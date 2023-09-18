https://ukraina.ru/20230918/1049486649.html
Меган и Гарри Сассекские вручили медаль украинской неонацистке из "Азова"*
Меган и Гарри Сассекские вручили медаль украинской неонацистке из "Азова"* - 18.09.2023 Украина.ру
Меган и Гарри Сассекские вручили медаль украинской неонацистке из "Азова"*
Украинская неонацистка Юлия Паевская, также известная как "Тайра", получила завоеванную на играх Invictus серебряную медаль по плаванию из рук герцога и герцогини Сассексих. Об этом 18 сентября сообщили украинские СМИ
2023-09-18T11:24
2023-09-18T11:24
2023-09-18T11:24
новости
тайра
меган
гарри
медаль
принц
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/12/1049486531_0:26:569:346_1920x0_80_0_0_d82d42be2cb4ae1483cbd421ebf8bfa3.png
"Спортсменку наградили серебряной медалью, которую она заслужила в соревнованиях по плаванию. Вручал награду лично принц Гарри, а его супруга Меган не в первый раз на соревнованиях поддержала Юлию Паевскую“, - пишет ТСН."Тайра" принимала участие в соревнованиях для бывших военнослужащих. В публикации также отмечается, что Паевская готовилась к играм еще в прошлом году, но не смогла принять в них участие, так как "была в плену у россиян"."Тайра" на церемонии награждения была с украинских флагом на плечах. Принц Гарри ее обнял, вручая медаль, а Меган в этот момент стояла рядом“, - отмечает СМИ.Юлия Паевская, известная под позывным "Тайра", попала в российских плен в середине марта 2022 года как боец неонацистского полка Азов. В июне этого же года об освобождении Паевской российскими войсками объявил президент Украины Владимир Зеленский. В марте 2023 года Госдеп США наградил Паевскую ведомственной наградой.*Запрещенная в РФ террористическая организация
https://ukraina.ru/20230309/1044194268.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/12/1049486531_0:0:569:428_1920x0_80_0_0_51f7555f1f3f1343c8bc80f6a59ab892.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, тайра, меган, гарри, медаль, принц, украина
Новости, Тайра, Меган, Гарри, медаль, принц, Украина
Меган и Гарри Сассекские вручили медаль украинской неонацистке из "Азова"*
Украинская неонацистка Юлия Паевская, также известная как "Тайра", получила завоеванную на играх Invictus серебряную медаль по плаванию из рук герцога и герцогини Сассексих. Об этом 18 сентября сообщили украинские СМИ
"Спортсменку наградили серебряной медалью, которую она заслужила в соревнованиях по плаванию. Вручал награду лично принц Гарри, а его супруга Меган не в первый раз на соревнованиях поддержала Юлию Паевскую“, - пишет ТСН.
"Тайра" принимала участие в соревнованиях для бывших военнослужащих.
В публикации также отмечается, что Паевская готовилась к играм еще в прошлом году, но не смогла принять в них участие, так как "была в плену у россиян".
"Тайра" на церемонии награждения была с украинских флагом на плечах. Принц Гарри ее обнял, вручая медаль, а Меган в этот момент стояла рядом“, - отмечает СМИ.
Юлия Паевская, известная под позывным "Тайра", попала в российских плен в середине марта 2022 года как боец неонацистского полка Азов. В июне этого же года об освобождении Паевской российскими войсками объявил президент Украины Владимир Зеленский. В марте 2023 года Госдеп США наградил Паевскую ведомственной наградой.
*Запрещенная в РФ террористическая организация