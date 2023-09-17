День Воссоединения и народного единства отметили 17 сентября в Белоруссии
20:26 17.09.2023 (обновлено: 22:06 17.09.2023)
Общественность напомнила об эпохальном значении даты 17 сентября 1939 года для Белоруссии, России и Украины
Государственный праздник День народного единства отметили 17 сентября в Белоруссии. Праздничные мероприятия прошли во всех областных центрах. Участие в них приняли и активисты белорусских общественных объединений, почти 10 лет добивавшихся придания дате 17 сентября 1939 года статуса государственного праздника, хотя бы памятной даты "День Воссоединения".
Госпраздник был учреждён как "День народного единства" 7 июня 2021 года президентским указом №206. Именно под таким названием он отмечался и в этом году на официальном уровне, а на уровне гражданских активистов – как День Воссоединения.
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Традиционно главной праздничной локацией 17 сентября стала площадь Победы в Минске. С самого утра там прошли официальные мероприятия с возложением цветов. Затем на площадь прибыл общественный актив левопатриотических организаций и тоже возложил цветы. Обе церемонии отличались содержанием речей.
Чиновники сделали акцент на необходимости единства сегодня. В опубликованном утром 17 сентября на сайте президента Белоруссии поздравлении Александра Лукашенко есть такой тезис: "Этот праздник обращает нас к знаменательной дате, ставшей важнейшей вехой в истории белорусской нации, которая, пройдя сквозь боль и испытания, обрела государственность, суверенитет и мировое признание".
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Лидеры и активисты общественных организаций сделали акцент на искусственно разделённых до 17 сентября 1939 года народах Белоруссии и Украины. В частности, председатель общественного объединения "Отечество" Василий Зеликов сделал экскурс в историю, рассказав о тяжёлом положении Западной Белоруссии и Западной Украины в составе польского государства (II Речи Посполитой). Он также обратил внимание на значении воссоединения не только народов в рамках союзных республик, но и общей страны, единого государства – СССР, обеспечившего защиту и всестороннее развитие в том числе белорусов и украинцев.
Участники общественного мероприятия у Вечного огня на площади Победы спели "Песню красных полков". Написанная в 1939 году в честь Освободительного похода РККА (Польского похода) непосредственными участниками этой миссии, она более известна по припеву, начинающемуся со слов "Белоруссия родная, Украина золотая…".
Также была исполнена песня "Священная война", более известная по первой строчке: "Вставай, страна огромная!" . Эту песню участники мероприятия посвятили участникам специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
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В ходе общественного мероприятия было также принято обращение. В нём подчёркнуто значение даты 17 сентября 1939 года для современных Белоруссии, России и Украины. Общественными объединениями и участниками церемонии отмечена агрессивная сущность и практика НАТО, выражена солидарность с противостоящими неонацизму и империализму – в том числе на украинском поле битвы, в СВО.