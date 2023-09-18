https://ukraina.ru/20230918/1049492315.html
Кремль отреагировал на слухи об "исчезновении" Кадырова
Кремль отреагировал на слухи об "исчезновении" Кадырова - 18.09.2023 Украина.ру
Кремль отреагировал на слухи об "исчезновении" Кадырова
Кремль не располагает информацией о возможной болезни главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом заявил 18 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-09-18T12:42
2023-09-18T12:42
2023-09-18T12:42
кадыров
кремль
дмитрий песков
новости
владимир путин
болезнь
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"Мы не располагаем какой-то информацией. В любом случае администрация президента вряд ли может давать информацию о состоянии его здоровья. Поэтому нам здесь нечего сказать", - ответил Песков.Кроме того, официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что Кадыров якобы летал в воскресенье в Москву, чтобы, возможно, встретиться с Путиным.Ранее в различных телеграм-каналах появилась неподтвержденная информация о том, что Кадыров якобы скончался ночью в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ. До этого активно распространялись слухи о его тяжелой болезни. На этом фоне Кадыров в воскресенье опубликовал видео своей прогулки и предложил тем, кто не может отличить правду от лжи в интернете, прогуляться на свежем воздухе.
https://ukraina.ru/20230725/1048257269.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кадыров, кремль, дмитрий песков, новости, владимир путин, болезнь
Кадыров, Кремль, Дмитрий Песков, Новости, Владимир Путин, болезнь
Кремль отреагировал на слухи об "исчезновении" Кадырова
Кремль не располагает информацией о возможной болезни главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом заявил 18 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Мы не располагаем какой-то информацией. В любом случае администрация президента вряд ли может давать информацию о состоянии его здоровья. Поэтому нам здесь нечего сказать", - ответил Песков.
Кроме того, официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что Кадыров якобы летал в воскресенье в Москву, чтобы, возможно, встретиться с Путиным.
"Никаких встреч с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным не было", - заверил он.
Ранее в различных телеграм-каналах появилась неподтвержденная информация о том, что Кадыров якобы скончался ночью в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ. До этого активно распространялись слухи о его тяжелой болезни. На этом фоне Кадыров в воскресенье опубликовал видео своей прогулки и предложил тем, кто не может отличить правду от лжи в интернете, прогуляться на свежем воздухе.