День Воссоединения и народного единства отметили 17 сентября в Белоруссии - 17.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230917/1049472788.html
День Воссоединения и народного единства отметили 17 сентября в Белоруссии
День Воссоединения и народного единства отметили 17 сентября в Белоруссии - 17.09.2023 Украина.ру
День Воссоединения и народного единства отметили 17 сентября в Белоруссии
Общественность напомнила об эпохальном значении даты 17 сентября 1939 года для Белоруссии, России и Украины
2023-09-17T20:26
2023-09-17T22:06
эксклюзив
17 сентября 1939 года
минск
белоруссия
украина
западная украина
западная белоруссия
россия
воины-освободители
ркка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102117/67/1021176718_0:76:900:582_1920x0_80_0_0_bf096895f5a3531df7e79aab1fd791d0.jpg
Государственный праздник День народного единства отметили 17 сентября в Белоруссии. Праздничные мероприятия прошли во всех областных центрах. Участие в них приняли и активисты белорусских общественных объединений, почти 10 лет добивавшихся придания дате 17 сентября 1939 года статуса государственного праздника, хотя бы памятной даты "День Воссоединения".Госпраздник был учреждён как "День народного единства" 7 июня 2021 года президентским указом №206. Именно под таким названием он отмечался и в этом году на официальном уровне, а на уровне гражданских активистов – как День Воссоединения.Традиционно главной праздничной локацией 17 сентября стала площадь Победы в Минске. С самого утра там прошли официальные мероприятия с возложением цветов. Затем на площадь прибыл общественный актив левопатриотических организаций и тоже возложил цветы. Обе церемонии отличались содержанием речей.Чиновники сделали акцент на необходимости единства сегодня. В опубликованном утром 17 сентября на сайте президента Белоруссии поздравлении Александра Лукашенко есть такой тезис: "Этот праздник обращает нас к знаменательной дате, ставшей важнейшей вехой в истории белорусской нации, которая, пройдя сквозь боль и испытания, обрела государственность, суверенитет и мировое признание".Лидеры и активисты общественных организаций сделали акцент на искусственно разделённых до 17 сентября 1939 года народах Белоруссии и Украины. В частности, председатель общественного объединения "Отечество" Василий Зеликов сделал экскурс в историю, рассказав о тяжёлом положении Западной Белоруссии и Западной Украины в составе польского государства (II Речи Посполитой). Он также обратил внимание на значении воссоединения не только народов в рамках союзных республик, но и общей страны, единого государства – СССР, обеспечившего защиту и всестороннее развитие в том числе белорусов и украинцев.Участники общественного мероприятия у Вечного огня на площади Победы спели "Песню красных полков". Написанная в 1939 году в честь Освободительного похода РККА (Польского похода) непосредственными участниками этой миссии, она более известна по припеву, начинающемуся со слов "Белоруссия родная, Украина золотая…".Также была исполнена песня "Священная война", более известная по первой строчке: "Вставай, страна огромная!" . Эту песню участники мероприятия посвятили участникам специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В ходе общественного мероприятия было также принято обращение. В нём подчёркнуто значение даты 17 сентября 1939 года для современных Белоруссии, России и Украины. Общественными объединениями и участниками церемонии отмечена агрессивная сущность и практика НАТО, выражена солидарность с противостоящими неонацизму и империализму – в том числе на украинском поле битвы, в СВО.
https://ukraina.ru/20230917/1049451988.html
https://ukraina.ru/20230713/1047894049.html
https://ukraina.ru/20230512/1046135966.html
https://ukraina.ru/20230628/1047630115.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Тимофей Стоянов
Тимофей Стоянов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102117/67/1021176718_12:0:888:657_1920x0_80_0_0_834f8007a4ceb903888e4a5d0d4d51c8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, 17 сентября 1939 года, минск, белоруссия, украина, западная украина, западная белоруссия, россия, воины-освободители, ркка, красная армия, речь посполитая, польша, неонацисты, империализм, польский империализм
Эксклюзив, 17 сентября 1939 года, Минск, Белоруссия, Украина, Западная Украина, Западная Белоруссия, Россия, воины-освободители, РККА, Красная Армия, Речь Посполитая, Польша, неонацисты, империализм, польский империализм

День Воссоединения и народного единства отметили 17 сентября в Белоруссии

20:26 17.09.2023 (обновлено: 22:06 17.09.2023)
 
© Фото : Public DomainСоветские войска в Польше 17 сентября 1939 года
Советские войска в Польше 17 сентября 1939 года - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© Фото : Public Domain
Читать в
Тимофей Стоянов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Общественность напомнила об эпохальном значении даты 17 сентября 1939 года для Белоруссии, России и Украины
Государственный праздник День народного единства отметили 17 сентября в Белоруссии. Праздничные мероприятия прошли во всех областных центрах. Участие в них приняли и активисты белорусских общественных объединений, почти 10 лет добивавшихся придания дате 17 сентября 1939 года статуса государственного праздника, хотя бы памятной даты "День Воссоединения".
Госпраздник был учреждён как "День народного единства" 7 июня 2021 года президентским указом №206. Именно под таким названием он отмечался и в этом году на официальном уровне, а на уровне гражданских активистов – как День Воссоединения.
Советские войска в Польше 17 сентября 1939 года - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
08:00История
Сталинская СВО 1939 года: освободительный походВ украинских учебниках можно прочитать, что СССР вступил в войну 17 сентября 1939 года, напав на ничего не подозревающую Польшу, будучи союзником Гитлера… На самом деле, к этому моменту организованное сопротивление Войска Польского фактически прекратилось, а маршал Рыдз-Смиглы так или иначе собирался бежать в Румынию
Традиционно главной праздничной локацией 17 сентября стала площадь Победы в Минске. С самого утра там прошли официальные мероприятия с возложением цветов. Затем на площадь прибыл общественный актив левопатриотических организаций и тоже возложил цветы. Обе церемонии отличались содержанием речей.
Чиновники сделали акцент на необходимости единства сегодня. В опубликованном утром 17 сентября на сайте президента Белоруссии поздравлении Александра Лукашенко есть такой тезис: "Этот праздник обращает нас к знаменательной дате, ставшей важнейшей вехой в истории белорусской нации, которая, пройдя сквозь боль и испытания, обрела государственность, суверенитет и мировое признание".
Высокий замок. Львов
13 июля, 08:00История
Украинцы в межвоенной Польше и их политическое представительствоПерспективы объединения, в той или иной форме, Украины и Польши, заставляют вспомнить, а был ли у них опыт пусть не равноправного, но сотрудничества? И мы его, к некоторому удивлению, находим в межвоенной Польше, на жёсткий режим которой галичане имеют обыкновение жаловаться
Лидеры и активисты общественных организаций сделали акцент на искусственно разделённых до 17 сентября 1939 года народах Белоруссии и Украины. В частности, председатель общественного объединения "Отечество" Василий Зеликов сделал экскурс в историю, рассказав о тяжёлом положении Западной Белоруссии и Западной Украины в составе польского государства (II Речи Посполитой). Он также обратил внимание на значении воссоединения не только народов в рамках союзных республик, но и общей страны, единого государства – СССР, обеспечившего защиту и всестороннее развитие в том числе белорусов и украинцев.
Юзеф Пилсудский
12 мая, 05:31История
"Юзефу от друга Адольфа": за что Пилсудский удостоился панихиды от Гитлера
Участники общественного мероприятия у Вечного огня на площади Победы спели "Песню красных полков". Написанная в 1939 году в честь Освободительного похода РККА (Польского похода) непосредственными участниками этой миссии, она более известна по припеву, начинающемуся со слов "Белоруссия родная, Украина золотая…".
Также была исполнена песня "Священная война", более известная по первой строчке: "Вставай, страна огромная!" . Эту песню участники мероприятия посвятили участникам специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Закарпатье Ужгород
28 июня, 17:58История
Закарпатье: сталинский подарок УкраинеЗакарпатье примерно со II века н.э. заселялось славянскими племенами. В политическом отношении оно было ареной борьбы между венгерскими и славянскими государствами. Спор решился в пользу первых в XIV веке. Но по итогам I Мировой войне венгры Закарпатье потеряли в пользу Чехословакии, а возвращение в 1939 году оказалось кратковременным
В ходе общественного мероприятия было также принято обращение. В нём подчёркнуто значение даты 17 сентября 1939 года для современных Белоруссии, России и Украины. Общественными объединениями и участниками церемонии отмечена агрессивная сущность и практика НАТО, выражена солидарность с противостоящими неонацизму и империализму – в том числе на украинском поле битвы, в СВО.
 
Эксклюзив17 сентября 1939 годаМинскБелоруссияУкраинаЗападная УкраинаЗападная БелоруссияРоссиявоины-освободителиРККАКрасная АрмияРечь ПосполитаяПольшанеонацистыимпериализмпольский империализм
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:04Лукашенко пнул польских "стервятников"
22:03Ростислав Ищенко о том, чем СНГ отличен от ЕС и почему при Союзе не было внутренних войн
20:58Крымский мост временно недоступен для движения
20:43Трамп: "Украина проигрывает"
20:26День Воссоединения и народного единства отметили 17 сентября в Белоруссии
19:33Армен Гаспарян о будущем Украины: Все здоровые мужчины просто погибнут, останутся женщины, старики и дети
18:25Подвижки в вопросе F-16, война США с Россией. Итоги 17 сентября на Украине
18:0017 сентября: от "золотого сентября" к "пакту Зеленского-Дуды"
17:39Как Пиночет предал Альенде и почему СССР не спас Чили – Ясинский
16:55Россия поставила в США рекордный объём удобрений
16:39"На фронте — относительная пауза. Большая надежда на корейцев": военкор Котенок о ситуации в зоне СВО
16:00В Германии возражают против выдачи Зеленскому украинских беженцев
14:54ПВО Украины не справляется с российскими ракетами – Игнат
14:41Ростислав Ищенко о том, почему Штаты не дают Украине капитулировать и почему война США с КНР неизбежна
14:33Харьковский бронетанковый завод поражён российскими ракетами
14:02НАТО не ждёт скорого окончания конфликта на Украине
13:49США ведут войну против России – Лавров
13:36Армия справится, не проиграть в тылу - полковник Трухан об оперативной и информационной обстановке
13:28ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли более полусотни военнослужащих
13:17Трагедия в Светлодарске, обстрелы, БПЛА под Тулой. Главное на Украине на 13:00 17 сентября
Лента новостейМолния