Донецка
ВСУ выпустили снаряды по центру Донецка - 18.09.2023 Украина.ру
ВСУ выпустили снаряды по центру Донецка
Украинский снаряд прилетел по административному зданию в центре Донецка, сообщает 18 сентября мэр города Алексей Кулемзин
2023-09-18T15:58
2023-09-18T15:59
новости
россия
днр
донецкая народная республика
донецк
новые регионы
всу
обстрелы
здание
администрация
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ВСУ обстреляли центр Донецка. Под обстрел попало административной здание ДНР.На видео видно, что все затянуто дымом, улицы опустели.ВРИО глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил обстрел центра города.В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что по центру Донецка (Ворошиловский район) выпущено 3 ракеты из РСЗО.Также в СЦКК сообщили о многочисленных обстрелах Петровского района Донецка.
https://ukraina.ru/20230916/1049454557.html
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новости, россия, днр, донецкая народная республика, донецк, новые регионы, всу, обстрелы, здание, администрация
Новости, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, Донецк, Новые регионы, ВСУ, обстрелы, здание, администрация

ВСУ выпустили снаряды по центру Донецка

15:58 18.09.2023 (обновлено: 15:59 18.09.2023)
 
© скриншот видео очевидца
© скриншот видео очевидца
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Украинский снаряд прилетел по административному зданию в центре Донецка, сообщает 18 сентября мэр города Алексей Кулемзин
ВСУ обстреляли центр Донецка. Под обстрел попало административной здание ДНР.
На видео видно, что все затянуто дымом, улицы опустели.
ВРИО глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил обстрел центра города.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что по центру Донецка (Ворошиловский район) выпущено 3 ракеты из РСЗО.
Также в СЦКК сообщили о многочисленных обстрелах Петровского района Донецка.
- РИА Новости, 1920, 16.09.2023
16 сентября, 11:31
За 10 минут 7 снарядов. ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасамиВооруженные силы Украины выпустили за 10 минут 7 кассетных снарядов по Донецку, сообщили 16 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
 
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