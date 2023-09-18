Суд вынес решение по делу об уклонении беременной от службы в период СВО - СМИ
Судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда оставила в силе приговор Владикавказского гарнизонного военного суда уроженке Кабардино-Балкарской Республики ефрейтору Мадине Кабалоевой. Женщину признали виновной в уклонении от службы. Об этом 18 сентября сообщил "Коммерсант"
Известно, что еще до возбуждения уголовного дела Калобаева обратилась в медицинскую роту своей войсковой части, где получила рекомендацию о временном освобождении от военной службы. Причиной послужило наличие ребенка 2018 года рождение и новая беременность.
Руководство своей воинской части женщина об этом в известность не поставила. Уже в суде Калобаева признала факт неявки к командованию и заявила, что была уверена: медслужба доведет информацию о ней до ее начальства.
Прокурор также обратил внимание суда на то, что со службы в связи с беременностью женщина не уволилась и продолжала получать положенное довольствие и пользоваться имевшимися льготами.
В итоге Судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда оставила в силе приговор Владикавказского гарнизонного военного суда в виде шести лет колонии строгого режима по факту уклонения от службы.
Исполнение наказания отложено до 2032 года в связи с беременностью подсудимой и наличием у нее несовершеннолетнего ребенка.
Адвокат Калобаевой Роман Рабаданов заявил, что защита будет обжаловать этот приговор.