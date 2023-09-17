https://ukraina.ru/20230917/1049470967.html

Как Пиночет предал Альенде и почему СССР не спас Чили – Ясинский

Как Пиночет предал Альенде и почему СССР не спас Чили – Ясинский - 17.09.2023 Украина.ру

Как Пиночет предал Альенде и почему СССР не спас Чили – Ясинский

50 лет назад, 11 сентября 1973 года в Чили произошло событие, ставшее сильнейшим потрясением для мировой общественности. В результате кровавого государственного переворота было свергнуто правительство Народного единства и установлена военная диктатура хунты во главе с генералом Пиночетом. Диктатура продолжалась долгих 17 лет…

2023-09-17T17:39

2023-09-17T17:39

2023-09-17T17:56

чили

пиночет

хунта

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медь

выборы

социализм

революция

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О причинах, подробностях и извлечённых уроках рассказал журналист, эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский: 0:44 – История путча в Чили; 7:30 – Пиночет и Альенде;14:24 – Поддержавшие Пиночета и противостоявшие ему;16:55 – Почему СССР не спас Альенде? 20:37 – Итоги диктатуры Пиночета; 25:48 – Уроки Чилийской хунты и сегодняшняя реальность.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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