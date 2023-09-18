https://ukraina.ru/20230918/1049492691.html

Капеллан греко-католической церкви во время проповеди призвал "вычищать" Украину от УПЦ

Капеллан греко-католической церкви во время проповеди призвал "вычищать" Украину от УПЦ - 18.09.2023 Украина.ру

Капеллан греко-католической церкви во время проповеди призвал "вычищать" Украину от УПЦ

Капеллан Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Николай Мединский призвал своих прихожан „вычищать“ Украину от Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 18 сентября сообщил портал „Союз православных журналистов“.

2023-09-18T13:20

2023-09-18T13:20

2023-09-18T13:20

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Духовник УГКЦ во время проповеди в захваченном раскольнической „Православной церковью Украины“ (ПЦУ) храме Николы Пустынного в селе Новоселки Вышгородского района рассказал верующим, что они "должны вычищать“ районы Украины от присутствия "духовного оккупанта".По его словам, каноническая УПЦ "без остановки десятилетиями формирует присутствие России в сознании украинского народа".Назвав захват храма Бориса и Глеба в Вышгороде "радостной новостью“, Мединский призвал своих слушателей делать это и в других населенных пунктах области.Он отметил, что это должны делать именно его слушатели, потому что властям и военным не очень удобно захватывать храмы."Запомните: это не сможет сделать полностью ни власть, ни военные - это можно сделать только с помощью людей. Потому что, когда приходит власть, приходит военный, а там стоит несколько десятков бабушек, которые наслушались лжи московского попа, то как ты будешь воевать с бабушками? Как это все будет выглядеть?", – задумался Мединский.Киевский режим за последний год организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.Украинская православная церковь 5 сентября заявила о захвате Покровского храма в Киеве клириком раскольнической ПЦУ.

https://ukraina.ru/20230812/1048642952.html

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новости, греко-католики, украина, упц