https://ukraina.ru/20230918/1049494754.html
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова - 18.09.2023 Украина.ру
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования композитору Александре Пахмутовой в связи с кончиной ее супруга поэта-песенника Николая Добронравова. Соответствующую телеграмму 18 сентября опубликовали на сайте Кремля
2023-09-18T13:54
2023-09-18T13:54
2023-09-18T13:54
новости
смерть
владимир путин
соболезнования
стихи
песни
культура
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"Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем. Его уход - большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас... Убеждён, что честное, вдохновенное, удивительно искреннее творчество Николая Добронравова всегда будет созвучно времени", - отметил Путин.Также президент подчеркнул, что в поэтических произведениях Добронравова отразились яркие страницы истории великой страны, трудовые свершения современников, их мечты, стремления, мужество и человеческое достоинство.Николай Добронравов родился в 1928 году. В 1950 году он окончил Школу-студию имени Вл.И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького, а в 1970-м вступил в Союз писателей СССР. С 1970-х по 1990-е годы вышло несколько его поэтических сборников: "Созвездие Гагарина", "Стихи и песни", "Таежные костры" и другие.В числе композиторов, которые писали музыку на его стихи, — Микаэл Таривердиев, Полад Бюль-Бюль оглы, Евгений Мартынов. Песни Николая Добронравова исполняли Анна Герман, Муслим Магомаев, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова и другие.Особую популярность завоевали песни на стихи писателя, написанные его женой Александрой Пахмутовой. В их число вошли "Геологи", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Обнимая небо", "Знаете, каким он парнем был!", "Усталая подлодка", "Трус не играет в хоккей" и другие.
https://ukraina.ru/20230602/1046850894.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, смерть, владимир путин, соболезнования, стихи, песни
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования композитору Александре Пахмутовой в связи с кончиной ее супруга поэта-песенника Николая Добронравова. Соответствующую телеграмму 18 сентября опубликовали на сайте Кремля
"Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем. Его уход - большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас... Убеждён, что честное, вдохновенное, удивительно искреннее творчество Николая Добронравова всегда будет созвучно времени", - отметил Путин.
Также президент подчеркнул, что в поэтических произведениях Добронравова отразились яркие страницы истории великой страны, трудовые свершения современников, их мечты, стремления, мужество и человеческое достоинство.
Николай Добронравов родился в 1928 году. В 1950 году он окончил Школу-студию имени Вл.И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького, а в 1970-м вступил в Союз писателей СССР. С 1970-х по 1990-е годы вышло несколько его поэтических сборников: "Созвездие Гагарина", "Стихи и песни", "Таежные костры" и другие.
В числе композиторов, которые писали музыку на его стихи, — Микаэл Таривердиев, Полад Бюль-Бюль оглы, Евгений Мартынов.
Песни Николая Добронравова исполняли Анна Герман, Муслим Магомаев, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова и другие.
Особую популярность завоевали песни на стихи писателя, написанные его женой Александрой Пахмутовой. В их число вошли "Геологи", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Обнимая небо", "Знаете, каким он парнем был!", "Усталая подлодка", "Трус не играет в хоккей" и другие.