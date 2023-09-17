Лукашенко пнул польских "стервятников" - 17.09.2023 Украина.ру
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Лукашенко пнул польских "стервятников"
Лукашенко пнул польских "стервятников" - 17.09.2023 Украина.ру
Лукашенко пнул польских "стервятников"
День народного единства в Белоруссии каждый год наполняется удивительным содержанием
2023-09-17T22:04
2023-09-17T22:04
17 сентября 1939 года
новости
белоруссия
государственность
национализм
националисты
националистический лозунг
идеология
пропаганда
исторические мифы
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Белорусы были единым целым как минимум с 988 года и "понимают, почему 17 сентября республика отмечала День освобождения трудящихся Западной Белоруссии от польских панов, от оккупации, от гнета". Об этом 17 сентября заявил Александр Лукашенко на форуме "Мы - беларусы!", посвящённом государственному празднику - Дню народного единства, сообщает пресс-служба президента Белоруссии."На протяжении многих столетий белорусы были единым целым: когда принимали христианство; когда держали удар германского Тевтонского ордена; когда сражались с французской армией Наполеона; когда обороняли свои веру, язык и культуру; когда в едином порыве с братскими советскими народами создавали основу своей национальной государственности, вставали на борьбу с фашистской агрессией и возрождали советскую страну из пепла Великой Отечественной войны. И когда на обломках Советского Союза начали строить суверенную Беларусь", - сообщил Лукашенко.Нет ясности в происхождении источников, на основе которых спичрайтеры написали текст выступления Лукашенко. Во всяком случае, ни одна из русских летописей не упоминает о белорусском народе, и Наполеон (солдатам которого установлен памятник) даже не подозревал о таком противнике.Тем не менее, уверен Лукашенко, в те века белорусский народ не только был, но и сражался, и строил, и возрождал. И теперь, считает руководитель учреждённой в 1919 году в Смоленске республики, опасность существует и исходит от Польши."Сегодня над нами, как и накануне Великой Отечественной войны, кружат стервятники. Кружат вокруг белорусских, российских и украинских земель. Готовы хоть с дьяволом заключить союз, только бы занять больше места на политической карте мира... "Ад можа да можа", - сообщил Лукашенко. - И хотели бы навсегда стереть из мировой истории факты политического позора и нравственного падения своих предшественников. Сами хотели бы забыть, как официальная соседка - наша Польша - одна из первых признала нацистский рейх. Это факт. Подписала с ним договор о ненападении и секретное соглашение о разделе Чехословакии. Как, получив часть чужой территории, сама была раздавлена в течение короткого времени своим же бывшим союзником".Лукашенко напомнил об угнетении белорусов в польском государстве межвоенного периода – вплоть до физического уничтожения. ОН отметил: "Разве можно забыть, как из пушек палили по белорусским деревням, как били розгами белорусских детей в чужих школах, изощренно издевались над белорусами, русскими, украинцами в польском концлагере в Березе-Картузской? Это все – факты".По мнению Лукашенко, сейчас по итогу "наше благородное стремление жить в мире соседи не оценили". Он уточнил, что речь о польских политиках "все эти годы жаждущих реванша" и заверил: "Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет, потому что это невозможно!".Согласно официальному сообщению президентской пресс-службы, речь Лукашенко неоднократно прерывалась аплодисментами.Государственный праздник 17 сентября учреждён президентским указом в 2021 году как "День народного единства". Дата 17 сентября 1939 года – начала Освободительного похода РККА в разгромленную Вермахтом Польшу для защиты Западной Украины и Западной Белоруссии, до 50-х годов отмечалась в СССР как памятная дата.
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17 сентября 1939 года, новости, белоруссия, государственность, национализм, националисты, националистический лозунг, идеология, пропаганда, исторические мифы, фальсификация истории, польша, речь посполитая, западная украина, западная белоруссия, история, история украины, белорусы, белорусские националисты, отечественная война (1812), наполеон бонапарт, день крещения руси, русские, русь, польский империализм, ссср, бывший ссср
17 сентября 1939 года, Новости, Белоруссия, государственность, национализм, националисты, националистический лозунг, идеология, пропаганда, исторические мифы, фальсификация истории, Польша, Речь Посполитая, Западная Украина, Западная Белоруссия, История, история Украины, белорусы, белорусские националисты, Отечественная война (1812), Наполеон Бонапарт, День Крещения Руси, русские, Русь, польский империализм, СССР, бывший СССР

Лукашенко пнул польских "стервятников"

22:04 17.09.2023
 
© vg-saveliev.livejournal.comСоветские войска в Польше 17 сентября 1939 года Польский поход Красной армии (17—29 сентября 1939 года), в советской историографии освободительный поход РККА
Советские войска в Польше 17 сентября 1939 года Польский поход Красной армии (17—29 сентября 1939 года), в советской историографии освободительный поход РККА
© vg-saveliev.livejournal.com
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День народного единства в Белоруссии каждый год наполняется удивительным содержанием
Белорусы были единым целым как минимум с 988 года и "понимают, почему 17 сентября республика отмечала День освобождения трудящихся Западной Белоруссии от польских панов, от оккупации, от гнета". Об этом 17 сентября заявил Александр Лукашенко на форуме "Мы - беларусы!", посвящённом государственному празднику - Дню народного единства, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.
"На протяжении многих столетий белорусы были единым целым: когда принимали христианство; когда держали удар германского Тевтонского ордена; когда сражались с французской армией Наполеона; когда обороняли свои веру, язык и культуру; когда в едином порыве с братскими советскими народами создавали основу своей национальной государственности, вставали на борьбу с фашистской агрессией и возрождали советскую страну из пепла Великой Отечественной войны. И когда на обломках Советского Союза начали строить суверенную Беларусь", - сообщил Лукашенко.
Нет ясности в происхождении источников, на основе которых спичрайтеры написали текст выступления Лукашенко. Во всяком случае, ни одна из русских летописей не упоминает о белорусском народе, и Наполеон (солдатам которого установлен памятник) даже не подозревал о таком противнике.
Тем не менее, уверен Лукашенко, в те века белорусский народ не только был, но и сражался, и строил, и возрождал. И теперь, считает руководитель учреждённой в 1919 году в Смоленске республики, опасность существует и исходит от Польши.
"Сегодня над нами, как и накануне Великой Отечественной войны, кружат стервятники. Кружат вокруг белорусских, российских и украинских земель. Готовы хоть с дьяволом заключить союз, только бы занять больше места на политической карте мира... "Ад можа да можа", - сообщил Лукашенко. - И хотели бы навсегда стереть из мировой истории факты политического позора и нравственного падения своих предшественников. Сами хотели бы забыть, как официальная соседка - наша Польша - одна из первых признала нацистский рейх. Это факт. Подписала с ним договор о ненападении и секретное соглашение о разделе Чехословакии. Как, получив часть чужой территории, сама была раздавлена в течение короткого времени своим же бывшим союзником".
- РИА Новости, 1920, 17.09.2023
08:14
В неполной, но боевой готовности. Как Польша и Прибалтийские государства готовятся к войне с РФ и РБНа фоне неудач украинской армии, Североатлантический альянс может ввести свои войска на территорию Украины, утверждает экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн.
Лукашенко напомнил об угнетении белорусов в польском государстве межвоенного периода – вплоть до физического уничтожения. ОН отметил: "Разве можно забыть, как из пушек палили по белорусским деревням, как били розгами белорусских детей в чужих школах, изощренно издевались над белорусами, русскими, украинцами в польском концлагере в Березе-Картузской? Это все – факты".

По мнению Лукашенко, сейчас по итогу "наше благородное стремление жить в мире соседи не оценили". Он уточнил, что речь о польских политиках "все эти годы жаждущих реванша" и заверил: "Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет, потому что это невозможно!".
Советские войска в Польше 17 сентября 1939 года - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
20:26
День Воссоединения и народного единства отметили 17 сентября в БелоруссииОбщественность напомнила об эпохальном значении даты 17 сентября 1939 года для Белоруссии, России и Украины
Согласно официальному сообщению президентской пресс-службы, речь Лукашенко неоднократно прерывалась аплодисментами.
Государственный праздник 17 сентября учреждён президентским указом в 2021 году как "День народного единства". Дата 17 сентября 1939 года – начала Освободительного похода РККА в разгромленную Вермахтом Польшу для защиты Западной Украины и Западной Белоруссии, до 50-х годов отмечалась в СССР как памятная дата.
 
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