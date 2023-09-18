"Деоккупация ГДР": Рогов прокомментировал слова Шольца об Украине
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов предложил поднять вопрос о деоккупации Восточной Германии, комментируя условия канцлера ФРГ Олафа Шольца для переговоров по Украине. Его слова приводит РИА Новости
"Мы как жители освобожденной части Запорожской области должны первыми поднять вопрос об освобождении ГДР от оккупации ФРГ. Тогда референдум не проводился, просто была сломана стена, которая проходила по границе двух государств. По сути произошёл аншлюс", - сказал Рогов.
По мнению Рогова, если канцлер Германии Шольц хочет войти в историю как порядочный политик, ему следует вывести войска из Восточной Германии, которая была "оккупирована ФРГ" в 1990 году.
"Шольц не имеет права выдвигать какие-либо условия для переговоров по Украине. Условия для переговоров уже озвучил наш президент, и Шольц здесь ни при чем. Шольц и мир – это абсолютно несовместимые вещи. Он может говорить что угодно, но это его личное мнение, которое не касается южнорусских земель", - добавил Рогов.
Шольц ранее заявил, что условием начала мирных переговоров является вывод российских войск с территории Украины.