Суд вынес решение по делу об уклонении беременной от службы в период СВО - СМИ - 18.09.2023 Украина.ру
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Суд вынес решение по делу об уклонении беременной от службы в период СВО - СМИ
Суд вынес решение по делу об уклонении беременной от службы в период СВО - СМИ - 18.09.2023 Украина.ру
Суд вынес решение по делу об уклонении беременной от службы в период СВО - СМИ
Судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда оставила в силе приговор Владикавказского гарнизонного военного суда уроженке Кабардино-Балкарской Республики ефрейтору Мадине Кабалоевой. Женщину признали виновной в уклонении от службы. Об этом 18 сентября сообщил "Коммерсант"
2023-09-18T10:49
2023-09-18T10:49
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Известно, что еще до возбуждения уголовного дела Калобаева обратилась в медицинскую роту своей войсковой части, где получила рекомендацию о временном освобождении от военной службы. Причиной послужило наличие ребенка 2018 года рождение и новая беременность.Руководство своей воинской части женщина об этом в известность не поставила. Уже в суде Калобаева признала факт неявки к командованию и заявила, что была уверена: медслужба доведет информацию о ней до ее начальства.Прокурор также обратил внимание суда на то, что со службы в связи с беременностью женщина не уволилась и продолжала получать положенное довольствие и пользоваться имевшимися льготами.В итоге Судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда оставила в силе приговор Владикавказского гарнизонного военного суда в виде шести лет колонии строгого режима по факту уклонения от службы.Исполнение наказания отложено до 2032 года в связи с беременностью подсудимой и наличием у нее несовершеннолетнего ребенка.Адвокат Калобаевой Роман Рабаданов заявил, что защита будет обжаловать этот приговор.
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новости, россия, уклонисты, сво, беременность
Новости, Россия, уклонисты, СВО, беременность

Суд вынес решение по делу об уклонении беременной от службы в период СВО - СМИ

10:49 18.09.2023
 
© CC0, PixabayСуд правосудие уголовный кодекс молоток
Суд правосудие уголовный кодекс молоток
© CC0, Pixabay
Читать в
Судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда оставила в силе приговор Владикавказского гарнизонного военного суда уроженке Кабардино-Балкарской Республики ефрейтору Мадине Кабалоевой. Женщину признали виновной в уклонении от службы. Об этом 18 сентября сообщил "Коммерсант"
Известно, что еще до возбуждения уголовного дела Калобаева обратилась в медицинскую роту своей войсковой части, где получила рекомендацию о временном освобождении от военной службы. Причиной послужило наличие ребенка 2018 года рождение и новая беременность.
Руководство своей воинской части женщина об этом в известность не поставила. Уже в суде Калобаева признала факт неявки к командованию и заявила, что была уверена: медслужба доведет информацию о ней до ее начальства.
Прокурор также обратил внимание суда на то, что со службы в связи с беременностью женщина не уволилась и продолжала получать положенное довольствие и пользоваться имевшимися льготами.
В итоге Судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда оставила в силе приговор Владикавказского гарнизонного военного суда в виде шести лет колонии строгого режима по факту уклонения от службы.
Исполнение наказания отложено до 2032 года в связи с беременностью подсудимой и наличием у нее несовершеннолетнего ребенка.
Адвокат Калобаевой Роман Рабаданов заявил, что защита будет обжаловать этот приговор.
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
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