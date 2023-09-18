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Еврокомииссия рассмотрит спорные вопросы по импорту украинского зерна

Еврокомииссия рассмотрит спорные вопросы по импорту украинского зерна - 18.09.2023 Украина.ру

Еврокомииссия рассмотрит спорные вопросы по импорту украинского зерна

Европейская комиссия (ЕК) планирует рассмотреть все спорные вопросы, связанные с импортом украинского зерна в приграничные с Украиной страны ЕС, на заседании специальной координационной платформы 25 сентября. Об этом РИА Новости сообщила представитель Комиссии Мириам Гарсиа Феррер.

2023-09-18T12:28

2023-09-18T12:28

2023-09-18T12:28

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Координационная платформа с участием пяти стран ЕС, которые граничат с Украиной, Европейской комиссии, Украины и Молдавии ранее была создана по инициативе ЕК и в ее задачи входит решение вопросов, связанных с импортом сельскохозяйственной продукции.Просьбу ограничить экспорт украинского зерна Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария в марте направили председателю ЕК Урсуле фор дер Ляйен. В мае Европейская комиссия ввела временные ограничительные меры, нацеленные на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза.Решение не продлевать ограничения в отношении украинского зерна ЕК приняла 15 сентября. При этом Брюссель обязал Киев контролировать объемы экспорта. Польша, Венгрия и Словакия в одностороннем порядке продлили соответствующих запрет до конца 2023 года.

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новости, украина, ес, зерно, импорт