https://ukraina.ru/20230918/1049492315.html

Кремль отреагировал на слухи об "исчезновении" Кадырова

Кремль отреагировал на слухи об "исчезновении" Кадырова - 18.09.2023 Украина.ру

Кремль отреагировал на слухи об "исчезновении" Кадырова

Кремль не располагает информацией о возможной болезни главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом заявил 18 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-09-18T12:42

2023-09-18T12:42

2023-09-18T12:42

кадыров

кремль

дмитрий песков

новости

владимир путин

болезнь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_5810182dca8cd7ac81ae49c706b7d0b7.jpg.webp

"Мы не располагаем какой-то информацией. В любом случае администрация президента вряд ли может давать информацию о состоянии его здоровья. Поэтому нам здесь нечего сказать", - ответил Песков.Кроме того, официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что Кадыров якобы летал в воскресенье в Москву, чтобы, возможно, встретиться с Путиным.Ранее в различных телеграм-каналах появилась неподтвержденная информация о том, что Кадыров якобы скончался ночью в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ. До этого активно распространялись слухи о его тяжелой болезни. На этом фоне Кадыров в воскресенье опубликовал видео своей прогулки и предложил тем, кто не может отличить правду от лжи в интернете, прогуляться на свежем воздухе.

https://ukraina.ru/20230725/1048257269.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

кадыров, кремль, дмитрий песков, новости, владимир путин, болезнь