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Лукашенко пнул польских "стервятников"

Лукашенко пнул польских "стервятников" - 17.09.2023 Украина.ру

Лукашенко пнул польских "стервятников"

День народного единства в Белоруссии каждый год наполняется удивительным содержанием

2023-09-17T22:04

2023-09-17T22:04

2023-09-17T22:04

17 сентября 1939 года

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Белорусы были единым целым как минимум с 988 года и "понимают, почему 17 сентября республика отмечала День освобождения трудящихся Западной Белоруссии от польских панов, от оккупации, от гнета". Об этом 17 сентября заявил Александр Лукашенко на форуме "Мы - беларусы!", посвящённом государственному празднику - Дню народного единства, сообщает пресс-служба президента Белоруссии."На протяжении многих столетий белорусы были единым целым: когда принимали христианство; когда держали удар германского Тевтонского ордена; когда сражались с французской армией Наполеона; когда обороняли свои веру, язык и культуру; когда в едином порыве с братскими советскими народами создавали основу своей национальной государственности, вставали на борьбу с фашистской агрессией и возрождали советскую страну из пепла Великой Отечественной войны. И когда на обломках Советского Союза начали строить суверенную Беларусь", - сообщил Лукашенко.Нет ясности в происхождении источников, на основе которых спичрайтеры написали текст выступления Лукашенко. Во всяком случае, ни одна из русских летописей не упоминает о белорусском народе, и Наполеон (солдатам которого установлен памятник) даже не подозревал о таком противнике.Тем не менее, уверен Лукашенко, в те века белорусский народ не только был, но и сражался, и строил, и возрождал. И теперь, считает руководитель учреждённой в 1919 году в Смоленске республики, опасность существует и исходит от Польши."Сегодня над нами, как и накануне Великой Отечественной войны, кружат стервятники. Кружат вокруг белорусских, российских и украинских земель. Готовы хоть с дьяволом заключить союз, только бы занять больше места на политической карте мира... "Ад можа да можа", - сообщил Лукашенко. - И хотели бы навсегда стереть из мировой истории факты политического позора и нравственного падения своих предшественников. Сами хотели бы забыть, как официальная соседка - наша Польша - одна из первых признала нацистский рейх. Это факт. Подписала с ним договор о ненападении и секретное соглашение о разделе Чехословакии. Как, получив часть чужой территории, сама была раздавлена в течение короткого времени своим же бывшим союзником".Лукашенко напомнил об угнетении белорусов в польском государстве межвоенного периода – вплоть до физического уничтожения. ОН отметил: "Разве можно забыть, как из пушек палили по белорусским деревням, как били розгами белорусских детей в чужих школах, изощренно издевались над белорусами, русскими, украинцами в польском концлагере в Березе-Картузской? Это все – факты".По мнению Лукашенко, сейчас по итогу "наше благородное стремление жить в мире соседи не оценили". Он уточнил, что речь о польских политиках "все эти годы жаждущих реванша" и заверил: "Никакой войны в современных условиях на территории Беларуси не будет, потому что это невозможно!".Согласно официальному сообщению президентской пресс-службы, речь Лукашенко неоднократно прерывалась аплодисментами.Государственный праздник 17 сентября учреждён президентским указом в 2021 году как "День народного единства". Дата 17 сентября 1939 года – начала Освободительного похода РККА в разгромленную Вермахтом Польшу для защиты Западной Украины и Западной Белоруссии, до 50-х годов отмечалась в СССР как памятная дата.

https://ukraina.ru/20230917/1049464249.html

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