Крымский мост временно недоступен для движения
Автотранспорту предложены обходные маршруты
О временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту сообщил 17 сентября ТГ-канал "Крымский мост: оперативная информация". Причины прекращения движения не уточняются.
"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", -сказано в сообщении.
Минобороны и МЧС России не сообщают об инцидентах на Крымском мосту или в этом районе. Пока нет разъяснений и от других министерств и ведомств.
Ранее украинские спецслужбы и ВСУ неоднократно атаковали Крымский мост. В числе последних атак – гружёные взрывчаткой морские беспилотники, поставленные украинским террористам Британией.
Задолго до начала строительства Крымского моста и даже во время строительства киевская пропаганда заявляла о невозможности возведения такого объекта, тем более – Россией. После запуска движения по мосту те же источники стали распространять дезинформацию о ненадёжности конструкции.
Самый большой мост в Европе Россия построила в рекордные сроки. Он сразу же стал популярным российским символом и объектом особого внимания русофобов.