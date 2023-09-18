Меган и Гарри Сассекские вручили медаль украинской неонацистке из "Азова"* - 18.09.2023 Украина.ру
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Меган и Гарри Сассекские вручили медаль украинской неонацистке из "Азова"*
Меган и Гарри Сассекские вручили медаль украинской неонацистке из "Азова"* - 18.09.2023 Украина.ру
Меган и Гарри Сассекские вручили медаль украинской неонацистке из "Азова"*
Украинская неонацистка Юлия Паевская, также известная как "Тайра", получила завоеванную на играх Invictus серебряную медаль по плаванию из рук герцога и герцогини Сассексих. Об этом 18 сентября сообщили украинские СМИ
2023-09-18T11:24
2023-09-18T11:24
новости
тайра
меган
гарри
медаль
принц
украина
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"Спортсменку наградили серебряной медалью, которую она заслужила в соревнованиях по плаванию. Вручал награду лично принц Гарри, а его супруга Меган не в первый раз на соревнованиях поддержала Юлию Паевскую“, - пишет ТСН."Тайра" принимала участие в соревнованиях для бывших военнослужащих. В публикации также отмечается, что Паевская готовилась к играм еще в прошлом году, но не смогла принять в них участие, так как "была в плену у россиян"."Тайра" на церемонии награждения была с украинских флагом на плечах. Принц Гарри ее обнял, вручая медаль, а Меган в этот момент стояла рядом“, - отмечает СМИ.Юлия Паевская, известная под позывным "Тайра", попала в российских плен в середине марта 2022 года как боец неонацистского полка Азов. В июне этого же года об освобождении Паевской российскими войсками объявил президент Украины Владимир Зеленский. В марте 2023 года Госдеп США наградил Паевскую ведомственной наградой.*Запрещенная в РФ террористическая организация
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новости, тайра, меган, гарри, медаль, принц, украина
Новости, Тайра, Меган, Гарри, медаль, принц, Украина

Меган и Гарри Сассекские вручили медаль украинской неонацистке из "Азова"*

11:24 18.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / Northern Ireland Office
- РИА Новости, 1920, 18.09.2023
© commons.wikimedia.org / Northern Ireland Office
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Украинская неонацистка Юлия Паевская, также известная как "Тайра", получила завоеванную на играх Invictus серебряную медаль по плаванию из рук герцога и герцогини Сассексих. Об этом 18 сентября сообщили украинские СМИ
"Спортсменку наградили серебряной медалью, которую она заслужила в соревнованиях по плаванию. Вручал награду лично принц Гарри, а его супруга Меган не в первый раз на соревнованиях поддержала Юлию Паевскую“, - пишет ТСН.
"Тайра" принимала участие в соревнованиях для бывших военнослужащих.
В публикации также отмечается, что Паевская готовилась к играм еще в прошлом году, но не смогла принять в них участие, так как "была в плену у россиян".
"Тайра" на церемонии награждения была с украинских флагом на плечах. Принц Гарри ее обнял, вручая медаль, а Меган в этот момент стояла рядом“, - отмечает СМИ.
Юлия Паевская, известная под позывным "Тайра", попала в российских плен в середине марта 2022 года как боец неонацистского полка Азов. В июне этого же года об освобождении Паевской российскими войсками объявил президент Украины Владимир Зеленский. В марте 2023 года Госдеп США наградил Паевскую ведомственной наградой.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
Награждение - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
9 марта, 07:03
Награда для неонацистки. США теперь откровенно поддерживают наследников ГитлераГражданка Украины Юлия Паевская (позывной в запрещенном в России карательном батальоне "Азов" -- Тайра) удостоилась международной премии "Отважные женщины" (International Women of Courage Award) Госдепартамента США. Наряду с 10 другими отважными "вумен".
 
НовостиТайраМеганГарримедальпринцУкраина
 
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