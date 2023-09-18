https://ukraina.ru/20230918/1049499438.html

"Плюет на мораль": украинского ведущего обвинили в заработке "на крови соотечественников"

"Плюет на мораль": украинского ведущего обвинили в заработке "на крови соотечественников" - 18.09.2023 Украина.ру

"Плюет на мораль": украинского ведущего обвинили в заработке "на крови соотечественников"

Украинский ведущий Владимир Остапчук попал в новый скандал. До сих пор его обвиняли в глумлении над голодомором и выступлениях перед русскими, теперь же артисту вменяют использование "служебного положения" ради наживы. Такое заявление в новом выпуске шоу "ТОП 10" на YouTube сделала ведущая украинского радио "Люкс ФМ" Наталья Тур

2023-09-18T15:32

2023-09-18T15:32

2023-09-18T15:32

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украина

ведущий

заработок

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Ее возмутило, что Остапчук выезжает на заработки за границу, хотя всем остальным мужчинам призывного возраста это запрещено. Так, буквально на днях стало известно, что ведущего заметили на свадьбе в Хорватии, хотя он утверждал, что поехал туда ради благотворительности.Ранее Остапчук уже становился "героем" скандалов. Например, в конце ноября 2021 года он стал ведущим на дне рождении блоггера-миллионника Александра Залиско. Празднование прошло в день памяти жертв голодомора, а Остапчук выложил в сеть фото с мероприятия, подписав его "блогерская голодная туса".Потом украинцы обвиняли ведущего в выступлениях перед россиянами, а в начале августа Остапчук "отличился" на шоу "Мекнув - питайте", позволил себе оскорбительные высказывания в сторону женщин. В частности, он сказал, что "девушка должна быть выбрита везде" и призвал всех дам лучше стараться, так как мужчины делают все, чтобы "быть красивыми".Наконец, пару недель назад ведущего обвинили в том, что он использует поездки в Европу под видом благотворительности для личной наживы, фактически "зарабатывая на "крови соотечественников".

https://ukraina.ru/20230918/1049496664.html

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новости, украина, ведущий, заработок