https://ukraina.ru/20230918/1049486649.html

Меган и Гарри Сассекские вручили медаль украинской неонацистке из "Азова"*

Меган и Гарри Сассекские вручили медаль украинской неонацистке из "Азова"* - 18.09.2023 Украина.ру

Меган и Гарри Сассекские вручили медаль украинской неонацистке из "Азова"*

Украинская неонацистка Юлия Паевская, также известная как "Тайра", получила завоеванную на играх Invictus серебряную медаль по плаванию из рук герцога и герцогини Сассексих. Об этом 18 сентября сообщили украинские СМИ

2023-09-18T11:24

2023-09-18T11:24

2023-09-18T11:24

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тайра

меган

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медаль

принц

украина

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"Спортсменку наградили серебряной медалью, которую она заслужила в соревнованиях по плаванию. Вручал награду лично принц Гарри, а его супруга Меган не в первый раз на соревнованиях поддержала Юлию Паевскую“, - пишет ТСН."Тайра" принимала участие в соревнованиях для бывших военнослужащих. В публикации также отмечается, что Паевская готовилась к играм еще в прошлом году, но не смогла принять в них участие, так как "была в плену у россиян"."Тайра" на церемонии награждения была с украинских флагом на плечах. Принц Гарри ее обнял, вручая медаль, а Меган в этот момент стояла рядом“, - отмечает СМИ.Юлия Паевская, известная под позывным "Тайра", попала в российских плен в середине марта 2022 года как боец неонацистского полка Азов. В июне этого же года об освобождении Паевской российскими войсками объявил президент Украины Владимир Зеленский. В марте 2023 года Госдеп США наградил Паевскую ведомственной наградой.*Запрещенная в РФ террористическая организация

https://ukraina.ru/20230309/1044194268.html

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новости, тайра, меган, гарри, медаль, принц, украина