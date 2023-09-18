"Деоккупация ГДР": Рогов прокомментировал слова Шольца об Украине

"Шольц не имеет права выдвигать какие-либо условия для переговоров по Украине. Условия для переговоров уже озвучил наш президент, и Шольц здесь ни при чем. Шольц и мир – это абсолютно несовместимые вещи. Он может говорить что угодно, но это его личное мнение, которое не касается южнорусских земель", - добавил Рогов.