https://ukraina.ru/20230918/1049486901.html

Суд вынес решение по делу об уклонении беременной от службы в период СВО - СМИ

Суд вынес решение по делу об уклонении беременной от службы в период СВО - СМИ - 18.09.2023 Украина.ру

Суд вынес решение по делу об уклонении беременной от службы в период СВО - СМИ

Судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда оставила в силе приговор Владикавказского гарнизонного военного суда уроженке Кабардино-Балкарской Республики ефрейтору Мадине Кабалоевой. Женщину признали виновной в уклонении от службы. Об этом 18 сентября сообщил "Коммерсант"

2023-09-18T10:49

2023-09-18T10:49

2023-09-18T10:49

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Известно, что еще до возбуждения уголовного дела Калобаева обратилась в медицинскую роту своей войсковой части, где получила рекомендацию о временном освобождении от военной службы. Причиной послужило наличие ребенка 2018 года рождение и новая беременность.Руководство своей воинской части женщина об этом в известность не поставила. Уже в суде Калобаева признала факт неявки к командованию и заявила, что была уверена: медслужба доведет информацию о ней до ее начальства.Прокурор также обратил внимание суда на то, что со службы в связи с беременностью женщина не уволилась и продолжала получать положенное довольствие и пользоваться имевшимися льготами.В итоге Судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда оставила в силе приговор Владикавказского гарнизонного военного суда в виде шести лет колонии строгого режима по факту уклонения от службы.Исполнение наказания отложено до 2032 года в связи с беременностью подсудимой и наличием у нее несовершеннолетнего ребенка.Адвокат Калобаевой Роман Рабаданов заявил, что защита будет обжаловать этот приговор.

https://ukraina.ru/20230918/1049484644.html

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новости, россия, уклонисты, сво, беременность