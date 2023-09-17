https://ukraina.ru/20230917/1049469913.html

"На фронте — относительная пауза. Большая надежда на корейцев": военкор Котенок о ситуации в зоне СВО

"На фронте — относительная пауза. Большая надежда на корейцев": военкор Котенок о ситуации в зоне СВО - 17.09.2023 Украина.ру

"На фронте — относительная пауза. Большая надежда на корейцев": военкор Котенок о ситуации в зоне СВО

Есть мнение, что военные поставки из КНДР уравновесят поставки США для ВСУ

2023-09-17T16:39

2023-09-17T16:39

2023-09-17T16:39

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Бои в зоне СВО уже не столь масштабны, ВСУ выдохлись, но не оставляют попыток развить успех на отдельных направлениях. Об этом 17 сентября в своём ТГ-канале пишет военкор Юрий Котенок.Оценивая ситуацию, Контенок отметил: "На фронте — относительная пауза на фоне боестолкновений тактического характера. На Южном направлении противник проводит ротацию, вводя доп. Подразделения". По его информации, в районе н.п. Вербовое гвардейцы 7-я дивизии ВДВ обратили в бегство ССО "Азов"* - "накидали им хорошо", но не без потерь со своей стороны. "Противник подзадохнулся на "Востоке" и "Каскаде" под Новомайорском", - отметил Котенок, характеризуя стойкость защитников ДНР.Также в публикации обращено внимание на косвенные признаки подготовки ВСУ к переправе через Днепр. Котенок не видит оснований для успеха такой операции с учётом дождливой погоды. При этом он видит трудности ВСУ в попытке развить успех под Бахмутом (Артёмовском) – этому мешают рельеф местности и железная дорога.Большие надежды военкор связывает с возможной военной помощью из КНДР. В связи с этим он отметил: "Большая надежда на корейцев. У них отличная ствольная арта с дальностью 40-км. Плюс отличные РСЗО, практически ракеты "земля-земля".По мнению военкора, Армии России очень помогли бы поставки северокорейской реактивной артиллерии: "РСЗО KN-9 и KN-25 идеально подходят. KN-25, правда, у корейцев немного, и едва ли нам её продадут, а KN-9 (140 км) - много, причем, под наш калибр. Нужны, как воздух штук 10 по фронтам, как минимум. KN-25 с дальностью до 400 (!) км - также шт. 10. Еще ствольная - шт. 60, как минимум".Сведение всего этого в отдельные артиллерийские бригады "со своим РУКом, аэроразведкой, связью" по мнению Котенка было бы эффективной мерой. Она позволила бы подавить артиллерию ВСУ, что на фоне сокращения мотивированных бойцов противника позволило бы российским войскам и реализовать локальные наступления.*"Азов" - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

https://ukraina.ru/20230916/1049461835.html

https://ukraina.ru/20230915/1049436531.html

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новости, всу, потери всу, военкор, сво