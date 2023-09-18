"Плюет на мораль": украинского ведущего обвинили в заработке "на крови соотечественников" - 18.09.2023 Украина.ру
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"Плюет на мораль": украинского ведущего обвинили в заработке "на крови соотечественников"
"Плюет на мораль": украинского ведущего обвинили в заработке "на крови соотечественников" - 18.09.2023 Украина.ру
"Плюет на мораль": украинского ведущего обвинили в заработке "на крови соотечественников"
Украинский ведущий Владимир Остапчук попал в новый скандал. До сих пор его обвиняли в глумлении над голодомором и выступлениях перед русскими, теперь же артисту вменяют использование "служебного положения" ради наживы. Такое заявление в новом выпуске шоу "ТОП 10" на YouTube сделала ведущая украинского радио "Люкс ФМ" Наталья Тур
2023-09-18T15:32
2023-09-18T15:32
новости
украина
ведущий
заработок
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Ее возмутило, что Остапчук выезжает на заработки за границу, хотя всем остальным мужчинам призывного возраста это запрещено. Так, буквально на днях стало известно, что ведущего заметили на свадьбе в Хорватии, хотя он утверждал, что поехал туда ради благотворительности.Ранее Остапчук уже становился "героем" скандалов. Например, в конце ноября 2021 года он стал ведущим на дне рождении блоггера-миллионника Александра Залиско. Празднование прошло в день памяти жертв голодомора, а Остапчук выложил в сеть фото с мероприятия, подписав его "блогерская голодная туса".Потом украинцы обвиняли ведущего в выступлениях перед россиянами, а в начале августа Остапчук "отличился" на шоу "Мекнув - питайте", позволил себе оскорбительные высказывания в сторону женщин. В частности, он сказал, что "девушка должна быть выбрита везде" и призвал всех дам лучше стараться, так как мужчины делают все, чтобы "быть красивыми".Наконец, пару недель назад ведущего обвинили в том, что он использует поездки в Европу под видом благотворительности для личной наживы, фактически "зарабатывая на "крови соотечественников".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, ведущий, заработок
Новости, Украина, ведущий, заработок

"Плюет на мораль": украинского ведущего обвинили в заработке "на крови соотечественников"

15:32 18.09.2023
 
© Владимир Остапчук/ИнстаграмВладимир Остапчук
Владимир Остапчук
© Владимир Остапчук/Инстаграм
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Украинский ведущий Владимир Остапчук попал в новый скандал. До сих пор его обвиняли в глумлении над голодомором и выступлениях перед русскими, теперь же артисту вменяют использование "служебного положения" ради наживы. Такое заявление в новом выпуске шоу "ТОП 10" на YouTube сделала ведущая украинского радио "Люкс ФМ" Наталья Тур
Ее возмутило, что Остапчук выезжает на заработки за границу, хотя всем остальным мужчинам призывного возраста это запрещено. Так, буквально на днях стало известно, что ведущего заметили на свадьбе в Хорватии, хотя он утверждал, что поехал туда ради благотворительности.

"Эта тема очень эмоциональна для меня. Потому что я вообще не понимаю, почему Остапчуку можно выезжать за границу и зарабатывать деньги, а моему, например, соседу, у которого трое детей и он всю свою жизнь ездил на заработки, нельзя. Это очень несправедливо", - заявила Тур, подчеркнув, что Остапчук "плюет на мораль".

Ранее Остапчук уже становился "героем" скандалов. Например, в конце ноября 2021 года он стал ведущим на дне рождении блоггера-миллионника Александра Залиско. Празднование прошло в день памяти жертв голодомора, а Остапчук выложил в сеть фото с мероприятия, подписав его "блогерская голодная туса".
Потом украинцы обвиняли ведущего в выступлениях перед россиянами, а в начале августа Остапчук "отличился" на шоу "Мекнув - питайте", позволил себе оскорбительные высказывания в сторону женщин. В частности, он сказал, что "девушка должна быть выбрита везде" и призвал всех дам лучше стараться, так как мужчины делают все, чтобы "быть красивыми".
Наконец, пару недель назад ведущего обвинили в том, что он использует поездки в Европу под видом благотворительности для личной наживы, фактически "зарабатывая на "крови соотечественников".
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