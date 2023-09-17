Крымский мост временно недоступен для движения - 17.09.2023 Украина.ру
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Крымский мост временно недоступен для движения
Крымский мост временно недоступен для движения - 17.09.2023 Украина.ру
Крымский мост временно недоступен для движения
Автотранспорту предложены обходные маршруты
2023-09-17T20:58
2023-09-17T20:58
новости
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крымский мост
терроризм
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О временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту сообщил 17 сентября ТГ-канал "Крымский мост: оперативная информация". Причины прекращения движения не уточняются."Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", -сказано в сообщении.Минобороны и МЧС России не сообщают об инцидентах на Крымском мосту или в этом районе. Пока нет разъяснений и от других министерств и ведомств.Ранее украинские спецслужбы и ВСУ неоднократно атаковали Крымский мост. В числе последних атак – гружёные взрывчаткой морские беспилотники, поставленные украинским террористам Британией.Задолго до начала строительства Крымского моста и даже во время строительства киевская пропаганда заявляла о невозможности возведения такого объекта, тем более – Россией. После запуска движения по мосту те же источники стали распространять дезинформацию о ненадёжности конструкции.Самый большой мост в Европе Россия построила в рекордные сроки. Он сразу же стал популярным российским символом и объектом особого внимания русофобов.
https://ukraina.ru/20230914/1049417448.html
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новости, крым, крымский мост, терроризм, инфраструктура, мининфраструктуры, мчс рф
Новости, Крым, Крымский мост, терроризм, инфраструктура, Мининфраструктуры, МЧС РФ

Крымский мост временно недоступен для движения

20:58 17.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста после ЧП
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Автотранспорту предложены обходные маршруты
О временном перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту сообщил 17 сентября ТГ-канал "Крымский мост: оперативная информация". Причины прекращения движения не уточняются.
"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", -сказано в сообщении.
14 сентября, 18:32
Ремонт Крымского моста, удар по С-300. Итоги 14 сентября на УкраинеПо левой части Крымского моста, повреждённой при осуществлённом украинскими спецслужбами теракте, открылось движение. СМИ сообщили о потере комплекса С-300 в Крыму
Минобороны и МЧС России не сообщают об инцидентах на Крымском мосту или в этом районе. Пока нет разъяснений и от других министерств и ведомств.
Ранее украинские спецслужбы и ВСУ неоднократно атаковали Крымский мост. В числе последних атак – гружёные взрывчаткой морские беспилотники, поставленные украинским террористам Британией.
Задолго до начала строительства Крымского моста и даже во время строительства киевская пропаганда заявляла о невозможности возведения такого объекта, тем более – Россией. После запуска движения по мосту те же источники стали распространять дезинформацию о ненадёжности конструкции.
Самый большой мост в Европе Россия построила в рекордные сроки. Он сразу же стал популярным российским символом и объектом особого внимания русофобов.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
17 июля, 14:26
Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт - Минтранс КрымаПо состоянию на 13:00 Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт, заявили в Министерстве транспорта Крыма
 
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