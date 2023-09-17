https://ukraina.ru/20230917/1049470967.html
Как Пиночет предал Альенде и почему СССР не спас Чили – Ясинский
Как Пиночет предал Альенде и почему СССР не спас Чили – Ясинский - 17.09.2023 Украина.ру
Как Пиночет предал Альенде и почему СССР не спас Чили – Ясинский
50 лет назад, 11 сентября 1973 года в Чили произошло событие, ставшее сильнейшим потрясением для мировой общественности. В результате кровавого государственного переворота было свергнуто правительство Народного единства и установлена военная диктатура хунты во главе с генералом Пиночетом. Диктатура продолжалась долгих 17 лет…
2023-09-17T17:39
2023-09-17T17:39
2023-09-17T17:56
чили
пиночет
хунта
олег ясинский
диктатура
сша
медь
выборы
социализм
революция
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О причинах, подробностях и извлечённых уроках рассказал журналист, эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский: 0:44 – История путча в Чили; 7:30 – Пиночет и Альенде;14:24 – Поддержавшие Пиночета и противостоявшие ему;16:55 – Почему СССР не спас Альенде? 20:37 – Итоги диктатуры Пиночета; 25:48 – Уроки Чилийской хунты и сегодняшняя реальность.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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Как Пиночет предал Альенде и почему СССР не спас Чили – Ясинский
17:39 17.09.2023 (обновлено: 17:56 17.09.2023)
50 лет назад, 11 сентября 1973 года в Чили произошло событие, ставшее сильнейшим потрясением для мировой общественности. В результате кровавого государственного переворота было свергнуто правительство Народного единства и установлена военная диктатура хунты во главе с генералом Пиночетом. Диктатура продолжалась долгих 17 лет…
О причинах, подробностях и извлечённых уроках рассказал журналист, эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский:
0:44 – История путча в Чили;
7:30 – Пиночет и Альенде;
14:24 – Поддержавшие Пиночета и противостоявшие ему;
16:55 – Почему СССР не спас Альенде?
20:37 – Итоги диктатуры Пиночета;
25:48 – Уроки Чилийской хунты и сегодняшняя реальность.