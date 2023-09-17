https://ukraina.ru/20230917/1049471897.html

Армен Гаспарян о будущем Украины: Все здоровые мужчины просто погибнут, останутся женщины, старики и дети

Армен Гаспарян о будущем Украины: Все здоровые мужчины просто погибнут, останутся женщины, старики и дети - 17.09.2023 Украина.ру

Армен Гаспарян о будущем Украины: Все здоровые мужчины просто погибнут, останутся женщины, старики и дети

Потенциальный блок – Россия, Китай, КНДР – это колоссальная проблема для Соединённых Штатов, но надо понимать, что никто не сделал для его формирования больше, чем сами США. А ведь к этому альянсу ещё может энное число стран присоединиться, считает политолог Армен Гаспарян.

2023-09-17T19:33

2023-09-17T19:33

2023-09-17T19:33

интервью

украина

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сша

россия

кндр

зарубежье

кассетные боеприпасы

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Об этом о рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Армен Сумбатович, начнём с Восточного экономического форума и заявлений президента России Владимира Путина на нём, потому что там много было чего - он обратился к бизнесу, оценил перспективы переговоров с Украиной, затронул широчайший спектр тем, акцент был сделан на оптимизм, на экономику и на Дальний Восток. Есть ряд недовольств, что недостаточно было уделено внимания теме СВО, однако, как по мне, вполне себе хорошо и оптимистично. Хотел бы услышать Ваше мнение, соответственно, о заявлениях, об итогах форума в целом.– Знаете, я никогда, наверное, не привыкну к тому, что к этой части аудитории странной очень, которая, видимо, Путина не слушает, не смотрит, и всё время ей чего-то не хватает. Про что, про что, а про СВО Владимир Владимирович говорит, по-моему, постоянно. Он что нового-то должен каждый раз придумывать, какие-то сюжеты дополнительные? Для этого есть, наверное, соответствующие СМИ, есть специалисты, которые этим занимаются. Поэтому тут мне кажется, что то, что он сказал, это вполне себе самодостаточно.Мне лично чрезвычайно запомнились два момента. Момент первый, это вообще, я многим чиновникам рекомендовал бы эти слова Путина, что они не троцкисты, то есть, "мы не троцкисты" - выбить у себя на входных дверях, потому что очень у многих результат отходит на второй план, им нужна сама по себе эта движуха. Это как раз чистый троцкизм, и Путин об этом говорил.И второй момент, конечно, по поводу Чубайса. Дело всё в том, что Анатолий Борисович – это отдельная, конечно, глава в жизнедеятельности Российской Федерации. То, что президент о нём сказал, мне кажется, это было своевременно, потому что у многих были вопросы по поводу действий Анатолия Борисовича. Там, конечно, никаких иллюзий никто не испытывал, то есть, все прекрасно понимают, что это такое, но вот, тем не менее, заявление последовало - и хорошо. То есть, расставили точки над "и".Много там чего было сказано правильного, важного и нужного, вопрос-то в другом, когда люди научатся слушать, что им говорят. У нас же главная-то проблема в том, что у нас пустыня Сахара между идеями и тем, как мы это зачастую реализовываем, президент постоянно об этом вынужден говорить.Я, конечно, понимаю, что это в определённом смысле такая кармическая история, потому что из века в век у нас одно и то же, не важен политический строй и как называется страна, но зачастую мы по какой-то причине не можем изначально делать всё правильно и своевременно. Вот об этом президент достаточно много говорил.– Говоря о своевременности и как раз возвращаясь к Чубайсу - а почему ему вообще дали улететь из страны, ведь все знали о результатах его деятельности, причём ещё до того, как он закончил свою деятельность на посту?– Смотрите, есть же презумпция невиновности, правда? Насколько я понимаю, уголовного дела по Анатолию Борисовичу не было, по крайней мере, я не слышал о его существовании. То, что к деятельности Анатолия Борисовича у многих людей в нашей стране, я думаю, что у процентов 97, как минимум, существует много вопросов за последние 30 лет – да, это правда.А что, он свободный человек. Не захотел жить в России, уехал. Кто-то горевал вообще по этому поводу? Я вот видел только страдания, потому что Чубайс не сел. А то, что он избавил российскую политику от себя, я не видел ни одного горевавшего по этому поводу человека.Кстати, для меня это было чрезвычайно неожиданно, потому что, вы представляете, с 1991-го года Анатолий Борисович был во власти. То есть, он пришёл во власть, я носил ещё длинные волосы, а он убыл из этого – я уже был в стиле Котовского. Понимаете?И всё это время Чубайс был абсолютно всегда при деле. И вот, когда он уехал, выясняется, что жизнь без Чубайса тоже возможна, потому что многие уже в этом сомневались, в принципе.– Одним из главных событий недели, конечно, стал визит северокорейского лидера Ким Чен Ына. Хотел поговорить о перспективах альянса России, Китая и Северной Кореи в целом, отдельно о перспективах сотрудничества России с Северной Кореей, потому что - насколько можно через КНДР, например, оказать давление на те же Соединённые Штаты, ведь лидер Северной Кореи определённо США не боится. Опять же, активно сейчас начали обсуждать северокорейские РСЗО большой дальности, которая вполне себе ответ и "Хаймарсам", и другим системам ВСУ.И Запад также беспокоит заявление южнокорейского министра объединения республики Корея, который заявил, что КНДР и Россия могут заключить какое-то военное соглашение. По всей видимости, какое-то военное соглашение и было заключено. Ко всему прочему, к концу недели Украина доблестно внесла лидера Северной Кореи на сайт "Миротворец", поставив такую жирную точку — всё, что могли, я так понимаю.– Смотрите, КНДР с момента образования этого государства – это вечная головная боль Соединённых Штатов. И пока был Советский Союз, с этой головной болью сделать было ничего нельзя, потому что партнёрские отношения, никуда ты от этого не денешься.Советский Союз развалился, я так полагаю, что американцы были искренне убеждены, что сейчас-то они эту ситуацию докрутят. Но выяснилось, что нет, никак этого нельзя сделать. Угрозы, военные учения, чего там только не было, и всё это, соответственно, получало обратную, такую же симметричную реакцию от КНДР.Потенциальный этот блок – Россия, Китай, КНДР – это, конечно, колоссальная проблема для Соединённых Штатов. Но надо понимать, что никто не сделал для его формирования больше, чем сами США.Потому что с КНДР — понятно, никаких у тебя отношений быть не может, с Китаем вы всячески пытаетесь их ликвидировать, устраивая возню вокруг Тайваня. С Россией, понятно, сейчас никаких отношений нет. Ведь к этому альянсу ещё может энное число стран присоединиться, потому что далеко не всем, мягко говоря, нравится то, что исполняют Соединённые Штаты, со всеми этими санкциями, со всеми этими угрозами, со всеми этими заявлениями о том, что кому делать. Рано или поздно количество перейдёт в качество.– Я так понимаю, например, Иран, Сирия и ряд африканских государств?– Да, да, но Иран - в первую очередь, потому что Иран так же, как и КНДР, точно так же под санкциями американскими. Вьетнам туда можно, да там много кто может оказаться в результате. И получится, что Соединённые Штаты сами своими руками развалили ту модель, которая была для них максимально, в принципе, комфортна. Потому что до определённых историй ведь никто же даже не возмущался.Хотите вы быть гегемоном? Да ради Бога, вы просто в дела других не лезьте. Но Соединённые Штаты настолько привыкли к тому, что они гегемон, они должны что-то кому-то диктовать, что просто, что называется, перешли все границы. А страны на это смотрят, и многим это категорически не нравится. Поэтому здесь, конечно, возможны варианты.То, что у КНДР есть оружие, которое позволяет, давайте назовём это так, доставить немало плохих мгновений коллективному Западу, в этом, наверное, уже никто не сомневается. Другой вопрос, что КНДР сама по себе не будет начинать вот эту вселенскую бойню. Но это же могут сделать Соединённые Штаты, правда, кем-то пожертвовав. Поэтому здесь, конечно, подобного рода альянс в пику НАТО имеет очень-очень серьёзные перспективы.– Кстати, даже приснопамятный Блинкен упоминал о том, что миропорядок, сложившийся после "холодной" войны, он, к его глубочайшему сожалению, закончен. И таким уже не будет.– Ну, это очевидно. К сожалению, дело-то не в том, что он сейчас вот закончился. Да он закончился раньше, когда начали демонтировать Хельсинкский акт. Вы понимаете, что только в 1975 году, то есть, через 30 лет после окончания войны, закрепили границы послевоенного мироустройства в Европе. И просуществовала вся вот эта комбинация 14 лет только.Понимаете, что они в два раза дольше готовили, чем реально это существовало всё? И с момента ликвидации Хельсинкского акта всё это начало сыпаться. Если бы, условно, в какой-то момент все бы сказали: слушайте, так мы к катастрофе придём, давайте останавливаться. Но с каждым годом эта дьявольская пляска становилась всё более и более азартной.Югославию изничтожили, дальше, уже наплевав вообще на какие-то там международные юридические формальности, Ирак последовал, Афганистан, Сирия, сейчас вот — Украина.Слушайте, ну это же комедия, реально. Он говорит: немедленно остановите применение кассетных боеприпасов - и параллельно с этим, Соединённые Штаты говорят: да мы ещё сейчас отгрузим, вы там не волнуйтесь.– И с обеднённым ураном, да, ещё отгрузим, они же безвредные.– Нет, понимаете, они безвредны действительно для Соединённых Штатов, вот на другом континенте. Здесь же вопрос-то про население Украины. О каком вообще в принципе миропорядке может идти речь, если выходит какой-то генерал Бундесвера и говорит, что - да это ещё лет 10 будет длиться. Вообще представляете, что будет с территорией за 10 лет таких действий?Даже если прикинуть, что за год они потеряли 500 тысяч, это то, что уже в Европарламенте звучит, умножаем на 10 – это пять миллионов. Сколько население сейчас Украины? 24 миллиона осталось, остальные разбежались просто.Считайте, что все здоровые мужчины просто погибнут, останутся женщины, старики и дети. А мужчины все погибнут. Вопрос: а нация с чего будет потом, извините, существовать? Это какое отношение к миропорядку имеет? Поэтому тут уже всё ясно.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

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https://ukraina.ru/20230917/1049468761.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, китай, сша, россия, кндр, зарубежье, кассетные боеприпасы