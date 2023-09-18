https://ukraina.ru/20230918/1049494754.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова - 18.09.2023 Украина.ру

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования композитору Александре Пахмутовой в связи с кончиной ее супруга поэта-песенника Николая Добронравова. Соответствующую телеграмму 18 сентября опубликовали на сайте Кремля

2023-09-18T13:54

2023-09-18T13:54

2023-09-18T13:54

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"Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем. Его уход - большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас... Убеждён, что честное, вдохновенное, удивительно искреннее творчество Николая Добронравова всегда будет созвучно времени", - отметил Путин.Также президент подчеркнул, что в поэтических произведениях Добронравова отразились яркие страницы истории великой страны, трудовые свершения современников, их мечты, стремления, мужество и человеческое достоинство.Николай Добронравов родился в 1928 году. В 1950 году он окончил Школу-студию имени Вл.И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького, а в 1970-м вступил в Союз писателей СССР. С 1970-х по 1990-е годы вышло несколько его поэтических сборников: "Созвездие Гагарина", "Стихи и песни", "Таежные костры" и другие.В числе композиторов, которые писали музыку на его стихи, — Микаэл Таривердиев, Полад Бюль-Бюль оглы, Евгений Мартынов. Песни Николая Добронравова исполняли Анна Герман, Муслим Магомаев, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова и другие.Особую популярность завоевали песни на стихи писателя, написанные его женой Александрой Пахмутовой. В их число вошли "Геологи", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Обнимая небо", "Знаете, каким он парнем был!", "Усталая подлодка", "Трус не играет в хоккей" и другие.

https://ukraina.ru/20230602/1046850894.html

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новости, смерть, владимир путин, соболезнования, стихи, песни