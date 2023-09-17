https://ukraina.ru/20230917/1049472190.html

Подвижки в вопросе F-16, война США с Россией. Итоги 17 сентября на Украине

Подвижки в вопросе F-16, война США с Россией. Итоги 17 сентября на Украине - 17.09.2023 Украина.ру

Подвижки в вопросе F-16, война США с Россией. Итоги 17 сентября на Украине

На Украине заявили о серьёзном прогрессе в деле овладения F-16. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США руками Украины ведут войну с Россией

2023-09-17T18:25

2023-09-17T18:25

2023-09-17T18:25

эксклюзив

хроники

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Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что процесс обучения украинских пилотов на истребителях F-16 "набрал обороты" и сильно сдвинулся с места."Очень много задают вопросов относительно того где, в какой стране, сколько пилотов и сколько самолётов мы получаем. К сожалению, не можем сейчас так подробно отвечать на эти вопросы. Не каждое государство хочет особо детализировать тот процесс, который происходит на его территории. Только могу заверить, что процесс действительно сдвинулся с места очень серьёзно. Он и не был на месте, но набрал обороты. Летчики учатся и проходят подготовку", - отметил Игнат.По его словам, дальше об этом будут сообщать лидеры стран, где учатся украинские военлёты. Игнат также заявил, что количество государств, которые присоединяются к авиационной коалиции, увеличивается.Двумя днями ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что украинские лётчики ознакомились со шведскими истребителями JAS 39 Gripen. Они прошли базовую подготовку на тренажёрах, а наземный персонал – инструктаж. Йонсон назвал это "ознакомительной подготовкой"."Как мы уже говорили раньше, мы не исключаем отправку Gripen в Украину. Опыт, полученный за время обучающей программы, должен стать основой текущей работы по определению условий для этого", – отметил Йонсон.По его словам, опыт тренировок украинских лётчиков должен стать основой для размышлений, нужны ли Украине самолеты Gripen.Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что, несмотря на всё качество шведских истребителей, приоритетом для Украины остаются американские F-16.Данилов напомнил, что Украина рассматривает многие варианты боевых самолётов, однако первоочередным должен быть вопрос предоставления Воздушным силам именно F-16."Приоритетом для Украины является F-16, и в этом есть определенная логика, потому что это оружие имеет очень мощные возможности для того, чтобы у нас был паритет в воздухе с Вооружёнными силами РФ" – подчеркнул он.Что же до Gripen, то Данилов заявил, что эти истребители также "высококачественные и хорошие". И даже если Украине предоставят эти самолёты, это не снимет вопрос, что на вооружении ВСУ должны быть и F-16, подчеркнул Данилов."F-16 обязательно будут в нашем небе, потому что это гораздо важнее для нас в плане использования именно по врагу", – отметил он Данилов.До этого Дания сообщила, что начала обучение восьми украинских пилотов на истребителях F-16. Украинские лётчики начали тренировки на авиабазе в Скридструпе вместе с 65 украинскими военнослужащими, которые пройдут обучение по техническому обслуживанию этих самолётов.Примечательно, что также в воскресенье, 17 сентября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецким СМИ заявил, что нужно быть готовым к долгим боевым действиям на Украине."Большинство войн длятся дольше, чем ожидалось, когда они начинались", и именно поэтому Альянс "должен готовиться к долгой войне на Украине", указал Столтенберг.."Мы все стремимся к быстрому миру. В то же время мы должны осознавать: если президент Зеленский и украинцы перестанут воевать, их страна перестанет существовать. Если президент Путин и Россия сложат оружие, у нас будет мир", - заявил Столтенберг.И это при том, что ряд украинских и западных политиков настаивают на уничтожении российского государства в существующем виде.Генсек НАТО также заявил, что Украина будет в конце концов в НАТО, а мир не доложен стать передышкой для России."Мирное соглашение не должно служить для России передышкой <...>Мы не можем больше позволить России ставить под угрозу безопасность в Европе. Нет никаких сомнений, что Украина в конце концов будет в НАТО", – подчеркнул Столтенберг.Таким образом, НАТО и дальше будет поддерживать Украину и предоставлять ей всё необходимое вооружение.Война США и РоссииСША управляют войной против России на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин"."Происходит то, что Украину долгие годы готовили, чтобы её руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. Что бы они ни говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников — они ведут против нас войну", — рассказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.Таким образом Лавров прокомментировал возможное решение Вашингтона поставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS."Вопрос, который в связи с этим заявлением напрашивается: почему в этом случае Россия не ведет войну с США? Получается, США ведет с нами войну, а мы с ними — нет. Разве может глава российского Министерства иностранных дел просто так сказать, что какая-то страна ведет с Россией войну? Я могу. Лавров — нет. Он же официальное лицо и делает публичное заявление. После такого заявления должно быть следующее действие — объявление войны Соединённым Штатам Америки. Это было бы логичным. Это по форме. А по сути проблема реально существует. Невозможно, воюя с украинцами, победить американцев, англичан и других. Ведь очевидно, что причина войны не на Украине. Но не будем же мы воевать с половиной мира. А раз так, то элегантного решения на сегодняшний день не просматривается. Потому и приходится руководителю нашего МИД делать заявления, после которых ничего не будет", - прокомментировал заявление Лаврова бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Его поддержал и ряд других экспертов."Олег Анатольевич прав и в констатации факта, и выводе. Без решения ключевого вопроса <...>элегантного решения, действительно, не просматривается. А поскольку реальный враг, определив конечную цель войны, исходит именно из этого, вариантов остаётся ровно два: либо капитуляция на условиях врага, либо - не элегантное решение. Всё остальное, по сути, всего лишь затягивание агонии", - указал политолог и историк Лев Вершинин.Ранее четверо американских сенаторов направили письмо президенту США Джо Байдену, в котором призвали незамедлительно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. По их мнению, дальнейшее промедление "еще больше навредит интересам национальной безопасности США"."Мы пишем с просьбой немедленно отправить в Украину армейские тактические ракетные комплексы MGM-140 (ATACMS). Дополнительная задержка лишь еще больше подорвет интересы национальной безопасности США и затянет этот конфликт", — указывалось в письме, которое подписали сенаторы-республиканцы Том Коттон, Роджер Уикер, Линдси Грэм и Сюзан Коллинз.По словам сенаторов, передача Украине ракет ATACMS сможет увеличить военный потенциал ВСУ. Они также считают, что Украине нужна "лишь небольшая часть" таких ракет, передача которой не отразится на боеспособности США."До окончания обычного боевого сезона осталось всего 30 дней. Крайне важно, чтобы Соединенные Штаты немедленно предоставили ATACMS, чтобы Украина могла достичь жизненно важных целей до наступления зимы и лишить Россию возможности укрепить свои позиции", — писали сенаторы.Они назвали удачным примером использования дальнобойного вооружения использование британских ракет Storm Shadow. Как утверждают украинские военные, именно такими ракетами они неоднократно наносили удар по Крыму.

https://ukraina.ru/20230917/1049467400.html

https://ukraina.ru/20230917/1049466209.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники