Капеллан греко-католической церкви во время проповеди призвал "вычищать" Украину от УПЦ - 18.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230918/1049492691.html
Капеллан греко-католической церкви во время проповеди призвал "вычищать" Украину от УПЦ
Капеллан греко-католической церкви во время проповеди призвал "вычищать" Украину от УПЦ - 18.09.2023 Украина.ру
Капеллан греко-католической церкви во время проповеди призвал "вычищать" Украину от УПЦ
Капеллан Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Николай Мединский призвал своих прихожан „вычищать“ Украину от Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 18 сентября сообщил портал „Союз православных журналистов“.
2023-09-18T13:20
2023-09-18T13:20
новости
греко-католики
украина
упц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/100961/63/1009616322_0:194:2949:1853_1920x0_80_0_0_eeb8abd64d2bd537e771bf7081f606ab.jpg
Духовник УГКЦ во время проповеди в захваченном раскольнической „Православной церковью Украины“ (ПЦУ) храме Николы Пустынного в селе Новоселки Вышгородского района рассказал верующим, что они "должны вычищать“ районы Украины от присутствия "духовного оккупанта".По его словам, каноническая УПЦ "без остановки десятилетиями формирует присутствие России в сознании украинского народа".Назвав захват храма Бориса и Глеба в Вышгороде "радостной новостью“, Мединский призвал своих слушателей делать это и в других населенных пунктах области.Он отметил, что это должны делать именно его слушатели, потому что властям и военным не очень удобно захватывать храмы."Запомните: это не сможет сделать полностью ни власть, ни военные - это можно сделать только с помощью людей. Потому что, когда приходит власть, приходит военный, а там стоит несколько десятков бабушек, которые наслушались лжи московского попа, то как ты будешь воевать с бабушками? Как это все будет выглядеть?", – задумался Мединский.Киевский режим за последний год организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.Украинская православная церковь 5 сентября заявила о захвате Покровского храма в Киеве клириком раскольнической ПЦУ.
https://ukraina.ru/20230812/1048642952.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/100961/63/1009616322_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_7fe272999377a12f273856ab1028e8ee.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, греко-католики, украина, упц
Новости, греко-католики, Украина, УПЦ

Капеллан греко-католической церкви во время проповеди призвал "вычищать" Украину от УПЦ

13:20 18.09.2023
 
© РИА Новости . Леся Полякова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости . Леся Полякова
Перейти в фотобанк
Читать в
Капеллан Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Николай Мединский призвал своих прихожан „вычищать“ Украину от Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 18 сентября сообщил портал „Союз православных журналистов“.
Духовник УГКЦ во время проповеди в захваченном раскольнической „Православной церковью Украины“ (ПЦУ) храме Николы Пустынного в селе Новоселки Вышгородского района рассказал верующим, что они "должны вычищать“ районы Украины от присутствия "духовного оккупанта".
По его словам, каноническая УПЦ "без остановки десятилетиями формирует присутствие России в сознании украинского народа".
Назвав захват храма Бориса и Глеба в Вышгороде "радостной новостью“, Мединский призвал своих слушателей делать это и в других населенных пунктах области.
"Мы должны попытаться поддержать людей там (в Вышгороде) и потихоньку присоединяться к этой работе (захватам храмов), потому что мы должны полностью вычистить город Вышгород весь район и каждое село - вычистить полностью", – заявил Мединский.
Он отметил, что это должны делать именно его слушатели, потому что властям и военным не очень удобно захватывать храмы.
"Запомните: это не сможет сделать полностью ни власть, ни военные - это можно сделать только с помощью людей. Потому что, когда приходит власть, приходит военный, а там стоит несколько десятков бабушек, которые наслушались лжи московского попа, то как ты будешь воевать с бабушками? Как это все будет выглядеть?", – задумался Мединский.
Киевский режим за последний год организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны был внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
Украинская православная церковь 5 сентября заявила о захвате Покровского храма в Киеве клириком раскольнической ПЦУ.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
12 августа, 06:19
Государственный терроризм и религия. Что происходит с УПЦ на Украине и выживет ли православиеЕсли после СВО на Украине останутся территории, которые будут интегрированы в западный мир, никакой православной церкви там не останется. Так полагает сербский эксперт по церковному праву Зоран Чворович.
 
Новостигреко-католикиУкраинаУПЦ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:04Хун Юань: Неудачное украинское контрнаступление проводится исключительно для новостной повестки Запада
13:54Путин выразил соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова
13:41Что происходит в тайных тюрьмах СБУ: Вилков о "чёрных человечках" и давлении через Европу. Видео
13:20Капеллан греко-католической церкви во время проповеди призвал "вычищать" Украину от УПЦ
13:15Украина против членов ЕС, увольнение замов, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 сентября
13:13Начало осени в огне. Запад по-прежнему ищет способы "победить Путина"
12:42Кремль отреагировал на слухи об "исчезновении" Кадырова
12:35В Грузии планируют устроить свой Евромайдан — Служба госбезопасности
12:28Еврокомииссия рассмотрит спорные вопросы по импорту украинского зерна
12:27На Украине подсчитали уровень гендерной дискриминации зарплат
12:21"Что еще сделать, чтобы оценили нашу благодарность?": Зеленский убеждает Запад продолжить финансирование
12:14Железняк сообщил об увольнении Маляр
12:14Шуфрича могут уволить из Комитета по свободе слова за его слова - депутат ВР
12:07Пообщался с контрактниками: в сети появились снимки из поездки Медведева в ДНР
12:06Политконсультант Госдепа: украинцы должны отрабатывать американские доллары
11:36Обязаны Украине во вред себе: Киев пригрозил подать в суд на Польшу, Венгрию и Словакию
11:24Меган и Гарри Сассекские вручили медаль украинской неонацистке из "Азова"*
11:19Российская "Андроидная техника" открывает серийное производство электродвигателей для БПЛА
11:18"Имеем право": Зеленский об ударах беспилотниками по России
11:07Жительница поселка в Курской области пострадала при обстреле ВСУ
Лента новостейМолния