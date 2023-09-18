Кремль отреагировал на слухи об "исчезновении" Кадырова - 18.09.2023 Украина.ру
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Кремль отреагировал на слухи об "исчезновении" Кадырова
Кремль отреагировал на слухи об "исчезновении" Кадырова - 18.09.2023 Украина.ру
Кремль отреагировал на слухи об "исчезновении" Кадырова
Кремль не располагает информацией о возможной болезни главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом заявил 18 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-09-18T12:42
2023-09-18T12:42
кадыров
кремль
дмитрий песков
новости
владимир путин
болезнь
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"Мы не располагаем какой-то информацией. В любом случае администрация президента вряд ли может давать информацию о состоянии его здоровья. Поэтому нам здесь нечего сказать", - ответил Песков.Кроме того, официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что Кадыров якобы летал в воскресенье в Москву, чтобы, возможно, встретиться с Путиным.Ранее в различных телеграм-каналах появилась неподтвержденная информация о том, что Кадыров якобы скончался ночью в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ. До этого активно распространялись слухи о его тяжелой болезни. На этом фоне Кадыров в воскресенье опубликовал видео своей прогулки и предложил тем, кто не может отличить правду от лжи в интернете, прогуляться на свежем воздухе.
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кадыров, кремль, дмитрий песков, новости, владимир путин, болезнь
Кадыров, Кремль, Дмитрий Песков, Новости, Владимир Путин, болезнь

Кремль отреагировал на слухи об "исчезновении" Кадырова

12:42 18.09.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Кремль не располагает информацией о возможной болезни главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом заявил 18 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Мы не располагаем какой-то информацией. В любом случае администрация президента вряд ли может давать информацию о состоянии его здоровья. Поэтому нам здесь нечего сказать", - ответил Песков.
Кроме того, официальный представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что Кадыров якобы летал в воскресенье в Москву, чтобы, возможно, встретиться с Путиным.

"Никаких встреч с (президентом России Владимиром - ред.) Путиным не было", - заверил он.

Ранее в различных телеграм-каналах появилась неподтвержденная информация о том, что Кадыров якобы скончался ночью в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ. До этого активно распространялись слухи о его тяжелой болезни. На этом фоне Кадыров в воскресенье опубликовал видео своей прогулки и предложил тем, кто не может отличить правду от лжи в интернете, прогуляться на свежем воздухе.
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Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВОИз Грозного в зону проведения СВО вылетел борт с очередной группой добровольцев. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в телеграм
 
КадыровКремльДмитрий ПесковНовостиВладимир Путинболезнь
 
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