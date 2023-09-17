https://ukraina.ru/20230917/1049473572.html

Крымский мост временно недоступен для движения

Крымский мост временно недоступен для движения - 17.09.2023 Украина.ру

Крымский мост временно недоступен для движения

Автотранспорту предложены обходные маршруты

2023-09-17T20:58

2023-09-17T20:58

2023-09-17T20:58

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О временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту сообщил 17 сентября ТГ-канал "Крымский мост: оперативная информация". Причины прекращения движения не уточняются."Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", -сказано в сообщении.Минобороны и МЧС России не сообщают об инцидентах на Крымском мосту или в этом районе. Пока нет разъяснений и от других министерств и ведомств.Ранее украинские спецслужбы и ВСУ неоднократно атаковали Крымский мост. В числе последних атак – гружёные взрывчаткой морские беспилотники, поставленные украинским террористам Британией.Задолго до начала строительства Крымского моста и даже во время строительства киевская пропаганда заявляла о невозможности возведения такого объекта, тем более – Россией. После запуска движения по мосту те же источники стали распространять дезинформацию о ненадёжности конструкции.Самый большой мост в Европе Россия построила в рекордные сроки. Он сразу же стал популярным российским символом и объектом особого внимания русофобов.

https://ukraina.ru/20230914/1049417448.html

https://ukraina.ru/20230717/1048063451.html

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новости, крым, крымский мост, терроризм, инфраструктура, мининфраструктуры, мчс рф